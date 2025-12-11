Kapadokya Alan Başkanlığı 5 İşçi Alacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kapadokya Alan Başkanlığından: PERSONEL ALIM İLANI

Merkezi, Kapadokya Alan sınırları içinde bulunan Kapadokya Alan Başkanlığında, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 28'inci maddesine göre iş mevzuatı kapsamında istihdam edilmek üzere, "Kapadokya Alan Başkanlığı Personel Yönetmeliği" hükümleri çerçevesinde (5) boş sürekli işçi kadrolarına anılan Yönetmeliğin 8'inci maddesinin 7'nci fıkrasına göre KPSS puanı aranmaksızın; Mimar (1), mezkur Yönetmeliğin 8'inci maddesinin 6'ncı fıkrasına göre KPSS taban puanı esas alınmak üzere; Mimar (1), İnşaat Mühendisi (1), Harita Mühendisi (1) ve Büro Görevlisi (1) alımı yapılacaktır.

1. GENEL ŞARTLAR

Giriş sınavında başvuracak adayların;

1. 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinin 1'inci fıkrasının (A) bendinin (3) numaralı alt bendi dışındaki alt bentlerinde belirtilen genel şartları taşımaları, son başvuru tarihi itibarıyla özel şartlarda belirtilen bölümlerden mezun olmaları,

2. Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmaları durumunda denkliği YÖK tarafından tasdik edilmiş diploma veya geçici mezuniyet belgesine sahip olmaları,

3. KPSS taban puanı esas alınmak üzere alınacaklarda; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2024 ve 2025 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu puan şartı mevcut olup; lisans mezuniyeti gereken unvanlarda KPSS P3 puan türlerinden asgari puan almaları,

4. Tüm unvanlar için son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olmaları gerekmektedir.

2. ÖZEL ŞARTLAR

A)MİMAR (1): Bu pozisyona, KPSS puanı esas alınmak üzere sözlü sınav ile bir (1) personel alınacaktır.

Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar:

1- Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren Mimarlık programından ya da buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

2- Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel hali bulunmamak,

3- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2024 ve 2025 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu KPSS P3 puan türünden asgari 70 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde ilan edilen pozisyon sayısının dört katı kadar aday arasına girmek,

4- Mezuniyet tarihinden sonra mimarlık alanında en az iki yıllık mesleki deneyime sahip olduğunu e-Devlet üzerinden alınan Mimar (2161.01) meslek kodunu gösterir barkodlu SGK Tescil ve Hizmet Dökümü ile belgelemek, (Kamuda çalışanlar için kurumlarından alınacak kamu hizmet belgeleri ile belgelemek.)

5- Görevini yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak.

B) MİMAR (2): Bu pozisyona, KPSS puanı aranmaksızın sözlü sınav ile bir (1) personel alınacaktır.

Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar:

1- Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren Mimarlık programından ya da buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

2- Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel hali bulunmamak,

3- Mezuniyet tarihinden sonra mimarlık alanında en az beş yıllık mesleki deneyime sahip olduğunu e-Devlet üzerinden alınan Mimar (2161.01) meslek kodunu gösterir barkodlu SGK Tescil ve Hizmet Dökümü ile belgelemek, (Kamuda çalışanlar için kurumlarından alınacak kamu hizmet belgeleri ile belgelemek.)

4- Görevini yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak.

C) İNŞAAT MÜHENDİSİ: Bu pozisyona, KPSS puanı esas alınmak üzere sözlü sınav ile bir (1) personel alınacaktır.

Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar:

1- Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren İnşaat Mühendisliği programından ya da buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

2- Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel hali bulunmamak,

3- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2024 ve 2025 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSS P3 puan türünden asgari 70 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde ilan edilen pozisyon sayısının dört katı kadar aday arasına girmek,

4- Mezuniyet tarihinden sonra inşaat alanında en az iki yıllık mesleki deneyime sahip olduğunu e-Devlet üzerinden alınan İnşaat Mühendisi (2142.04), İnşaat Mühendisi-Bina (2142.02) ve İnşaat Mühendisi-Sıhhi Tesisler (2142.08) meslek kodlarını gösterir barkodlu SGK Tescil ve Hizmet Dökümü ile belgelemek, (Kamuda çalışanlar için kurumlarından alınacak kamu hizmet belgeleri ile belgelemek.)

5- Görevini yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak.

D) HARİTA MÜHENDİSİ: Bu pozisyona, KPSS puanı esas alınmak üzere sözlü sınav ile bir (1) personel alınacaktır.

Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar:

1- Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, Jeodezi ve Haritacılık, Harita Mühendisliği, Geomatik Mühendisliği programından ya da buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

2- Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel hali bulunmamak,

3- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2024 ve 2025 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSS P3 puan türünden asgari 70 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde ilan edilen pozisyon sayısının dört katı kadar aday arasına girmek,

4- Mezuniyet tarihinden sonra harita, kadastro ve jeodezi alanında en az iki yıllık mesleki deneyime sahip olduğunu e-Devlet üzerinden alınan Harita Mühendisi (2165.04) ve Harita/Harita ve Kadastro/Jeodezi ve Fotogrametri/Geomatik Mühendisi (2165.08) meslek kodlarını gösterir barkodlu SGK Tescil ve Hizmet Dökümü ile belgelemek, (Kamuda çalışanlar için kurumlarından alınacak kamu hizmet belgeleri ile belgelemek.)

