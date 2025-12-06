Ana sayfaAkademik İlanlar (Devlet)

Eskişehir Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Eskişehir Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı. Son başvuru tarihi 20 Aralık 2025

Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 06 Aralık 2025 00:25, Son Güncelleme : 06 Aralık 2025 00:27
Yazdır
Eskişehir Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize bağlı birimlerin aşağıda belirtilen açık olan Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 23., 24. ve 26. maddeleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesindeki genel şartları ve "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği"nin ilgili maddeleri ile "Eskişehir Teknik Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Yükseltilme ve Atanma Yönergesi" uyarınca Profesör, Doçent (Devamlı Statüde) ve Doktor Öğretim Üyesi alınacaktır.

Profesör, doçent ve doktor öğretim üyesi adaylarının dilekçelerine (Profesör kadrosuna başvuranlar başlıca araştırma eserini dilekçelerinde belirteceklerdir.) 2 adet fotoğraf, özgeçmiş, öğrenim belgesi, erkek adaylar için askerlik durumlarını gösteren belge ile birlikte "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği"nin; profesör adayları için 14. maddede yazılı bilgi ve belgeleri kapsayan 6 adet dosyayı, doçent adayları için 9. maddede yazılı bilgi ve belgeleri kapsayan 4 adet dosyayı ve doktor öğretim üyesi adayları için 6. maddede yazılı bilgi ve belgeleri kapsayan 4 adet dosyayı elektronik ortamda (flash bellek içerisinde) ekleyerek, ilanın yayımlandığı tarihi izleyen 15 gün içinde "Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı İki Eylül Kampüsü - ESKİŞEHİR" adresine 'şahsen' teslim etmeleri gerekmektedir.

Adaylar, şartları uyan kadrolardan sadece birine başvurabilecektir. Üniversite, uygun gördüğü takdirde ilanın her aşamasını iptal edebilecektir. İlan hakkındaki gerekli bilgilere, Rektörlük Personel Daire Başkanlığından ya da http://www.eskisehir.edu.tr internet adresimizin "Duyurular" bölümünden ulaşılabilmektedir.

ÇOK OKUNANLAR
ÇOK YORUMLANANLAR
BUGÜNE AİT İLANLAR

Kategoriler

4/B İlanlarıAkademik İlanlar (Devlet)Akademik İlanlar (Vakıf)Askeri İlanlarDaimi İşçi İlanlarıEngelli İlanlarıEski HükümlüGeçici İşçi İlanlarıGenel İlanlarKalkınma AjansıKPSS-A İlanlarıKPSS-B İlanlarıMahalli İlanlarÖğrenci Alım İlanlarıÖzel Okul İlanlarıSYDV İlanlarıTerörle Mücadelede Yaralanan İşçiYatay Geçiş İlanlarıYÖK DuyurularıYurt Dışı Burs/Prog. İlanlarıYüksek Lisans ve Doktora

Yeni İlanlar

Sarıkaya Belediyesi 3 sözleşmeli personel alacak

Sarıkaya Belediyesi 3 sözleşmeli personel alacak
Meram Belediyesi 2 sözleşmeli personel alınacaktır.

Meram Belediyesi 2 sözleşmeli personel alınacaktır.
İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Aksaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Aksaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Eskişehir Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Eskişehir Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı