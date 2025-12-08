Karayolları Genel Müdürlüğü 3 Eski Hükümlü İşçi Alacak

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 11. BÖLGE MÜDÜRLÜGÜNE BAĞLI İŞYERLERİNE

SÜRESİ BELİRLİ OLMAYAN SÜREKLİ İŞ SÖZLEŞMESİ İLE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE; TOPLAM 3 ESKİ HÜKÜMLÜ VEYA TERÖRLE MÜCADELEDE MALÜL SAYILMAYACAK ŞEKİLDE YARALANAN (TMY) İŞÇİ ALINACAKTIR.

Türkiye Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerinde talebimiz Açık İş İlanlarında 08/12/2025 tarihinde ilan edilecek ve 5 gün ilanda kalacaktır.

Talep şartlarını taşıyan adaylar; ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde esube.iskur.gov.tr internet adresinden "İş Arayan" linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilir. Ayrıca hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilir. Son müracaat tarihi tatil gününe rastladığında başvurular takip eden ilk iş günü sonuna kadar uzatılır.

Başvuru yapmak isteyen adayların dikkat etmesi gereken hususlar aşağıda yer alan Eski hükümlü-TMY olarak alınacaklarda aranacak şartlar ve açıklamalar bölümünde belirtilmiştir.

Eski hükümlü-TMY işçi olarak alınacaklarda aranacak şartlar ve açıklamalar:

1. Kura sonucu atanan Otomo^v Mekanikeri Atölye Usta Yardımcısı ünvanlı işçi pozisyonunda çalış^rılacak^r.

2. Kura sonucu atanan Kar Temizleme Makinesi Operatörleri Sürücü Operatörü ünvanlı işçi pozisyonunda çalış^rılacaklardır.

2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak, . 18 yaşını doldurmuş olmak, 40 yaşından gün almamış olmak.

Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı suçlarından mahküm olmamak şartıyla; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası alan ya da ceza süresine bakılmaksızın zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hüküm giyenlerden cezasını tamamlayanlar, cezası ertelenenler,

4. koşullu salıverilenler, denetimli serbestlikten yararlananlardan eski hükümlü belgesi ile durumlarını belgelendirenler veya Terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan: 21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanunu veya 16/6/1927 tarihli ve 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu kapsamına giren ve askerlik hizmetini yaparken 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 inci maddesinde sayılan terör olaylarının sebep ve tesiri sonucu malul sayılmayacak şekilde yaralananlardan (Değişik ibare:RG-6/8/2014-29080) sağlık raporu ve terörle mücadelede yaralandığını gösteren komutanlık yazısı ile durumlarını (Değişik ibare:RG-6/8/2014-29080) belgelendirmek,

5. 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu ve ilgili mevzuatı uyarınca atanmasına engel hali bulunmamak.

6. Kamusal haklardan mahrum bulunmamak (TCK 53/a Maddesi),

7. Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca görevlerinden çıkarılmamış veya meslekten ihraç edilmemiş olmak.

8. Askerliğini tamamlamış, muaf veya tecilli olmak (erkek adaylar için),

9.

Adayların görevini devamlı yapmasına engel sağlık problemi bulunmaması gerekmektedir. Her türlü iklim ve yolculuk şartlarına elverişli olmak, görev gereği seyahat etmeye engel bir durumu bulunmamak. Atanmaya hak kazanan adaydan Sağlık Kurulu Raporu istenilecektir.

10.

11.

12.

13.

Arazide ve vardiyalı çalışmaya engel durumu olmamak.

İşgücü istemimizin yayımlandığı tarih itibariyle Karayolları Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatına ait sürekli işçi kadrolarında çalışanların ilan edilen kadrolara başvuru yapmaları halinde başvuruları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacaktır.

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak,

Adayların, başvurunun son günü itibariyle ihtiyaç duyulan unvana uygun olarak talep edilen eğitim durumu ve mesleki yeterliliğe haiz olması gerekmektedir.

İŞKUR tarafından gönderilen; başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı kadar asıl ve ihtiyaç duyulacak sayıda yedek aday, doğrudan 23/12/2025 tarihinde Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü Kıyıcak Mah. 5033 sok. No:2 65090 14.

Edremit/VAN adresinde saat 10.00'da noter huzurunda çekilecek kura sonucu belirlenecektir.

İş gücü istemimize ilişkin duyurular, Atanmayı hak eden adayların; hangi belgeleri teslim edeceği, belge teslim yeri, tarihleri ve diğer bilgilendirme işlemleri kurumumuzun internet sitesinin (www.kgm.gov.tr) duyurular 15.

kısmında yayımlanacaktır. Bu duyurular tebliğ niteliği taşıdığından, ilgililere ayrıca posta yoluyla tebligat yapılmayacaktır.

16. Ataması yapılan işçi 5 yıl boyunca başka bir ildeki işyerlerine nakil (tayin) talebinde bulunamayacaktır.

Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusunun geçersiz hale getirilmesi, işe alınması işleminin iptaline ilişkin yasal işlem yapma, Bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak 17.

üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunma hakkımız saklıdır.

İşe alınanlar 2135,85 TL. çıplak yevmiye ile işe başlatılacaktır. İşe alınacak işçiler 2 aylık deneme süresine tabi tutulacaktır. Deneme süresi içerisinde başarısız olanların iş akitleri bildirim süresine gerek olmaksızın . feshedilecektir. Deneme süresi içerisinde sözleşmesi feshedilenlerin yerine yedek listenin ilk sırasındaki adaydan başlanarak aranan şartlara haiz olanların ataması yapılacaktır.

Göreve başlamaya hak kazanan adaylar istenilen belgeleri daha sonra belirtilecek yer ve tarihlerde şahsen teslim edeceklerdir. Posta, kargo veya kurye ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır. Ancak hastalık veya doğum mazereti nedeniyle belgelerini teslim etmeye gidemeyecek durumda olanlar (durumlarını belirten doğum raporu veya hastalık raporu ibraz etmeleri kaydıyla) belgelerini yakınları aracılığıyla teslim edebileceklerdir.

. Ataması yapıldığı halde 15 gün içinde göreve başlamayanların, deneme süresi içinde işten ayrılanların, belirtilen süre içerisinde belge teslim etmeyenlerin, iş hakkından vazgeçenlerin veya başvuru şartlarını taşımadığı tespit edilenlerin yerine, mezkur Yönetmelik hükümlerine istinaden yedek listeden atama yapılacaktır.

20. İşveren ihtiyaç duyması halinde işe alınan işçileri Bölge Müdürlüğü sınırları içerisinde herhangi bir işyerinde çalıştırabilir.

21. İşveren işe alınan işçilerden yaptıracağı iş için zorunlu olan belgeleri almak için Mesleki Eğitim Kursu görmesini isteyebilir.

Sayfa 2 / 2