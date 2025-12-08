Bitlis Eren Üniversitesi 11 Sözleşmeli Personel Alacak

Bitlis Eren Üniversitesi Rektörlüğünden:

4/B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI

Üniversitemiz birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4'üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"da yer alan Ek 2 nci maddenin (b) fıkrası gereğince "yazılı ve/ veya sözlü sınav yapılmaksızın, Lisans/Ön Lisans/Ortaöğretim 2024 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle" aşağıda

belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.

Başvuru Tarihi : 08.12.2025 Son Başvuru Tarihi: 22.12.2025

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR:

Genel Şartlar:

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2. Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak veya askerlikle ilişiği bulunmamak.

3. Başvuru bitimi tarihi itibariyle Yükseköğretim Kurumlarında örgün öğretime devam eden öğrenci olmamak.

4. Görevlerini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak.

5. Belirtilen kadrolara yerleşmeye hak kazananlar, Bitlis merkez ve ilçelerde bulunan Üniversitemiz birimlerinde çalıştırılacaktır.

6. Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar ve kamu görevine iadesi reddedilenler başvuruda bulunamaz.

7. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi gereğince sözleşmeli olarak istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.

8. KPSS B grubu sınavlarından; Ön Lisans mezunları için 2024 KPSS P93, Ortaöğretim mezunları için 2024 KPSS P94 puanı esas alınacaktır.

9. Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 6. maddesi gereğince "İşe alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi." hallerinde hizmet sözleşmesi kurumca tek taraflı olarak feshedilir.

10. 17.04.2021 tarihli ve 31457 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu" gereğince sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar hakkında arşiv araştırması yapılacak olup arşiv araştırması sonucuna göre sözleşme imzalanacaktır.

11. Destek personeli pozisyonunda istihdam edilecek personel (Hizmetli) kadrosuna ait görevlerin tamamını yürütecektir.

Özel Şartlar:

1. Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan şartları taşıyor olmak ve belgelendirmek (Asil listeye giren adayların atama için bu belgeleri ibraz edecekleri zaman belgelerin geçerlilik sürelerinin dolmamış olması gerekir).

2. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

3. Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması.

4. Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri bir ay içerisinde feshedilecektir.

5. * Belgelendirmek kaydıyla 7536.34 SGK meslek kodunda en az 2 (iki) yıl çalışmış

olmak.

BAŞVURU ŞEKLİ VE BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ:

Başvuru Tarihi : 08.12.2025

Son Başvuru Tarihi : 22.12.2025

1. Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek olup, başvuruda bulunduğu pozisyonun pozisyon kodunu belirteceklerdir. Birden fazla pozisyona başvuran adayların başvuruları ile pozisyon kodu belirtilmemiş başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

2. Üniversitemiz gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.

3. Adaylar başvurularını, ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı günden itibaren 15 gün içerisinde, e-Devlet Kapısı Bitlis Eren Üniversitesi-Kariyer Kapısı İşe Alım'' veya https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim internet adresi üzerinden başvurunun son günü saat 17:30'a kadar yapabileceklerdir. Şahsen ve posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Süresi içinde yapılmayan başvurular veya sistemde gecikme veya teknik sorunlar yaşanan başvurular dikkate alınmayacaktır. Eksik belgeli başvurulardan Kurumumuz sorumlu değildir.

4. İlanda belirtilen tüm şartları sağlayanlar arasından, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın doğrudan KPSS puan sıralamasına göre en yüksek puanlı adaydan başlamak suretiyle ilan edilen pozisyon sayısı kadar asıl ve ilan edilen pozisyon sayısının 4 (dört) katı kadar yedek aday belirlenecektir. Bu şekilde belirlenen adayların puanlarının eşit olması durumunda mezuniyet tarihi önce olan adaya, eşitliğin devam etmesi halinde doğum tarihi önce olan adaya öncelik tanınacaktır. Bunların da eşit olması durumunda kura usulü ile belirlenecek adayın yerleştirme işlemleri yapılacaktır.

5. KPSS'de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına hak kazandırmaz. Pozisyon için belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla aranan nitelikler ve genel şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.

6. Adaylar yerleştirme sonuçlarını kurumumuz resmi internet sitesi ile Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım Platformu üzerinden görüntüleyebilecektir.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER:

1- Fotoğraflı başvuru formu

2- Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi.

3- Son 6 ay içerisinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf.

4- Diploma veya Mezuniyet Belgesinin aslı veya onaylı örneği (e-Devletten alınabilir).

5- 2024 yılı KPSS sınav sonuç belgesi (Barkod sorgulaması yapılacaktır).

6- Başvurulan unvanda isteniyorsa iş tecrübesini gösterir onaylı belge.

7- Sabıka Kaydı/Adli Sicil Belgesi (E-devletten temin edilebilir.)

8- Askerlik Durum Belgesi (E-devletten temin edilebilir.)

