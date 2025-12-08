Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü 25 Sözleşmeli personel alacak

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünden:

DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDE 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNUN 4 ÜNCÜ MADDESİNİN (B) FIKRASI KAPSAMINDA SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA İLİŞKİN ESASLARIN EK 8.

MADDESİNE GÖRE İSTİHDAM EDİLECEK SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğüne bağlı Ankara, İstanbul, İzmir, Mersin, Antalya ve Samsun Devlet Opera ve Balesi Müdürlüklerinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin B fıkrası uyarınca 6/6/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 8 inci maddesi kapsamında ve esaslara ekli 5 sayılı cetvelinde yer alan sahne üstü ve sahne gerisi grubunda görev yapmak üzere aşağıda belirtilen branş ve sayıda sözleşmeli personel alınacaktır.

A- GENEL ŞARTLAR:

1- Sınava katılacak adaylarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinin

birinci fıkrasının (a) bendinin (1), (2), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen genel şartları taşımak,

2- Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması sonucu olumlu olmak,

3- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik, malullük veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,

4- İlanın yayınlandığı tarihten önce istenen belge ve sertifikalara sahip olmak,

5- Yurt içi seyahat engeli bulunmamak, yapılacak görev gereği mesai saatleri dışında ve hafta sonları çalışmaya herhangi bir engeli olmamak,

6- Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta iken görevden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak şartı ile birlikte aşağıda belirtilen özel şartlar aranır.

B- ÖZEL ŞARTLAR:

HEYKELTIRAŞ POZİSYONUNA ATANABİLMEK İÇİN;

a) Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Ana Sanat Dalı mezunu olmak,

b) Yapılacak uygulama veya değerlendirme sınavında başarılı olmak,

c) Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak,

d) Sahne sanatları ile ilgili konularda genel kültüre sahip olmak,

e) Herhangi bir engeli bulunmamak.

SAHNE MAKİNİSTİ POZİSYONUNA ATANABİLMEK İÇİN;

a) Meslek/Teknik Lise veya Meslek Yüksekokulu mezunu olmak,

b) Ahşap ve demir montajı işleri yapabilen ve bu alanlarda kullanılan küçük el aletlerini kullanabilme yeteneğine sahip olmak,

c) Ağır yük kaldırabilme engeli ve görevini devamlı yapmasına engel bir hastalığı bulunmamak,

d) Yapılacak uygulama veya değerlendirme sınavında başarılı olmak,

e) Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak,

f) Sahne sanatları ile ilgili konularda genel kültüre sahip olmak,

g) Herhangi bir engeli bulunmamak.

SAHNE DEMİRCİSİ POZİSYONUNA ATANABİLMEK İÇİN;

a) İlköğretim (Ortaokul) mezunu olanlar için, Eğitim Merkezlerinden alınan; Metal Teknolojisi alanı, Metal Doğrama alanı, Metal İşletmeciliği dalı, Saç İşleri dalı ile ilgili ustalık, kalfalık veya çıraklık belgelerinden en az birisine sahip olmak ya da Mesleki ve Teknik Liselerin ilgili (Metal İşçiliği, Metal Teknolojisi vb.) bölümlerinden mezun olmak ya da Yükseköğrenim kurumlarının bu alandaki ilgili bölümlerinden mezun olmak,

b) Yapılacak uygulama veya değerlendirme sınavında başarılı olmak,

c) Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak,

d) Sahne sanatları ile ilgili konularda genel kültüre sahip olmak,

e) Herhangi bir engeli bulunmamak.

IŞIK UZMANI POZİSYONUNA ATANABİLMEK İÇİN;

a) En az Meslek/Teknik Liselerinin Elektrik, Elektronik Bölümünden veya Yükseköğrenim Kurumlarının Elektrik/Elektronik Teknolojisi, Sahne Işık ve Ses Teknolojisi Bölümlerinden mezun olmak,

b) Sahne ışık ekipmanları hakkında teorik ve uygulama bilgisine sahip olmak,

c) Yapılacak uygulama veya değerlendirme sınavında başarılı olmak,

d) Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak,

e) Sahne sanatları ile ilgili konularda genel kültüre sahip olmak,

f) Herhangi bir engeli bulunmamak.

