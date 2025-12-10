Orta Doğu Teknik Üniversitesi 6 sözleşmeli personel alacak

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ İLANI

Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığında tam zamanlı olarak istihdam edilmek üzere 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin Ek 6'ncı maddesi ile bu maddeye dayanılarak yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik"in 8. maddesi uyarınca, aşağıda belirtilen ünvan, adet, nitelik ve şartlarda Üniversitemiz tarafından gerçekleştirilecek yazılı sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 6 (altı) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

ÖSYM tarafından 2024 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı KPSS (P3) puanının yüzde yetmişi (%70) ile Yabancı Dil Sınav (İngilizce) puanının yüzde otuzunun (%30) toplamı esas alınarak, usulüne uygun başvuran ve genel ile özel şartları sağlayan adaylardan, her bir pozisyon için ayrı ayrı en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere oluşturulacak sıralamaya göre, alım yapılacak sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 10 (on) katı aday giriş (yazılı) sınavına alınacaktır.

-KPSS Puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak değerlendirilir. -Yabancı Dil Sınav puanı olmayan veya belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilir.

-KPSS ve YDS puan sonucu belirlenen sıralamaya göre, son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu kişilerin tamamı giriş (yazılı) sınavına kabul edilir.

Yazılı sınava girme hakkı kazanan adayların listesi Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığı internet sayfasında (https://bidb.metu.edu.tr) ve Personel Daire Başkanlığı internet sayfasında (https://pdb.metu.edu.tr) "Duyurular" bölümünde ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Adaylar, Sözleşmeli Bilişim Personeli pozisyonlarından sadece birine başvuru yapabilecektir.

1- BAŞVURU ŞARTLARI

A-GENEL ŞARTLAR

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, (Bu maddede belirtilen yükseköğretim mezunları aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katı ödenecek pozisyonlar için başvuru yapabilirler),

d) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda, ücret tavanı iki katı için en az 3 (üç) yıllık, diğerleri için en az 5 (beş) yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4'üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel veya kamu kesiminde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır),

e) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,

f) "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik"te belirtilen hususları kabul etmek,

g) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, ertelemiş veya muvazzaf askerlik hizmetinden muaf ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

B-ÖZEL ŞARTLAR:

Kıdemli Yapay Zeka Uzmanı (1 kişi-Tam Zamanlı-14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenlerin sözleşme ücreti tavanının 4 katına kadar ücret)

a) Yazılım geliştirme konusunda en az 5 (beş) yıllık tecrübe sahibi olmak ve belgelendirmek, b) Veri Madenciliği, Derin Öğrenme ve Yapay Zeka uygulamaları alanında aktif olarak en az

3 (üç) yıl çalışmış olmak ve belgelemek,

c) Python kullanarak proje geliştirme konusunda en az 3 (üç) yıl tecrübe sahibi olmak ve belgelemek,

d) Pandas, Keras, Numpy, Scikit-Learn, PyTorch, TensorFlow vb. kütüphanelerinin en az birisi hakkında tecrübe sahibi olmak,

e) NLP algoritmaları ve kütüphaneleri konusunda bilgi sahibi olmak,

f) Derin pekiştirmeli öğrenme algoritmaları ve kütüphaneleri konusunda bilgi sahibi olmak, g) Güçlü veri analizi, yorumlama ve veri görselleştirme becerilerine hakim olmak.

Kıdemli Yazılım Geliştirme Uzmanı (.Net) (1 kişi-Tam Zamanlı-14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenlerin sözleşme ücreti tavanının 3 katına kadar)

a) .Net ortamında yazılım geliştirme konusunda en az 5 (beş) yıllık tecrübe sahibi olmak ve belgelendirmek,

b) C# programlama dili ile uygulama geliştirme konusunda tecrübeli olmak,

c) .Net MVC ve/veya .Net Core ile uygulama geliştirme konusunda tecrübeli olmak,

d) Web servisleri (SOAP, REST) teknolojileri hakkında tecrübeli olmak,

e) JQuery, Javascript AJAX, HTML, HTML5, CSS vb. web teknolojilerinde tecrübe sahibi olmak,

f) Visual Studio kullanımında ileri seviyede deneyimli olmak,

g) MSSQL, Oracle, PostgreSQL veri tabanları ile entegre uygulama geliştirmiş olmak,

h) Versiyon Kontrol Sistemlerini (TFS, GIT) kullanmış olmak,

i) Yazılım yaşam döngüsü ve güvenli yazılım geliştirme konularında bilgi sahibi olmak,

j) Nesneye yönelik programlama, SOLID prensipleri, diğer tasarım desenleri, test güdümlü programlama ve refactoring konularında deneyimli olmak,

k) AGILE ve SCRUM proje yönetim metodolojileri hakkında bilgi sahibi olmak.

