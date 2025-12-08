Ege Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Ege Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI

Üniversitemizin birimlerine 2547 sayılı Kanun ve "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" in ilgili maddeleri uyarınca araştırma görevlisi alınacaktır.

A-) GENEL ŞARTLAR

İlgili Yönetmeliğin 6. maddesi ;

1- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2- ALES'ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

3- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4'lük ve 5'lik not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir.

B-) ÖZEL ŞARTLAR

İlgili Yönetmeliğin 7. maddesi ;

1- Devlet yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır.

C) MUAFİYET

İlgili Yönetmeliğin 14. maddesi ;

1- Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, (Değişik ibare:RG-3/3/2022-31767) 7 nci maddenin dördüncü ve beşinci fıkraları kapsamındaki öğretim görevlisi kadrolarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

D) BAŞVURU AŞAMASINDA İSTENEN BELGELER

1- Başvuru Dilekçesi (ıslak imzalı), Özgeçmiş, 1 adet güncel Fotograf

2- Nüfus Cüzdanı (Fotokopisi ön değerlendirme aşamasında geçerlidir.) veya e-Devlet üzerinden alınacak Nüfus Kayıt Örneği geçerlidir.

3- Diploma (Lisans, Lisansüstü), Transkript (Lisans) Belgesi e-Devlet üzerinden alınacak belge geçerlidir.

4- ALES Belgesi, Yabancı Dil Belgesi e-Devlet veya ÖSYM üzerinden alınacak ( doğrulama kodu okunur ) belge geçerlidir.

5- Öğrenci Belgesi e-Devlet üzerinden alınacak (doğrulama kodu okunur ) yüksek lisans veya doktora öğrenci belgesi geçerlidir.

6- Askerlik durumunu gösterir belge e-Devlet üzerinden alınacak belge geçerlidir.

7- Adli Sicil Kaydı Belgesi e-Devlet üzerinden alınacak belge geçerlidir.

8- İlan şartında sertifika/belge istenmiş ise bu belge ve/veya sertifikalarında eklenerek gönderilmesi gerekmektedir.

E- DİĞER AÇIKLAMALAR

1- Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz birimleri sorumlu değildir. İlanda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

2- İlanda belirtilen Üniversitemiz Birimlerinin web sayfalarından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

3- Adayların istenen şartları taşımadığı, belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulundukları tespit edilenlerin tüm işlemleri iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

4- İdare gerekli gördüğü taktirde "İlanın" her aşamasını iptal etme hakkına sahiptir.

5- İlanımıza www.ege.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

6- Atanmaya hak kazananlar belgelerinin aslını veya resmi kurumlarca (aslı gibidir) veya noter onaylı suretini veya e-Devlet üzerinden alınacak belgelerin kadrosunun bulunduğu birime ibraz etmeleri gerekmektedir. Atama dosyasında bulunması gereken evraklara; https://personeldb.ege.edu.tr/tr-11916/akademik_kadro_ve_tayin_isleri_-_ogretim_elemani_(ogretim_gorevlisi_-_arastirma_gorevlisi)_basvuru_kosullari.html adresinden ulaşılabilir. )

F- ÖNEMLİ NOT

1- Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinde belirtilen azami öğrenim süresini dolduran adaylar ilana başvuru yapamazlar. Bu kapsamda azami süre içerisinde eğitimini tamamlayamayanların kadroyla ilişiği kesilir.

2- Araştırma görevlisi kadrosuna başvuracaklar için sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.

13136/1-1