SAHNE MARANGOZU POZİSYONUNA ATANABİLMEK İÇİN;

a) İlköğretim (ortaokul) mezunu olanlar için Eğitim Merkezlerinden alınan; Ahşap Teknolojisi alanı, Mobilya ve İç Mekan Tasarımı, Marangozluk mesleği ile ilgili ustalık-kalfalık belgelerinden en az birisine sahip olmak ya da Mesleki ve Teknik Liselerin ilgili (Mobilya, Mobilya Dekorasyon, İç Mekan Tasarımı vb.) bölümlerinden mezun olmak ya da Yükseköğretim kurumlarının (Mobilya ve Dekorasyon, İç Mekan Tasarım vb.) bu alandaki ilgili bölümlerinden mezun olmak,

b) Yapılacak uygulama veya değerlendirme sınavında başarılı olmak,

c) Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak,

d) Sahne sanatları ile ilgili konularda genel kültüre sahip olmak,

e) Herhangi bir engeli bulunmamak.

KADIN TERZİ POZİSYONUNA ATANABİLMEK İÇİN;

a) Meslek/Teknik Liselerin Moda Tasarım Teknolojileri, Tekstil Teknolojisi, Giyim Üretim Teknolojisi, El Sanatları Teknolojisi alanlarından mezun olmak ya da üniversitelerin El Sanatları, Geleneksel El Sanatları, Tekstil ve Moda Tasarımı, Kostüm Tasarımı, Sahne Dekoru ve Kostümü, Sahne Tasarımı bölümlerinden ön lisans veya lisans düzeyinde mezun olmak,

b) Yapılacak uygulama veya değerlendirme sınavında başarılı olmak.

c) Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak,

d) Sahne sanatları ile ilgili konularda genel kültüre sahip olmak,

e) Herhangi bir engeli bulunmamak,

f) Kadın olmak.

ERKEK TERZİ POZİSYONUNA ATANABİLMEK İÇİN;

a) Meslek/Teknik Liselerin Moda Tasarım Teknolojileri, Tekstil Teknolojisi, Giyim Üretim Teknolojisi, El Sanatları Teknolojisi alanlarından mezun olmak ya da üniversitelerin El Sanatları, Geleneksel El Sanatları, Tekstil ve Moda Tasarımı, Kostüm Tasarımı, Sahne Dekoru ve Kostümü, Sahne Tasarımı bölümlerinden ön lisans veya lisans düzeyinde mezun olmak,

b) Yapılacak uygulama veya değerlendirme sınavında başarılı olmak.

c) Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak,

d) Sahne sanatları ile ilgili konularda genel kültüre sahip olmak,

e) Herhangi bir engeli bulunmamak,

f) Erkek olmak.

KADIN GARDIROPÇU POZİSYONUNA ATANABİLMEK İÇİN;

a) Meslek/Teknik Liselerin Moda Tasarım Teknolojileri, Tekstil Teknolojisi, Giyim Üretim Teknolojisi, El Sanatları Teknolojisi alanlarından mezun olmak ya da üniversitelerin El Sanatları, Geleneksel El Sanatları, Tekstil ve Moda Tasarımı, Kostüm Tasarımı, Sahne Dekoru ve Kostümü, Sahne Tasarımı bölümlerinden ön lisans veya lisans düzeyinde mezunu olmak,

b) Yapılacak uygulama veya değerlendirme sınavında başarılı olmak,

c) Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak,

d) Sahne sanatları ile ilgili konularda genel kültüre sahip olmak,

e) Herhangi bir engeli bulunmamak,

f) Kadın olmak.