Kıdemli Sistem Yöneticisi (1 kişi-Tam Zamanlı-14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenlerin sözleşme ücreti tavanının 3 katına kadar)

a) Linux işletim sistemleri ve türevlerinde kurulum, optimizasyon, yönetim, yedekleme işlemleri, kullanıcı yönetimi, performans yönetimi, kurtarma, kapasite planlama, log inceleme, güvenlik (sıkılaştırma) ve bakımı konularında en az 5 (beş) yıllık tecrübe sahibi olmak ve belgelendirmek,

b) Windows Server işletim sistemlerinin kurulumu, yönetimi ve temel hizmetleri konularında bilgi ve tecrübeye sahip olmak,

c) Linux sunucu sistemleri yönetim sistemlerinde (puppet, ansible vb.) kurulum, yapılandırma, izleme ve sorun giderme konularında bilgi ve tecrübeye sahip olmak,

d) Linux işletim sistemi için ileri derecede betik dili (bash, python, perl, vb.) kullanmış olmak, e) Açık kaynak kodlu sunucu sanallaştırma platformları (Proxmox, Xen, vb.) hakkında bilgi sahibi olmak,

f) VMware sunucu sanallaştırma ortamı kurulum, konfigürasyon, yönetim ve bakımı konularında ileri seviye bilgi ve tecrübeye sahip olmak,

g) Veeam, Commvault gibi yedekleme sistemlerini kurulumu, konfigürasyonu ve yönetimi konularında ileri seviye bilgi ve tecrübeye sahip olmak,

h) Açık kaynak kodlu web sunucu servislerinin (Apache, NGINX, Apache Tomcat v.b) kurulumu, yapılandırması ve yönetimi konusunda ileri seviye bilgi ve tecrübeye sahip olmak, i) Load Balancer (Yük Dengeleme) mimarileri konusunda bilgi sahibi olmak,

j) PostgreSQL ve MySQL/MariaDB veritabani yonetim sistemlerinin kurulumu, konfigürasyonu ve yönetimi konularinda bilgi ve tecrübeye sahip olmak,

k) Prometheus & Grafana, Zabbix ve Nagios gibi izleme araçlarının kurulumu, konfigürasyonu ve yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak,

l) ELK Stack (Elasticsearch, Logstash, Kibana) veya benzeri merkezi loglama sistemleri konusunda bilgi sahibi olmak, (tercihen)

m) TCP/IP, DNS, DHCP, Güvenlik Duvarı (Firewall) konularinda bilgi sahibi olmak,

n) Depolama mimarileri(SAN, NAS) kurulum, yönetim, bakımı ve iş sürekliliği konfigürasyonu konusunda bilgi sahibi olmak,

o) En az 5000 kullanıcılı ve açık kaynak kodlu e-posta servislerinin (örneğin Postfix, Dovecot) kurulumu, yönetimi, güvenliği ve optimizasyonu konularinda bilgi ve tecrübeye sahip olmak, p) Temel bilgi güvenliği prensipleri, altyapı güvenliği (erişim kontrolü, sertifika yönetimi) ve yedekleme/felaket kurtarma (DR) konularında bilgi sahibi olmak,

q) LDAP(OpenLDAP) ve Active Directory (AD) dizin hizmetlerinin kurulumu, konfigürasyonu, entegrasyonu ve yönetimi konularinda bilgi ve tecrübeye sahip olmak,

r) OAuth 2.0 ve tercihen OpenID Connect (OIDC) protokolleri hakkında ileri seviye bilgi ve entegrasyon tecrübesine sahip olmak,

s) Merkezi kimlik doğrulama sistemleri ve SSO çözümleri (CAS, SAML) kurulum ve işletme konularinda bilgi sahibi olmak,

