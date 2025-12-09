Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ile yürürlükteki Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Atanma ve Yükseltilme Uygulama Esaslan kapsamında öğretim üyesi alınacaktır.

Tüm başvurular https://pcrsonelbasvuru.ebvu.cdu.tr/ adresi üzerinden elektronik ortamda e-Devlet şifresi ile alınacak olup şahsen veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Profesör ve doçent kadrolan için Personel Daire Başkanlığından, doktor öğretim üyesi kadrosu için ilgili birimlerden bilgi edinilebilir.

Online Başvuru Sistemi ile ilgili sorularınız için O 446 226 66 66-10450 telefon numarasından iletişime geçebilirsiniz.

GENEL ŞARTLAR VE BİLGİLER

I-Müracaat edecek adaylann 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen Devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmaları gerekmektedir.

2-Profesör ve doçent kadrosuna müracaat edecek adaylar daimi statüde çalıştırılacaktır.

3-2547 sayılı Kanunun ek 3 8. maddesi uyannea belirlenen %3 0'luk kota kapsamında başvuru yapılabilecek doktor öğretim üyesi kadrosu bulunmamaktadır.

4- İlan özel şartlarında sertifıka/belge istenmiş ise bu belge ve/veya sertifikalar https://personclbasvuru.cbvu.cdu.tr/adresi üzerinden elektronik ortamda başvuru evrakı ile birlikte PDF forman nd a sisteme yüklenecektir.

5-Doçent kadrosuna : Profesörler. Doktor Öğretim Üyesi Kadrosuna ; Profesör ve Doçentler Müracaat edemezler.

6-17.04.2021 tarihli ve 31457 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu gereğince ilk defa ve yeniden atanmaya hak kazanan adaylar hakkında arşiv araştırması yaptınlacaktır.

7- Tıp ve Diş Hekimliği Fakültelerine alımı yapılacak öğretim üye/üyeleri; Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi öğretim Üyeliği Kadrolarına Atanma ve Yükseltilme Uygulama Esaslarında belirtilen puan ve diğer şartlan sağlayamayan aday/adaylar da başvuruda bulunabilecek olup, puan ve diğer şartları sağlayan aday/adaylar bulunmaması halinde bu aday/adayların başvuruları değerlendirmeye alınacaktır. Bu kapsamdaki aday/adayların başvurulan ilgili Usul Esasların 4/o maddesi kapsamında değerlendirilecektir.

PROFESÖR, DOÇENT VE DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ KADROSU İÇİN İSTENİLEN BELGELER

1-Öğretim Üyesi İlanı Başvuru Formu https://pcrsonclbasvuru.ebvu.cdu.tr/ adresinde bulunan dilekçe ilgili sekmeden indirilerek elektronik ortamda doldurulduktan sonra ıslak imzalı şekliyle taranarak PDF formatmda sisteme yüklenecektir.

2-Özgeçmiş (YÖK formatmda) PDF formatında sisteme yüklenecektir.

3-Lisans Mezuniyet Belgesi PDF formatmda sisteme yüklenecektir.

4-Yüksek Lisans Mezuniyet Belgesi PDF formatmda sisteme yüklenecektir.

5-Doktora veya Sanatta Yeterlik veya Uzmanlık Belgesi PDF formatmda sisteme yüklenecektir.

6-Doçentlik Belgesi (Profesör ve Doçent kadrosu için) PDF formatmda sisteme yüklenecektir.

7-Yabancı Dil Sonuç Belgesi (Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için) PDF formatmda sisteme yüklenecektir.

8-Başlıca Araştırma Eserleri ile Bilimsel Çalışma ve Yayınlar PDF formatmda sisteme yüklenecektir.

9-Puanlama Tablosu (Profesör ve Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için)https://personelbasvuru.ebvu.edu.tr/ adresinde bulunan puanlama tablosu ilgili sekmeden indirilerek elektronik ortamda doldurulup (Tarih. Ünvan ve Ad-Soyad Yazılıp) imzalandıktan sonra PDF formatmda taranarak sisteme yüklenecektir.

