Abdullah Gül Üniversitesi 2 sözleşmeli personel alacak

Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğünden:

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI (08.12.2025 -22.12.2025)

Üniversitemiz Rektörlüğü bağlı birimlerinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4'üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" gereği; genel ve özel şartları taşıyanlar arasından, 2024 KPSS (B) grubunun ilgili puan türünde sıralama esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam iki (2) sözleşmeli personel alınacaktır.

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR VE BİLGİLENDİRMELER

A. GENEL ŞARTLAR:

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48/A maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2. Son başvuru tarihi itibariyle on sekiz (18) yaşını tamamlamış olmak.

3. Görevini devamlı yapmasına engel fiziksel ve ruhsal sağlık sorunu bulunmamak.

4. Kamu görevinden çıkarılmamış olmak.

5. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

6. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmü kapsamında kısıtlı olmamak ve hali hazırda herhangi bir kamu kurumda sözleşmeli pozisyonda (657 S.K. 4/B maddesi kapsamında) çalışmıyor olmak.

7. 17.04.2021 tarih ve 31457 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu" gereğince sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar hakkında yapılacak olan güvenlik soruşturması/arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

B. BAŞVURU YERİ, TARİHLERİ VE İSTENEN BELGELER:

1. Başvurular; "Kariyer Kapısı" https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim internet adresi ve e-Devlet Kapısı "Abdullah Gül Üniversitesi- Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım" hizmeti üzerinden 08.12.2025-22.12.2025 (23.59) tarihleri arasında alınacaktır.

2. Şahsen başvuru alınmayacak olup posta veya diğer yollarla yapılan müracaatlar da kabul edilmeyecektir.

3. Adayların KPSS puanı, mezuniyet, adli sicil, askerlik, ehliyet ve kimliğine dair bilgiler e-Devlet üzerinden ilgili kurumların web servisleri aracılığı temin edileceğinden adaylardan başvuru aşamasında bu belgeler istenilmemektedir. Adayların, söz konusu bilgilerinde hata mevcut ise başvuru yapmadan önce ilgili kurumlardan gerekli güncelleme/düzeltmeleri yaptırmaları gerekmektedir. Mezuniyet bilgileri otomatik olarak gelmeyen adayların, güncel bilgilerini manuel olarak giriş yapıp onaylı diploma örneği veya mezuniyet belgelerini pdf formatında e-Devlet üzerinden yüklemelerine olanak tanınmaktadır.

4. Başvuru aşamasında tüm adayların;

- Başvuru tarihi itibariye alınacak olan güncel, detaylı barkodlu SGK Hizmet Dökümü [e-Devletten SGK tescil ve hizmet dökümü>barkodlu belge oluştur seçeneği kullanılmalıdır. (son altı aylık döküm kabul edilmemektedir.)] Belgesini,

- Yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup bu ilanda istenilen öğrenim durumu/bölüme ilişkin denkliği olan adayların Denklik Belgesini,

- Destek Personeli (şoför) pozisyonuna müracaat eden adayların ayrıca; psikoteknik belgesi ile şoför olarak deneyim şartını sağladıklarını kanıtlayacak SGK dökümüyle uyumlu çalıştıkları kurumdan alacakları bir belgeyi "belgeler" alanındaki ilgili alana mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.

5. Yerleştirilmeye hak kazanan tüm adaylardan, sisteme yüklenilen belgelerin asılları ve görevini yapmaya engel sağlık sorunu bulunmadığına dair sağlık kurulu raporu ile talep edilecek diğer belgeler Abdullah Gül Üniversitesi resmi internet sayfasında (www.agu.edu.tr) sonuçlarla birlikte ayrıca duyurulacaktır.

6. Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu üzerinde "İşleminiz başarıyla gerçekleştirilmiştir." ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınamayacağından, adayların başvuru işlemlerinin tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri önem arz etmektedir.

