Abdullah Gül Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI

(2025-03)

Eğitim dili İngilizce olan Üniversitemize; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen şartlar ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesi uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Başvuracak adayların Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin ilgili maddeleri gereğince yabancı dil asgari koşullarını sağlamış olmak şartıyla ilanda belirtilen ve aşağıda ayrıntıları verilen evraklarla birlikte müracaat etmeleri gerekmektedir.

-Genel Şartlar-

1) Başvurular ilanımızın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde şahsen yapılacak olup, posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

2) Süresi içerisinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

3) Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

4) Şartları taşımayan veya sonradan şartları taşımadığı tespit edilen adayların ataması yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir.

5) Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece bir kadroya başvuru yapabilir.

-Başvuruda İstenilen Belgeler-

Profesör kadrosuna başvuru yapacak adaylar dilekçesinde başvurmuş olduğu anabilim dalını belirterek, varsa hizmet belgesi, yayın listesi resmi kurumlarca onaylanmış öğrenim durumlarını gösterir belgeleri, özgeçmişlerini bilimsel yayınlarını (yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak gösterir şekilde) kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, sanat eserlerini icralarını ve bunlara ilişkin dokümanı, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlilik veya yüksek lisans (bilim uzmanlığı) çalışmalarını, katkılarını kapsayan ve belgeleyen bir adet dosya ile bu dosyadaki belgeleri içeren altı adet USB' yi ekleyerek Personel Daire Başkanlığı'na başvurmaları gerekmektedir.

Doçent kadrosuna başvuru yapacak adayların, dilekçesinde yabancı dilini ve başvurmuş olduğunu anabilim dalını belirtmesi gerekmektedir. Adayların varsa hizmet belgesi, yayın listesi, öğrenim durumlarını gösterir belgeleri (onaylı suretleri veya e-Devlet üzerinden karekodlu belge kabul edilmektedir.) özgeçmişi, bilimsel çalışma ve yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, sanat eserlerini icralarını ve bunlara ilişkin dokümanı eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlilik veya yüksek lisans (bilim uzmanlığı) çalışmalarını üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne katkılarını kapsayan ve belgeleyen bir adet dosya ile bu dosyadaki belgeleri içeren dört adet USB'yi ekleyerek Personel Daire Başkanlığı'na başvurmaları gerekmektedir.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuru yapacak adayların, dilekçesinde yabancı dilini ve başvurmuş olduğu anabilim dalını belirtmesi gerekmektedir. Adayların varsa hizmet belgesi, yayın listesi lisans, yüksek lisans, doktora diplomaları (onaylı suretleri veya e-Devlet üzerinden karekodlu belge kabul edilir.) özgeçmişi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan ve belgeleyen bir adet dosya ile bu dosyadaki belgeleri içeren dört adet USB'yi ekleyerek ilgili Fakülte Dekanlığı'na başvurmaları gerekmektedir.

İlan ile ilgili bilgilere Üniversitemizin www.agu.edu.tr adresinden ulaşılabilir. Üniversitemiz öğretim elemanı kadrolarına müracaat edecek adaylar kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili aydınlatma metnine Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı internet sitesinden ulaşabilecektir.

Üniversitemiz Rektörlüğü uygun gördüğü takdirde ilanın her aşaması iptal edilebilir.

13207/1/1-1

Eğitim dili İngilizce olan Üniversitemize; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartlar, 10/07/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve 09/11/2018 tarihli, 30590 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in ilgili maddeleri uyarınca; "Araştırma Görevlisi" alınacaktır.