10-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi PDF formatında sisteme yüklenecektir.

11-Fotoğraf güncel olmak kaydıyla, mevzuata uygun vesikalık bir adet fotoğrafın sisteme yüklenmesi gerekmektedir. (Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmeliğine uygun olarak son 6ay içinde çekilmiş)

I2-Erkek Adaylar için Askerlikle ilgili Terhis, Tecil veya Muaf Olduğunu Belirten Belge PDF formatında sisteme yüklenecektir.

I3-Adli Sicil Belgesi PDF formatmda sisteme yüklenecektir.

I4-Hizmet Belgesi PDF formatında sisteme yüklenecektir. (Açıklamalar kısmında aynntılan yer almaktadır)

*Barkod kare kodu ile doğrulanabilir olması kaydıyla e-Devlet üzerinden alınan ve PDF formatında sisteme yüklenen bütün belgeler geçerlidir.

*Online başvuru esnasında sisteme yüklenen ve e-Devlet üzerinden alınmayan resmi belgelerin atanmaya hak kazanılması durumunda asıllarının ibraz edilmesi zorunludur.

***Son başvuru tarihine kadar başvuruda herhangi bir değişiklik yapmak için mevcut olan başvurunun silinmesi ve başvurunun yeniden yapılması gerekmektedir.

GENEL AÇIKLAMALAR

I -Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvuru yapabilir, aynı ilan dönemi içinde birden fazla kadroya başvuran adayların başvurulan değerlendirilmez.

2-Eksik belge ile yapılan başvurular ile ilan süresi içerisinde online başvurusunu lamamlamayan adayların başvurulan değerlendirmeye alınmayacaktır.

3-İlanın her aşamasında değişiklik yapma, kısmen veya tamamen iptal etme hakkı Üniversitemize aittir. Uygun görülmediği takdirde başvuru yapılmış olsa dahi atama süreci Rektörlük tarafından iptal edilebilir.

4-Kadroya başvuran adaylardan atanmaya hak kazananların atamalan Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Üniversitemize vermiş olduğu atama izni kontenjanı dahilinde yapılacak olup, atama izni kontenjanını aşan hiçbir atama gerçekleslirilmevecektir.

5-Üniversitemiz internet sayfasından ve https://personelbasvuru.ebvu.edu.tr/ başvuru adresinden yapılan bütün duyurular tebligat mahiyetindedir. Başvuruda bulunan adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

6-İlanın iptali halinde başvuran adaylar için söz konusu ilan kazanılmış bir hak doğurmayacaktır.

7-İlanda bulunmayan hükümler için 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu. Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ile yürürlükteki Erzincan Binali Yıldınm Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Atanma ve Yükseltilme Uygulama Esaslarında yer alan hükümler uygulanır.

8-Yabancı Ülkelerden Alınan Diplomalar için Onaylı Denklik Belgesinin ibraz edilmesi zorunludur.

9-Atama işlemleri esnasında kişilerden Adli Sicil Belgesi tekrar talep edilecektir. (Barkodkare kodu ile doğrulanabilir olması kaydıyla e-Devlet üzerinden alınabilir)

IO-Onaylı Hizmet Belgesi: Halen bir kamu kunımunda çalışmakta olanlar ile ayrıtmış olanlar https://personelbasvuru.ebvu.edu.tr/ adresi üzerinden elektronik ortamda PDF formatında sisteme yüklenecektir. (Barkod kare kodu ile doğnılanabilirolması kaydıyla e-Devlet üzerinden alınan Hitap Hizmet Dökümü kabul edilecektir) I l-Diğer Kamu Kurumlarında çalışmakta iken Üniversitemiz tarafından açılan kadro ilanlarına başvurarak atanmaya hak kazanan personele kurumumuzca sürekli görev yolluğu ödemesi yapılmayacaktır.

12-llan sonucunda atanmaya hak kazanan adaydan Eğiticilerin Eğitimi Sertifikası istenecektir.