ERKEK GARDIROPÇU POZİSYONUNA ATANABİLMEK İÇİN;

a) Meslek/Teknik Liselerin Moda Tasarım Teknolojileri, Tekstil Teknolojisi, Giyim Üretim Teknolojisi, El Sanatları Teknolojisi alanlarından mezun olmak ya da üniversitelerin El Sanatları, Geleneksel El Sanatları, Tekstil ve Moda Tasarımı, Kostüm Tasarımı, Sahne Dekoru ve Kostümü, Sahne Tasarımı bölümlerinden ön lisans veya lisans düzeyinde mezunu olmak,

b) Yapılacak uygulama veya değerlendirme sınavında başarılı olmak,

c) Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak,

d) Sahne sanatları ile ilgili konularda genel kültüre sahip olmak,

e) Herhangi bir engeli bulunmamak,

f) Erkek olmak.

LUTİYE POZİSYONUNA ATANABİLMEK İÇİN;

a) Müzik ve sahne sanatları eğitimi veren yüksekokul, fakülte, akademi veya konservatuvarlardan mezun olmak,

b) Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak,

c) Sahne sanatları ile ilgili konularda genel kültüre sahip olmak,

d) Yapılacak uygulama veya değerlendirme sınavında başarılı olmak.

e) Herhangi bir engeli bulunmamak.

C-BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ:

1-Başvurular elektronik ortamda e-Devlet Kapısı üzerinden Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı https://kariyerkapisi. gov.tr/isealim adresinden 08/12/2025 - 22/12/2025 tarihleri arasında alınacaktır.

2-Adayların, son başvuru tarihi olan 22/12/2025 tarihi saat 23.59'a kadar başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

3-Kurumumuz ile 6/6/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 8 inci maddesi kapsamında sözleşmesi bulunanların müracaatları kabul edilmeyecektir. (Figüran sözleşmeliler hariç)

4-Adaylar Ankara, İstanbul, İzmir, Mersin, Antalya ve Samsun illerindeki Opera ve Bale Müdürlüklerinden yalnızca birini tercih edebilecek olup birden çok branşa müracaatlar kabul edilmeyecektir.

5-Başvuru için gerekli tüm bilgi ve belgeler yukarıda belirtildiği şekilde interaktif ortamda gönderilecek olup bizzat veya posta yolu ile iletilen başvurular veya başvuru amaçlı belgeler işleme alınmayacaktır. Başvuru şartlarını taşımayan eksik, yanlış evrakla veya son başvuru tarihinden sonra yapılan başvurular işleme alınmayacaktır. Bu şekilde başvuru yapanlara karşı Kurumun herhangi bir sorumluluğu bulunmayacaktır. Son başvuru tarihine kadar evraklarını eksiksiz ve hatasız olarak göndermeyenler sınava giremeyecektir.

6-Genel Müdürlüğümüz web sayfasında yapılan tüm duyurular tebligat yerine geçer. Adayların başvuru sürecini Kariyer Kapısı (https:// kariyerkapisi.gov.tr/isealim ) ve Genel Müdürlüğümüz web sayfası (https://www.operabale.gov.tr) üzerinden takip etmeleri gerekmektedir, ayrıca adaylara tebligat yapılmayacaktır.

7-Yurt dışındaki veya yurt içindeki öğretim kurumlarından mezun olup bu ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların denklik gösterir belgelerini başvuru sırasında pdf ya da jpeg formatında "Diğer Belgeleriniz" sekmesi altında bulunan "Denklik Belgesi" alanına mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.

8-Adayların başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra "Başvurularım" ekranından başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. Başvurularım ekranından "Başvuru Alındı" ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.

9-Sözleşmeli olarak istihdam edilecek personelin bu ilanda ve ilgili mevzuatta belirtilen şartları taşımadığının tespiti halinde, başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. Ayrıca; Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 6'ncı maddesi gereğince "İşe alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi..." hallerinde ve gerçeğe aykırı beyanda bulunan kişilerin hizmet sözleşmesi Kurumca tek taraflı olarak tazminatsız ve bildirimsiz feshedilecektir.