t) Role Dayalı Erişim Kontrolü (RBAC) ve politika tabanlı yetkilendirme konularında bilgi sahibi olmak,

u) AWS, Azure veya Google Cloud Platform (GCP) gibi bulut sağlayıcılarından en az biri üzerinde çalışma konusunda bilgi sahibi olmak, (tercihen)

v) Konteyner mimarisi (Docker, Kubernetes, OpenShift vb.) konusunda bilgi ve tecrübeye sahip olmak, (tercihen)

w) DevOps ve CI/CD süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak,

x) Versiyon yönetimi, depo yönetimi, statik kod analizi ve CI/CD araçlarının bakımı, yönetimi vb. konularında bilgi ve tecrübeye sahip olmak,

y) CI/CD araçlarında dağıtım süreçlerini hazırlama, pipeline oluşturma vb. konularda bilgi ve tecrübeye sahip olmak,

z) Projelerin konteynerleştirilmesi konusunda bilgi ve tecrübeye sahip olmak,

aa) Git ve GitLab/GitHub/Bitbucket kullanımı ve yönetimi konusunda bilgi ve tecrübeye sahip olmak,

bb) Sunucu donanımları ve konfigürasyonları (disk, Ethernet, HBA, RAID vb.) hakkında bilgi ve tecrübeye sahip olmak,

cc) Veri Merkezinde konumlandırılacak, bilişim (sunucu, disk ünitesi, yedekleme sistemi, güvenlik duvarı, yük dengeleme cihazı, SAN switch vb.) ve altyapı ürünleri (kabinet, iklimlendirme, yangın algılama ve söndürme, enerji vb.) konusunda kurulum, yönetim ve dizayn etme konularında bilgi ve tecrübeye sahip olmak.

Bilgi Güvenliği Uzmanı (1 kişi-Tam Zamanlı-14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenlerin sözleşme ücreti tavanının 3 katına kadar)

a) Bilgi Güvenliği alanında en az 5 (beş) yıllık tecrübe sahibi olmak ve belgelendirmek,

b) ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ve kalite yönetim süreçleri hakkında bilgi ve uygulama deneyimine sahip olmak,

c) Bilgi güvenliği politikaları, risk yönetimi ve denetim süreçlerinde aktif rol almış olmak,

d) Siber güvenlik standartları, tehdit analizi ve zafiyet yönetimi konularında teknik bilgi sahibi olmak,

e) Güvenlik teknolojileri, ağ güvenliği, erişim kontrolü ve veri koruma çözümleri hakkında güncel bilgiye sahip olmak,

f) Alanla ilgili ulusal veya uluslararası geçerliliği olan (örneğin: CEH, CISSP, ISO 27001 LA/LI vb.) sertifikalara sahip olmak (tercihen),

g) Yazılım geliştirme yaşam döngüsü (SDLC) süreçlerinde güvenlik ve kalite gereksinimlerinin belirlenmesinde deneyim sahibi olmak,

h) İş analizi, gereksinim toplama, kullanıcı senaryoları ve süreç modelleme alanlarında pratik tecrübe sahibi olmak,

i) Kurum içi iş süreçlerini analiz ederek dijital dönüşüm projelerine katkı sağlayabilecek yetkinlikte olmak,

j) Veri gizliliği, erişim yetkilendirmesi ve güvenlik politikaları kapsamında süreç geliştirme tecrübesine sahip olmak,

k) Teknik ekipler, denetçiler ve yönetim arasında köprü rolü üstlenebilecek iletişim becerilerine sahip olmak,

l) Dokümantasyon, raporlama ve süreç iyileştirme faaliyetlerinde tecrübe sahibi olmak,

m) Kamu veya büyük ölçekli kurumsal yapılarda süreç yönetimi veya bilgi güvenliği projelerinde görev almış olmak (tercihen),

n) log analizi ve olay müdahale (incident response) süreçlerinde deneyim sahibi olmak,

o) Güvenlik kontrolleri ve zafiyetlerin takibi için kullanılan araçlar (örneğin: Nessus, OpenVAS, Qualys, Burp Suite) hakkında bilgi sahibi olmak,

