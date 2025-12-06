Eskişehir Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize bağlı birimlerin aşağıda belirtilen açık olan Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 23., 24. ve 26. maddeleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesindeki genel şartları ve "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği"nin ilgili maddeleri ile "Eskişehir Teknik Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Yükseltilme ve Atanma Yönergesi" uyarınca Profesör, Doçent (Devamlı Statüde) ve Doktor Öğretim Üyesi alınacaktır.

Profesör, doçent ve doktor öğretim üyesi adaylarının dilekçelerine (Profesör kadrosuna başvuranlar başlıca araştırma eserini dilekçelerinde belirteceklerdir.) 2 adet fotoğraf, özgeçmiş, öğrenim belgesi, erkek adaylar için askerlik durumlarını gösteren belge ile birlikte "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği"nin; profesör adayları için 14. maddede yazılı bilgi ve belgeleri kapsayan 6 adet dosyayı, doçent adayları için 9. maddede yazılı bilgi ve belgeleri kapsayan 4 adet dosyayı ve doktor öğretim üyesi adayları için 6. maddede yazılı bilgi ve belgeleri kapsayan 4 adet dosyayı elektronik ortamda (flash bellek içerisinde) ekleyerek, ilanın yayımlandığı tarihi izleyen 15 gün içinde "Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı İki Eylül Kampüsü - ESKİŞEHİR" adresine 'şahsen' teslim etmeleri gerekmektedir.

Adaylar, şartları uyan kadrolardan sadece birine başvurabilecektir. Üniversite, uygun gördüğü takdirde ilanın her aşamasını iptal edebilecektir. İlan hakkındaki gerekli bilgilere, Rektörlük Personel Daire Başkanlığından ya da http://www.eskisehir.edu.tr internet adresimizin "Duyurular" bölümünden ulaşılabilmektedir.