D- BAŞVURU İÇİN İSTENİLEN BELGELER:

1- Adayların eğitimi, mezun olduğu bölümü, askerlik belgesi, T.C. Kimlik numarasının da yer aldığı yazılı özgeçmiş ve adli sicil kaydına dair bilgilerin başvuru aşamasında Kariyer Kapısının ilgili alanlarına yüklemesi gerekmektedir. Adayların söz konusu bilgilerinde hata mevcut ise başvuru yapmadan önce ilgili kurumlardan gerekli güncelleme/düzeltmeleri yaptırmaları, mezuniyet bilgileri otomatik olarak gelmeyenlerin ise mezuniyet belgelerini başvuru sırasında pdf ya da jpeg formatında yüklemeleri gerekmektedir.

2- Sahne Marangozu pozisyonuna başvuran İlköğretim (Ortaokul) mezunu adaylar için Eğitim Merkezlerinden alınan; Ahşap Teknolojisi alanı, Mobilya ve İç Mekan Tasarım, Marangozluk mesleği ile ilgili ustalık-kalfalık belgelerinden en az birisini,

3- Sahne Demircisi pozisyonuna başvuran İlköğretim (Ortaokul) mezunu adaylar için, Eğitim Merkezlerinden alınan; Metal Teknolojisi alanı, Metal Doğrama alanı, Metal İşletmeciliği dalı, Saç İşleri dalı ile ilgili ustalık, kalfalık veya çıraklık belgelerinden en az birisini, Kariyer Kapısının ilgili bölümlerine yüklemeleri gerekmektedir.

E- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN DUYURULMASI:

1- Aranan şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilen adayların başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır. Belgelerin incelenmesi sonucu, belirtilen şartlara haiz olanlar, Kariyer Kapısı platformuna giriş yaptıklarında (https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim) sınava katılmaya hak kazandıklarını görüntüleyebilecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

2- Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan ve usulüne uygun olarak başvuru yapan adaylar değerlendirme, sözlü veya uygulamalı sınava girmeye hak kazanacaktır.

F- SINAV YERİ:

1- Sınavların yapılacağı yer Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü web sitesinden (www.operabale.gov.tr) ilan edilecek olup yapılacak olan sınavın yeri ve zamanında değişiklik yapılabilir. Yapılacak değişiklikler Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü web sitesinden ilan edilecektir.

G- SINAV TARİHİ VE SAATİ:

1-Sınav tarihleri ve saati adayların branşlarına göre e-Devlette kayıtlı e-posta adreslerine gönderilecektir. Ayrıca, adaylar sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir. Adaylar sınav saatinden en az yarım saat önce sınava girecekleri yerde hazır bulunmalıdırlar. Adaylar, Kariyer Kapısı Platformuna giriş yaptıktan sonra sol menüde "Başvurularım" sayfasındaki "Bilgiler" butonuna tıkladıktan sonra "Aday Başvuru Bilgileri" sayfasında yer alan "Yazdır" butonuyla aldıkları çıktı ile fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesini (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

H- SINAV ŞEKLİ, SINAVIN DEĞERLENDİRMESİ VE BAŞARI SIRALAMASI: 1- Sınavın aşamaları ve puanlaması aşağıda belirtildiği gibidir.

2- Işık Uzmanı ve Sahne Makinisti sınavına girecek adaylar önce "Bilgi Düzeyi ve Değerlendirme Aşaması"na tabi tutulacaklardır. Bu aşamada toplam 100 puan üzerinden 70 puan ve üzeri alanlar "Uygulama Aşaması"na geçebileceklerdir.