p) Firewall, anti-virüs, IDS, IPS, ağ güvenliği gibi konularda bilgi ve deneyim sahibi olmak, q) Veritabanı, uygulama ve sunucu güvenliği kapsamında konfigürasyon denetimi ve güvenli kodlama prensiplerine aşina olmak,

r) Süreç otomasyonu, API entegrasyonu ve veri akış yönetimi konularında temel teknik bilgiye sahip olmak,

s) Bilgi güvenliği ve süreç yönetimi alanlarındaki güncel standartlar, mevzuatlar (KVKK, CBDDO BİGR, GDPR, NIST, ISO 9001 vb.) ve iyi uygulama örnekleri hakkında bilgi sahibi olmak,

t) UNIX, Linux ve Microsoft Sunucu işletim sistemleri konusunda tecrübeli olmak,

u) Penetrasyon (sızma ve zafiyet) testleri konusunda tecrübe sahibi olmak,

v) Pyhton, PHP programlama dillerinde ve HTML, HTML5, CSS vb. web teknolojilerinde tecrübe sahibi olmak.

Ağ Uzmanı (1 kişi-Tam Zamanlı-14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenlerin sözleşme ücreti tavanının 2 katına kadar)

a) Ağ veya Sistem Yönetimi alanında minimum 3 (üç) yıllık tecrübe sahibi olmak ve belgelendirmek,

b) En az 1000 (bin) aktif kullanıcılı bir Bilgi İşlem Merkezinde ağ uzmanı olarak en az 3 (üç) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelendirmek,

c) Ağ mimarileri tasarımı, planlaması ve entegrasyonu konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

d) Ağ üzerinde trafik ve protokol analizi yapabilen (wireshark, tcpdump, netcat gibi) araçların kullanımı konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

e) Firewall prensipleri ve yönetimi hakkında iyi derecede bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

f) Routing, switching yapılandırma ve yönetimi konusunda iyi derecede bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

g) Network Access Control(NAC) sistemleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

h) Anahtarlama (switch) ve Yönlendirici (Router) cihazlarının CLI üzerinden yönetimi hakkında bilgi ve tecrübeye sahip olmak,

i) Yerel Alan Ağ (LAN), Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağ (WLAN) hakkında iyi derecede bilgi sahibi olmak,

j) IEEE 802.1q, 802.1x, STP, LACP, ACL, VRRP ve Radius teknolojileri hakkında iyi derecede bilgi sahibi olmak,

k) Bash, PHP, Python, Perl ve shell betik dilleri konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,

l) SQL bilmek ve tecrübe sahibi olmak. Postgresql DB ile çalışmış olmak.

m) İşletim sistemleri güvenliği, performans analizi, Log analizi, yama ve güncellemelerinin yüklenmesi konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

n) Microsoft ve Unix/Linux işletim sistemleri ve ağ cihazları güvenliği konusunda bilgi sahibi olmak,

o) İyi derecede Linux bilmek. Tercihen Debian tabanlı sistemlerde tecrübe sahibi olmak,

p) DNS, DHCP, WSUS, File Server, Proxy, Radius servisleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak. Bunların kurulumu ve yönetimini yapabilmek,

q) Freeradius, ISC Bind, ISC dhcp sunucu, openssl konularında tecrübe sahibi olmak,

r) Sistem otomasyonları konusunda tecrübe sahibi olmak,

s) Log yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

t) Nagios, zabbix konusunda bilgi sahibi olmak, Netmiko, Ansible gibi araçları kullanabilmek, tecrübe sahibi olmak,

u) Git ve gitlab kullanabilmek,

v) Cisco, Juniper, HPE (Aruba ve Procurve) gibi üreticilerin cihazları ile tecrübe sahibi olmak.

Web Geliştirici (1 kişi-Tam Zamanlı-14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenlerin sözleşme ücreti tavanının 2 katına kadar)

a) Web geliştirici, web uygulama geliştirici vb. pozisyonlarda en az 3 (üç) yıl iş deneyimine sahip olmak,

b) Ön yüz geliştirme konusunda deneyimli olmak ve bu alandaki güncel gelişmeleri yakından takip etmek,

c) HTML, CSS, SASS, Javascript, Bootstrap kullanarak dinamik ve duyarlı (responsive) web siteleri ya da web uygulamaları geliştirmiş olmak,

