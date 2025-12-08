Mardin Artuklu Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Mardin Artuklu Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır.

Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesindeki genel şartları ve ilanda belirtilen diğer şartları taşımaları gerekmektedir.

1- Profesör kadrosuna başvuracakların, başvurdukları bölümü belirtir forma özgeçmiş (YÖKSİS formatında), doçentlik belgesinin tasdikli suretini veya karekodlu e-Devlet çıktısı, nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı suretini, yabancı dil sınav sonuç belgesinin karekodlu e-Devlet çıktısı, 2 adet fotoğraf ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet dosyayı teslim edeceklerdir. Ayrıca bilimsel dosyaya PDF formatında 6 (altı) adet USB eklenecektir. Kamu hizmetinde bulunanlar ve daha önce çalışıp ayrılmış olanlar dahi hizmet belgelerini, müracaat dosyalarına eklemeleri gerekmektedir. Profesör kadrosuna atanacaklar, daimi statüde görev yapacaklardır.

2- Doçent kadrosuna başvuracakların, başvurdukları bölümü belirtir forma özgeçmiş (YÖKSİS formatında), doçentlik belgesinin tasdikli suretini veya karekodlu e-Devlet çıktısı, nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı suretini, yabancı dil sınav sonuç belgesinin karekodlu e-Devlet çıktısı, 2 adet fotoğraf ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet dosyayı teslim edeceklerdir. Ayrıca bilimsel dosyaya PDF formatında 4 (dört) adet USB eklenecektir. Kamu hizmetinde bulunanlar ve daha önce çalışıp ayrılmış olanlar dahi hizmet belgelerini müracaat dosyalarına eklemeleri gerekmektedir. Doçent kadrosuna atanacaklar, daimi statüde görev yapacaklardır.

3- Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracakların, başvurdukları bölümü belirtir forma özgeçmiş (YÖKSİS formatında), doktora belgesinin tasdikli suretini veya karekodlu e-Devlet çıktısı, nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı suretini, yabancı dil sınav sonuç belgesinin karekodlu e-Devlet çıktısı, 2 adet fotoğraf ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet dosyayı teslim edeceklerdir. Ayrıca bilimsel dosyaya PDF formatında 4 (dört) adet USB eklenecektir. Kamu hizmetinde bulunanlar, daha önce çalışıp ayrılmış olsalar dahi hizmet belgelerini müracaat dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

4- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulu tarafından denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekmektedir.

Diğer Açıklamalar ve Önemli Hususlar;

- Üniversitemiz birimlerinin internet sayfalarından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

- İdare gerekli gördüğü takdirde ilanın her aşamasını iptal etme ve güncelleme hakkına sahiptir.

- Adaylar aynı ilan dönemi içerisinde sadece bir kadroya başvurabilecektir. Birden fazla kadroya başvurusu bulunduğu tespit edilen adayların başvuruları iptal edilecektir.

- Adayların Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinin 9. maddesi uyarınca oluşturulan Ön Değerlendirme Komisyonu tarafından öğretim üyesi kadrolarına müracaat edecek adayların aranan koşullara taşıyıp taşımadığı ile ilgili ön inceleme yapılacak olup bu inceleme sonucunda aranan koşulları taşıdığı tespit edilen adayların müracaatları kabul edilecektir.

- Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak veya yapılması halinde iptal edilecektir.

- Adayların Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesine göre oluşturulan puanlama tablosunu doldurularak müracaat dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

-Doçent kadrosuna; Profesörler, Doktor Öğretim Üyesi Kadrosuna: Profesör ve Doçentler müracaat edemezler.

Başvuru Süresi ve Yeri:

Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete'de yayım tarihinden itibaren 15 (Onbeş) gündür. Profesör ve Doçent başvuruları Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğüne (Personel Daire Başkanlığı), doktor öğretim üyesi başvuruları ise ilgili birime şahsen yapılacaktır.

Süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

AÇIKLAMALAR

1 Doçentliğini Psikoloji veya Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında almış olmak. Spiritüel (Manevi) Psikoloji ve Pozitif Psikoloji ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

2 Eğitim Yönetimi Alanında Bürokratik Hesap Verebilirlik ve Stratejik Karar Verme Süreçlerinin Niteliği ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

3 Eyyubiler ve Haçlı Düşünce Tarihi ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

4 Doktorasını Tarih alanında yapmış olmak. Yakınçağ Dönemi İran Tarihi ve Kültürel Miras Unsuru Olarak Kutsal Mekanlar ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

5 Doçentliğini Sosyal Hizmet alanında almış olmak. Göç ve Maneviyat ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

6 Doçentliğini Ruh Sağlığı ve Hastalıkları alanında almış olmak. Meslek Yaşamıyla İlişkili Ruhsal Bozukluklar ve Kronik Tıbbi Hastalığı Olan Bireylerde Biyopsikososyal ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

7 Doktorasını İç Hastalıkları Hemşireliği alanında yapmış olmak. Palyatif Bakım Hastalarında Semptom Yönetimi ve Auriküler Akupresür ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

8 Doktorasını Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında yapmış olmak. Telerehabilitasyon Uygulamaları ve Dijital Sağlık Okuryazarlığı ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

9 Doktorasını Spor Yöneticiliği veya Beden Eğitimi ve Spor alanında yapmış olmak. Direnç Antrenmanı ve Taktiksel Antrenörlük ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

13230/1-1

Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğünden:

Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlanna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alınacaktır.

Genel ve Aranan Şartlar

-657 sayılı Devlet Memurlan Kanununun 48'inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

-ALES' ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafindan kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

-Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4'lük ve 5'lik not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu karanyla belirlenir.

- Devlet yükseköğretim kurunılarının araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır.

-Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak şartı aramr.

-Adaylarda, yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolanna yapılacak atamalarda, atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fikrasının (ı) bendi uyannca zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalannda, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafindan kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 85 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır.

- İdare gerekli gördüğü takdirde ilamn her aşamasım iptal etine ve güncelleme hakkına sahiptir.

Muafiyet

-Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafindan belirlenen uzmanlık alanlanna atanacak olanlarda, yükseköğretim kururnlannda öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

-Meslek Ytiksekokullarının, ilgili Yönetmeliğin 6'ncı maddesinin dördüncü fikrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolanna yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

Başvuruda İstenen Belgeler

-Başvuru dilekçesi

-Özgeçmiş

-ALES Belgesi (e-Devlet çıktısı)

-Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi (Meslek Yüksekokullarına başvurularda yabancı dil şartı aranmaz)

-Diploma Belgesi (Başvuruda belgenin onaylı sureti veya Karekodlu e-Devlet çıktısı)

-Lisans Mezuniyet Transkripti (Başvuruda belgenin onaylı sureti veya Karekodlu e-Devlet çıktısı)

-Nüfus Cüzdanı/T.C. Kimlik Kartı fotokopisi

-Askerlik Dunun Belgesi (Güncel e-Devletten alınmış Karekodlu)

-1 (Bir) adet biyometrik fotoğraf

-İlanda aranan şarta bağlı olarak Yüksek Lisans veya Doktora yaptığına ilişkin öğrenci belgesi (e-Devletten alınan karekodlu öğrenci belgeleri ön değerlendirmede kabul edilir, e-Devlet harici öğrenci belgelerinin mutlaka aslı veya ıslak imzalı/mühürlü onaylı olmalıdır.)

-İlanda aranan şarta bağlı olarak tecrübe belgesi (Çalışılan işyerinden alman, çalışılan alam ve tarihleri gösterir belgeye Sosyal Güvenlik Kununlanndan veya e-Devletten alınacak karekodlu belgenin eklenmesi gerekmektedir.)

- İlanda belirtilen alanda yüksek lisans yapıyor olmak ibaresi öğrenci belgesinde yer almıyorsa, aday tarafindan (yüksek lisans/ doktora yaptığı enstitüden alınacak resmi yazı ile o alanda yüksek lisans/doktora yapıyor olduğunu) belgelendirmesi gerekmektedir.

AÇIKLAMALAR: Adaylann yukarıda istenen belgeler ile ilgili birime şahsen veya posta yoluyla başvurmalan gerekmektedir. Postadaki gecikmelerden kurumlunuz sorumlu değildir. Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların, çalıştıktan kununlanndan alacaktan onaylı veya karekodlu e-Devlet çıktısı "Hizmet Belgesini" dosyalanna eklemeleri zorunludur. Yurtdışından alınan diplomalann Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

Adaylar birden çok programa başvuramazlar. Birden fazlasına müracaat eden adaylann tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Eksik ve imzasız-onaysız belgelerle yapılacak başvunılar ile süresi içinde yapılmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.