3- Kadın Terzi, Erkek Terzi, Kadın Gardıropçu, Erkek Gardıropçu, Lutiye, Sahne Marangozu, Heykeltraş, Sahne Demircisi sınavına girecek adaylar önce "Uygulama Aşaması"na tabi tutulacaklardır. Bu aşamada toplam 100 puan üzerinden 70 puan ve üzeri alanlar "Bilgi Düzeyi ve Değerlendirme Aşaması"na geçebileceklerdir.

4- İlk aşamayı 70 puan ve üzeri alarak ikinci aşamaya geçenlerden her iki aşamada aldıkları puanların aritmetik ortalaması 70 puan ve üzeri olanlar başarılı sayılacaktır. Başarı puanı en yüksek adaydan başlanarak yapılacak sıralama sonucunda kazanan aday/adaylar belli olacaktır.

5- Eşit puan alanlardan mesleki öğrenim yapmış olanlar, her iki adayın da mesleki eğitim alması durumunda yaşı küçük olan aday tercih edilecektir. Alım yapılacak boş pozisyonun 4 katına kadar yedek aday ilan edilebilir. Sınavı kazanan asil adaylar herhangi bir nedenle sözleşme imzalamaması halinde başarı sırasına göre yedek adaylar ile sözleşme yapılabilir. Yedek adayların hakları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren 1 (bir) yıldır. Bu sürenin bitiminden önce aynı pozisyon ünvanına yönelik yeni bir sınav ilanı yapılması halinde bu sınavın ilan edildiği tarihte yedekliği sona erer.

I- SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI:

1- Sınavı kazanan asil ve yedek adaylar yerleştirme sonuçlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir. Asil ve yedek adaylar ile sınavı kazanamayanlara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. Sınav esnasında veya sonrasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılacaktır.

J- SINAV SONUÇLARINA YAPILACAK İTİRAZ:

1-Adaylar, sınav sonuçlarının ilanından itibaren 5 (beş) iş günü içinde, sınav sonuçlarına itiraz edebilirler. İtiraz dilekçeleri, sınav sonuçlarına itiraz tarihinin son günü saat 17.30'a kadar başvuru yaptığı Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğüne şahsen veya posta yoluyla verilmesi gerekmektedir. İtiraz üzerine yapılan değerlendirme sonuçları, itirazda bulunan adayların itiraz dilekçelerinde belirttikleri adrese/e posta adresine gönderilecektir.

K- DİĞER AÇIKLAMALAR VE ÖNEMLİ HUSUSLAR

1- Sahne Makinisti, Sahne Demircisi ve Sahne Marangozu pozisyonu sınavını kazanan adaylardan Devlet Hastanelerinden alınacak "Ağır ve Tehlikeli işlerde çalışabilir." Sağlık Raporu istenir.

2- Başvuru ve atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı belge veren, gerçeğe aykırı beyanda bulunan veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilen adaylar ile ilan edilen pozisyonlar için istenilen genel şartlardan ve aranılan niteliklerden bir veya birkaçını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları geçersiz sayılır, atanmaya hak kazanmış olsalar dahi atamaları yapılmaz, ataması yapılmış olanların ise atamaları iptal edilir, sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri feshedilir. Ayrıca bu adaylar hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanmak üzere suç duyurusunda bulunulacaktır.

L- YERLEŞTİRME İŞLEMİ

1- Asil olarak atanmaya hak kazanan adayların, asil olarak atanmaya hak kazandıkları ilan edildiği tarihten itibaren 15 gün içerisinde atanmayı talep ettikleri Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

2- Asil olarak atanmaya hak kazanan adayların başvuru süresi içinde başvuru yapmaması, feragat etmesi veya şartları taşımadığının tespit edilmesi halinde yerine yedek adaylardan puan sıralamasına göre atama yapılacaktır.

3- Genel Müdürlüğümüz gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.

4- İlanda belirtilmeyen hususlar hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanun'u ile 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ilgili hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

İlanen duyurulur.