d) Figma, Adobe XD gibi tasarım araçlarından gelen tasarımları birebir koda dökebilmek,

e) İçerik Yönetim Sistemi (tercihen Drupal) yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak,

f) İçerik yönetim sistemleri (tercihen Drupal) için tema ve eklenti (plugin, modül vb.) geliştirme konusunda bilgili olmak ya da bu alanda kendini geliştirmeye istekli olmak,

g) İçerik yönetim sistemlerine (tercihen Drupal) özgü otomasyon özelliklerini kullanarak içerik otomasyonu sağlama konusunda bilgili olmak ya da bu alanda kendini geliştirmeye istekli olmak,

h) PHP programlama dili konusunda bilgi sahibi olmak, PHP 7.x ve/veya PHP 8.x sürümleri ile veritabanı destekli web siteleri ya da web tabanlı uygulamalar geliştirmiş olmak,

i) İlişkisel veritabanı (tercihen MySQL ve PostgreSQL) yönetimi hakkında bilgi sahibi olmak, j) Tarayıcı geliştirici araçlarını (Chrome DevTools, Firefox Developer Tools) performans analizi, hata ayıklama (debugging) ve mobil görünüm testleri için kullanabilmek.

2- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ ve TARİHİ

a) Başvurular, 10/12/2025 - 24/12/2025 tarihleri arası saat 23:59'a kadar e-Devlet

platformu üzerinden "Orta Doğu Teknik Üniversitesi-Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım" veya https://kariyerkapisi.gov.tr/isealiminternet adresi üzerinden alınacaktır.

Adayların başvuru işlemini tamamladıktan sonra "Başvurularım" ekranından başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. "Başvurularım" ekranından "Başvuru Alındı" ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.

Kariyer Kapısı (https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim) adresi üzerinden başvuru yapmayan adayların talepleri dikkate alınmayacak, bu duyuruda belirtilen esaslara uygun olmayan, posta yolu veya şahsen müracaat şeklinde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Müracaatların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.

b) Adaylar sözleşmeli bilişim personeli pozisyonlarından sadece birine başvuru yapabilecek, birden fazla pozisyona yapılan başvurular ile usulüne uygun ve/veya zamanında yapılmayan başvurular geçersiz sayılacaktır.

c) Adayların verdikleri beyanlar ile sundukları başvuru belgelerinin sorumluluğu kendilerine aittir. Yüklenmesi istenen belgelerin eksik olması veya okunaklı olmaması halinde veya nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılamayacaktır.

3- BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

a) Fotoğraflı Özgeçmiş Formu: Bilgi İşlem Daire Başkanlığının resmi web sitesinde (https://bidb.metu.edu.tr) ve Personel Daire Başkanlığı internet sayfasında (https://pdb.metu.edu.tr) yayımlanacak matbu form indirilerek doldurulacak, ıslak imza ile imzalanacak ve ilgili form, pdf veya jpeg formatında başvurunun oluşturulacağı ekranın ek dosya kısmına yüklenecektir.

b) Diploma veya mezuniyet belgesi veya YÖK onaylı denklik belgesi: Sisteme yüklenmesi gerekmektedir.

c) Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge. (Askerliğini yapmış ise terhis, askerlikten muaf ise muaf belgesi.)

d) Adli Sicil Kaydı Belgesi. (Sistem tarafından otomatik olarak çekilecektir.)

e) Yabancı Dil (İngilizce) Bilgisi Seviye Tespit Sınavı: YDS/e-YDS veya Yükseköğretim Kurulunca YDS'ye denk kabul edilen sınav sonuç belgesinin pdf ya da jpeg formatında yüklenmesi gerekmektedir. Yabancı dil puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilecektir.

f) KPSS Sonuç Belgesi (varsa): 70 ve üstü KPSS puanı olan adayların sonuç belgesini yüklemeleri gerekmektedir. KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 (yetmiş) olarak değerlendirilir.

g) Denklik Gösterir Belge: Yurtdışındaki üniversitelerin "genel ve özel şartlar altında yer alan bölümlere denk bölümlerinden" mezun olup başvuru yapabilen adayların başvurularının değerlendirmeye alınabilmesi için e-Devlet başvurusu sırasında "ek dosya" kısmında bulunan "Denklik Gösterir Belge" alanına ilgili dokümanı mutlaka yüklemeleri gerekmektedir. e-Devlet üzerinde mezuniyet bilgileri bulunan adayların denklik belgesi ibraz etmesine gerek yoktur.