7. Başvuru işleminin süresi içinde hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden, beyanları ile sundukları başvuru belgelerinin doğruluğundan başvuruda bulunan adaylar sorumlu bulunmaktadır. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunan adaylar yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedecek olup gerçeğe aykırı belge beyan/teslim edenler hakkında yasal işlem başlatılacaktır.

8. Üniversitemiz gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.

C. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

1. Süresi içinde yapılan başvurular, Üniversitemiz tarafından belgelerin eksik olup olmadığı ve adayların belirlenen şartları taşıyıp taşımadıkları bakımından incelenecek olup pozisyon için belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmayan, istenilen belgeleri yüklemeyen veya yanlış ibraz edenlerle yanlış/yanıltıcı beyanda bulunan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır

2. Başvurusu kabul edilenlerden, yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, 2024 KPSS (B) grubunun ilgili puan türünde en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere yapılacak sıralama esas alınmak suretiyle ilan edilen nitelik kodlu ünvanların pozisyon adedi kadar asıl ve asıl aday sayısının beş (5) katı kadar yedek belirlenecektir.

3. Belirlenen asıl ve yedek adaylara ait isim listesi ile yerleştirilmeye hak kazanan adayların işe başlamaları için gerekli belgeler, bu belgelerin teslim edileceği yer ve zaman, Kariyer Kapısı Platformu ile Abdullah Gül Üniversitesi resmi internet sayfasında (www.agu.edu.tr) yayımlanacak olup bu duyurular tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

4. Asıl olarak kazanan adaylardan; süresi içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak başvurmayan, belgelerini teslim edip göreve başlamayan, feragat eden veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenler sonradan hak talebinde bulunamayacak ve bunların yerine Abdullah Gül Üniversitesi resmi internet sayfasında (www.agu.edu.tr) duyurulan yedek adaylardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Son adayların puanının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınacaktır.

5. İlan tarihinden itibaren bir yıl içinde herhangi bir nedenle boşalan bu ilandaki pozisyonlara tekrar kullanım izni verilmesi durumunda ilgili pozisyonun yedek adaylarından sırasıyla yerleştirme yapılabileceği gibi ilan yoluyla açıktan temin de gerçekleştirilebilecektir. Her halükarda ilgili pozisyonun yedek listesinde yer alan adayların hakları o ünvandaki pozisyon için verilecek ilk ilanın yayım tarihi itibariyle sona erecektir.

6. Adaylar yerleştirme sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 5 (beş) iş günü içinde, Abdullah Gül Üniversitesine şahsen bir dilekçe ile itiraz edilen hususun belgelendirilmesi şartı ile itirazda bulunabileceklerdir. Belirtilen süre içerisinde yapılmayan veya Üniversitemize ulaşmayan itiraz dilekçeleri dikkate alınmayacaktır.

7. Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 6'ncı maddesi gereği "İşe alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birinin taşımadığının sonradan anlaşılması, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi." hallerinde ilgilinin sözleşmesi yapılmayacak, sözleşme yapılmış olsa dahi feshedilecektir.

8. Süreç sonunda ilan edilen pozisyonlarda çalışmaya hak kazanan adaylar ile hizmet sözleşmesi yapılacak olup sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri bir (1) ay içerisinde feshedilecektir.

9. İlanda bulunmayan hususlar için genel mevzuat hükümleri geçerli olacaktır.

Ç. DİĞER HUSUSLAR:

1. Üniversitemiz hizmet ihtiyacı durumunda personelin görev yerini/birimini değiştirebilmektedir.

2. Bu ilandaki sözleşmeli personel pozisyonlarına müracaat edecek adaylar, kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili aydınlatma metnine Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı internet sitesinden ulaşabilecektir.

D. İLETİŞİM:

Adaylar, başvuru süreciyle ilgili olarak Personel Daire Başkanlığına https://personel.agu. edu.tr internet adresi ve aşağıda yer alan iletişim kanallarından ulaşabilecektir.

Telefon: 0352 224 88 00 Dahili: 8808, 8807, 8805, e-Posta: [email protected]

13163/1-1