5- Görevini yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak.

E)BÜRO GÖREVLİSİ (MEMUR): Bu pozisyona, KPSS puanı esas alınmak üzere sözlü sınav ile bir (1) personel alınacaktır.

Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar:

1- Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren Kamu Yönetimi programından ya da buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

2- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2024 ve 2025 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSS P3 puan türünden asgari 70 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde ilan edilen pozisyon sayısının dört katı kadar aday arasına girmek,

3- Mezuniyet tarihinden sonra muhasebe alanında en az bir yıllık mesleki deneyime sahip olduğunu e-Devlet üzerinden alınan Muhasebe Elemanı (4311.05), Ön Muhasebeci (4311.06), Muhasebe Meslek Elemanı (4311.07) ve Muhasebe Yardımcı Elemanı (3313.01) meslek kodlarını gösterir barkodlu SGK Tescil ve Hizmet Dökümü ile belgelemek, (Kamuda çalışanlar için kurumlarından alınacak kamu hizmet belgeleri ile belgelemek.)

4- Görevini yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak.

3. GİRİŞ SINAVINA BAŞVURU ŞEKLİ VE SÜRESİ:

Başvurular dijital ortamda 11/12/2025-25/12/2025 tarihleri arasında alınacaktır. Sınava katılmak isteyen adaylar, Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ üzerinden başvurularını gerçekleştirecektir.

Aranan şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilen adayların başvurusu değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Sözlü sınav şeklinde alım yapılacak olan her bir pozisyon unvanı için ayrı ayrı olmak üzere KPSS puanı istenen pozisyona başvuran adaydan KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak suretiyle, ilan edilen pozisyon sayısının dört (4) katı aday sınava çağrılacaktır. Sınav ilanında belirtilen KPSS taban puanı esas alınarak yapılan sıralama sonucunda son sıradaki aday ile eşit puana sahip diğer adaylar da giriş sınavına çağrılacaktır.

Adaylar sınava ilişkin bilgilerini Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir. Sınava katılma hakkı elde edemeyen başvuru sahiplerine ayrıca bir bildirimde bulunulmayacaktır.

4. SINAVIN ŞEKLİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ

Sözlü olarak gerçekleştirilecek olan sınava girmeye hak kazanan adaylar;

a) Giriş sınavı duyurusunda belirtilen sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilecektir.

Adaylar, sınav komisyonu tarafından yukarıda yer alan (a) bendi için elli (50) puan, diğer bentlerin her biri için onar (10) puan olmak üzere toplam yüz puan (100) üzerinden değerlendirilecektir. Sözlü sınav puanı giriş sınavı başarı notunu teşkil edecektir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için komisyon başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş (70) olması gerekmektedir.

Sınav komisyonu tarafından sınavdan yüz (100) üzerinden yetmiş (70) ve üzeri puan alan adaylardan; en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere başarılı olanların listesi belirlenir. Sınav komisyonu ayrıca, giriş sınavı ilanında belirtilen kadro sayısının en fazla dörtte biri oranında yedek aday belirleyebilir.

Başarı sırasına göre oluşturulan yedek listede yer alan adayların hakları ilan tarihini takip eden altı ay geçerli olup daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik hakkı teşkil etmez.

Giriş sınavında yetmiş ve üzeri puan almış olmak, asil ve yedek sıralamasına giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

5. DİĞER HUSUSLAR

Sınav başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Bu durumda olup ataması yapılmış olanların atamaları ve sözleşmeleri iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemezler. Kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilir. Ayrıca bu adaylar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulur.

6. SINAV YERİ VE TARİHİ

Başvuru sonuçları ile sözlü sınav tarihi, saati ve yeri daha sonra Bakanlığımız https://www.ktb.gov.tr/ ve Başkanlığımız https://kapadokyaalan.ktb.gov.tr/ internet adreslerinin duyurular bölümünde ilan edilecektir. Ayrıca adaylar sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

7. YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI

Adaylar yerleştirme sonuçlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ üzerinden görüntüleyebilecektir.

Ataması yapılacaklar, başvuru sırasında istenen belgeler dışındaki, Bakanlığımız ve Başkanlığımız resmi internet sitesinde belirtilecek diğer belgeleri, sonuçların yukarıdaki şekilde ilan edildiği tarihten itibaren en geç 15 gün içinde Kapadokya Alan Başkanlığının (Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Ali Dirikoç Bulvarı No:93 Merkez/Nevşehir) adresine elden ya da posta aracılığıyla teslim edeceklerdir. Gerekli belgeleri süresinde tam olarak ibraz etmeyenlerin atamaları yapılmayacaktır.

Başarı sırasına göre atamaları yapılan adaylardan ikamet ettikleri yere atananlar atama onaylarının kendilerine tebliği tarihini izleyen iş günü, ikamet ettikleri yer dışına atananlar ise atanma onaylarının kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde, görevlerine başlamak zorundadırlar.

Adaylar, sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 gün içinde, gerekçeleri ile birlikte, yazılı olarak Sınav Komisyonuna, Kapadokya Alan Başkanlığına hitaplı bir dilekçe ile itiraz edebilirler. İtiraz sonucu, adaya yazılı olarak bildirilecektir.

İlan metninde belirtilmeyen hususlar hakkında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır. Bakanlığımız ve Başkanlığımız internet sitesinde duyurulan hususlar tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Kamuoyuna ilanen duyurulur.