h) Mesleki Tecrübe Belgesi: Genel şartların (d) bendinde ve özel şartların ilgili maddelerinde belirtilen mesleki tecrübe kriterlerini belgelendirmek için adayın çalıştığı kurum/kuruluşlardan edinebileceği ve yetkili kişi tarafından kaşe ve ıslak imza ile onaylanmış ya da elektronik imzalı belgenin sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Mesleki tecrübe belgesini imzalayan kişilerin erişilebilir telefon, e-posta ve adres bilgileri ile pozisyon bilgilerinin de aynı belge içerisinde yer alması gerekmektedir. Başvuru değerlendirme komisyonu, sağlanan bilgi ve belgelerin doğruluğunu teyit etmek isterse, bu bilgileri ve belgeleri onaylayan gerçek ve/veya tüzel kişilerle iletişime geçebilecektir. Sağlanan bilgi ve belgelerin doğruluğu teyit edilmezse adayın başvurusu geçersiz sayılacaktır. Adayın başvuru yaptığı tarih itibari ile mesleki tecrübe süresini doldurmuş olması gerekmektedir. Mesleki tecrübe sürelerinde, lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmet süreleri dikkate alınacaktır.

i) SGK Tescil ve Hizmet Dökümü/İşyeri Unvan Listesi: Mesleki tecrübe belgesinde belirtilen pozisyonda çalışıldığının kontrolü amacıyla üzerinde barkod ve doğrulama kodu bulunan SGK Tescil ve Hizmet Dökümü/İşyeri Unvan Listesi e-Devlet'ten alınmalı ve sisteme yüklenmelidir (https://www.turkiye.gov.tr/sgk-tescil-ve-hizmet-dokumu). Mesleki tecrübe belgesinin SGK Hizmet Dökümü ile uyumlu olması gerekmektedir.

j) Onaylı transkript veya sertifika: Genel şartların (e) bendinde ve özel şartların ilgili maddelerinde belirtilen güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini gösterir onaylı transkript veya sertifikaların sisteme yüklenmesi gerekmektedir.

Mezun olunan fakültelerce verilen transkript içeriğinde öğretilen programlama dilleri açık biçimde belirtilmelidir. Aksi durumda bu derslerin içeriği ve hangi programların öğretildiği ile ilgili Bölüm Başkanlığı, Fakülte Dekanlığı ve/veya Üniversite Rektörlüğünden onaylı veya barkodlu ders açılım belgesi, transkript ile birlikte e-Devlet Başvurusu sırasında yüklenmelidir.

Sertifikalar (kişinin belirli bir konuda bilgi ve beceri düzeyini resmi olarak kanıtlayan, ölçme ve değerlendirmeye dayalı bir yeterlilik belgesi), verildikleri kuruluşun belirlediği sertifika geçerlilik sorgulama yöntemleriyle Üniversitemiz tarafından doğrulanacaktır. Sunulan sertifikaların doğrulanabilmesi için sertifika numarası, sorgulama ve doğrulama adresleri, sorgulama şifresi gibi bilgi ve belgelerin sağlanması adayın sorumluluğundadır. Sağlanan bilgi ve belgelerle sertifikanın geçerliliği teyit edilemezse söz konusu sertifika dikkate alınmayacaktır. Resmi sertifika dışındaki belgeler kabul edilmeyecektir.

-Adaylardan gerekli durumlarda; sisteme yüklenen belgelerin asılları istenebilecektir.

4- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, BAŞVURU SONUÇLARININ DUYURULMASI

a) Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan ve usulüne uygun olarak başvuru yapan adaylardan KPSS P3 puanının yüzde yetmişi (%70) (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 (yetmiş) olarak dikkate alınır) ile Yabancı Dil Sınav puanının yüzde otuzunun (%30) (Belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilir.) toplamı esas alınarak her pozisyon için sıralama yapılacak ve aday listesi oluşturulacaktır.

b) Aday listesine göre en yüksek puandan başlanarak ilan edilen her pozisyon sayısının 10 (on) katı kadar aday sınava çağrılacaktır.

c) Sınava katılmaya son sırada hak kazanan adaylardan aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sınava kabul edilecektir.

d) Yazılı sınava girme hakkı kazanan adayların listesi, sınav tarihi ve yeri, Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığı internet sayfasında (https://bidb.metu.edu.tr) ve Personel Daire Başkanlığı internet sayfasında (https://pdb.metu.edu.tr) ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Ayrıca adaylar sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebileceklerdir.

5- SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI

a) Sıralamaya giren adaylar yazılı sınava tabi tutulacaktır.

b) Yazılı sınava katılmaya hak kazanan adaylar sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere T.C. Kimlik Kartı veya Sürücü Belgesini yanlarında bulunduracaklardır. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacak olup, başvuru evrakları iade edilmeyecektir.

c) Sınav konuları, başvuru pozisyonlarına göre değişiklik göstermektedir. Sınav konuları her pozisyon için başvurulan pozisyona ait temel bilgileri ve pozisyon için ilan edilen genel ve özel şartlar içerisinde yer alan bütün konuları kapsayacaktır.

6- SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Sınavda başarılı olmak için yazılı sınavdan 100 (yüz) tam puan üzerinden en az 70 (yetmiş) tam puan alınması zorunludur. Adaylar nihai başarı derecelerine göre sıralamaya tabi tutulacak

ve kontenjan sayısı kadar asıl ve yedek aday belirlenecektir. Puan eşitliği halinde sırasıyla iş tecrübesi, daha fazla programlama dili bildiğini belgeleme, yüksek lisans mezunu olunması, İngilizce dil puanının yüksek olması dikkate alınmak suretiyle değerlendirme yapılacaktır.

7- SINAV SONUÇLARININ İLANI, İŞE BAŞLAMA ve DİĞER HUSUSLAR

a) Başarı sırasına göre belirlenecek asıl ve yedek olarak kazanan adayların listesi Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığı internet sayfasında (https://bidb.metu.edu.tr) ve Personel Daire Başkanlığı internet sayfasında (https://pdb.metu.edu.tr) ilan edilecektir. Ayrıca adaylar, yerleştirme bilgilerini Kariyer Kapısı Platformu üzerinden de görüntüleyebilecektir. Listede adı bulunan asıl adaylara en geç 5 (beş) iş günü içerisinde postalanmak suretiyle yapılacak bildirimde; (arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması yapılmak şartı ile) tebligatın yapıldığı tarihten itibaren en geç 10 (on) iş günü içerisinde sözleşme imzalamak, sözleşmede belirtilecek tarihte işe başlamak ve varsa istenecek belgeleri teslim etmek üzere müracaat etmeleri istenir.

b) Arşiv araştırması yapıldıktan sonra kendilerine tebligat yapıldığı halde Üniversitemize tebligat tarihinden itibaren 10 (on) iş günü içerisinde müracaat etmeyen, sözleşme imzaladığı halde sözleşmede belirtilen sürede işe başlamayan veya bu sürenin dolduğu gün itibariyle 15 (on beş) günü geçmeyen ve belgeyle ispat edilebilen kabul edilebilir mazeretini bildirmeyen adaylar, hakkından feragat etmiş sayılır.

c) Asıl adaylardan, hakkından feragat etmiş sayılanların yerine ilan edilmiş yedek aday bulunması halinde, bunların işe başlama işlemleri hakkında da yukarıda belirtilen esaslar uygulanır.

d) İlan edilen pozisyonlara atanmaya hak kazanan adaylardan gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunduğu tespit edilenler ile istenilen şartlardan herhangi birini taşımadığı sonradan anlaşılanların sözleşmeleri yapılmış ise derhal fesih edilecektir. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında hukuki işlem yapılacaktır.

8- SÖZLEŞME ÜCRETİ

Sözleşmeli Bilişim Personeline, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 6 ncı maddesi hükmü uyarınca sözleşme ücreti dışında herhangi bir ad altında (ek ödeme, fon, fazla mesai v.s.) başkaca bir ödeme yapılamaz. Aylık brüt sözleşme ücret tavanı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilenler için 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 3 üncü maddesinde tespit edilen sözleşme ücreti tavanı tutarının Özel Şartlar başlığı altında her bir pozisyon için belirtilen katların çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Üniversite, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.