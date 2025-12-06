İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan öğretim üyesi kadrolarına, 657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki şartları sağlamak kaydıyla, 2547 sayılı Kanunun 23, 24 ve 26. maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve İTÜ Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri Senato Esasları (2022) uyarınca öğretim üyeleri alınacaktır.

(*) 23.03.2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yüksek Öğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik" uyarınca İngilizce ders verebilme yetkinliğine sahip olmak. (İlgili yönetmeliğin son haline www.mevzuat.gov.tr adresinden ulaşılmakta olup kanıtlayıcı belgenin sunulması gerekmektedir.)

İlanımıza müracaat http://veti.itu.edu.tr/form/pdb/akademikilanbasvuru2025-3 adresinden yapılacaktır. Posta yoluyla ve elden yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Müracaat süresi ilan tarihinden itibaren 15 gün olup bu süre içinde yapılmayan veya eksik belgeli başvurular kabul edilmeyecektir.

İSTENEN BELGELER

1-Doçentlik Belgesi, Doktora Belgesi/Denklik Belgesi (e-Devlet'ten alınmış karekodlu veya aslı gibidir onaylı)

2-Başlıca Eser Listesi ve Yükseltme Atama İçin Gerekli Koşulların Sağlandığını Kanıtlayan Belgeler İle İlgili Form

3-Akademik Personel Yükseltme ve Atama Puan Çizelgesi

4-Özgeçmiş

5-Niyet Mektubu

6-Yayınlar

7-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

8-İTÜ Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri Senato Esasları (2022)'nda yer alan yabancı dil şartını sağladığına dair kanıtlayıcı belge (Doktor Öğretim Üyesi için)

9-İTÜ Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri Senato Esasları (2022)'nda yer alan uluslararası deneyim koşulunu sağladığına dair kanıtlayıcı belge (Doktor Öğretim Üyesi için)

GENEL AÇIKLAMALAR

1-Adaylar, ilan edilen kadrolardan sadece bir kadroya başvuru yapabilir.

2-Üniversitemiz gerekli durumlarda ilanda iptal veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.

3-İlan ile ilgili detaylı bilgiler Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının http://pdb.itu.edu.tr sayfası ile 0 212 285 39 62 nolu telefonundan temin edilebilir.