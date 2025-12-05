Bursa Uludağ Üniversitesi 62 sözleşmeli personel alacak

Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğünden:

SÖZLEŞMELİ PERSONEL (657-4/B) ALIM İLANI -2025/3-

Üniversitemiz merkez ve bağlı birimlerinde istihdam edilmek ve giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi ile 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" uyarınca yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın genel şartlar ile pozisyonla ilgili aranan özel şartları ilanın ilk başvuru tarihi itibarıyla taşıyanlar arasından 2024 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) (B) grubu puanı esas alınarak sıralama yapılmak suretiyle Tablo-1'de belirtilen ünvanlarda 62 (altmış iki) personel alımı yapılacaktır.

Başvurular e-Devlet Kapısı üzerinden "Bursa Uludağ Üniversitesi-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" hizmeti veya "Kariyer Kapısı" (https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim) internet adresi üzerinden çevrimiçi olarak yapılacaktır. 5 Aralık 2025 Cuma günü mesai başlangıç saati itibarıyla (08.00) başlayacak olan başvurular 19 Aralık 2025 Cuma günü mesai bitimiyle (17.00) tamamlanacaktır. Söz konusu uygulama dışında şahsen, posta veya diğer yollarla yapılan hiçbir başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuru işleminin süresi içerisinde hatasız ve eksiksiz olarak yapılmasından, istenilen belgelerin süresi içerisinde sisteme yüklenmesinden ve belgelerde vermiş oldukları beyanlardan adaylar sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.

657 sayılı Kanunun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri halinde sözleşmenin bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler" hükmü uyarınca 4/B sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken görevinden ayrılanlar ayrılış tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre geçmeden başvuruda bulunamazlar. Bu hükme uygun olmayanlar atanmaya hak kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır.

Adaylar sadece bir ilan koduna başvuru yapabilecektir. Süresinde yapılmayan veya sistemde meydana gelen aksamalar sebebiyle geç yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Bu sebeple adayların başvuru işleminin tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri önem arz etmektedir.

KPSS'de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına hak kazandırmayacak, pozisyon için belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.

Yapılan sıralamada adayların KPSS puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan adaya, eşitliğin devam etmesi halinde doğum tarihi önce olan adaya öncelik tanınacaktır. Bunların da eşit olması durumunda kura usulü ile belirlenecek adayın yerleştirme işlemleri yapılacaktır.

Asıl aday olarak sözleşme yapmaya hak kazananların on beş gün içerisinde istenen evrakları Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı İdari Personel Şube Müdürlüğüne şahsen teslim etmesi gerekmektedir. Asıl olarak yerleşen adaylardan feragat eden, sıralamaya girip yerleşme hakkı kazananlardan istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen, belgelerde başvuru şartlarını sağlamadığı tespit edilen vb. adayların yerine Üniversitemiz web adresinden açıklanan başvuru sonuçları listesinden sırayla devam edilmek, beş iş gününden fazla olmamak ve beş dönemi geçmemek kaydıyla yedek adaylara boş kalan kadrolar için evrak teslim süresi verilecektir.

İlan edilen kadro sayısının beş katı kadar yedek aday belirlenecek, iş bu yöntemle bulunacak sayının 20'nin(yirmi) altında kaldığı durumda yedek sayısı 20'ye yükseltilecektir. Son yedek çağrısına kadar ilgili kadroların boş kalması halinde kalan bütün yedek adaylara evrak teslim çağrısı yapılacak olup evrak teslimi yapan adayların KPSS puan sıralaması esas alınarak yerleştirme işlemi gerçekleştirilecektir.

Hemşire, Destek Personeli (DP-1,2,3) ünvanlarına yerleşenler vardiyalı olarak Üniversitemiz Hastanesi Müdürlüğünde; Tekniker, Sağlık Teknikeri, Büro Personeli, Destek Personeli(DP-4,5) ünvanlarına yerleşenler ise Üniversitemiz Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinde görev yapacaktır.

Aranılan niteliklere ve atamaya ilişkin tüm belgeler, sonuçların açıklanmasını müteakip yerleştirilen adaylardan istenecektir. Yerleştirmeye hak kazanan tüm adayların talep edilen evrakları Üniversitemiz web sayfasında belirtilen süre içerisinde şahsen teslim etmesi zorunludur (e-Devlet'ten barkodlu belge oluşturularak alınacak belgelerin başvuru tarihleri içerisinde alınmış, diğerlerinin ise asıllarının veya noter ya da resmi kurumlarca onaylanmış suretlerinin ibraz edilmesi gerekmektedir).

Yerleştirmeye hak kazanan adaylar için çalıştırılacağı birime göre "güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması" ya da "arşiv araştırması" yaptırılacak olup sonucun olumlu olması halinde adaylarla sözleşme yapılacaktır.

Gerçeğe aykırı belge verenler, ilanda belirtilen şartları taşımayan ya da yanlış beyanda bulundukları sonradan tespit edilenler hakkında yasal işlem yapılacak, sözleşmeleri yapılmış ise 1 (bir) ay içerisinde sözleşmeleri feshedilecek, Üniversite tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile tazmin edilecektir.

Üniversitemiz ilanın herhangi bir aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir. İş bu ilana başvuruda bulunan adaylar ilanda belirtilen hükümleri peşinen kabul etmiş sayılacaktır. İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.

Alıma ilişkin tüm duyurular https://www.uludag.edu.tr/ internet adresinden yayımlanacaktır. Adaylara ayrıca posta ya da telefon aracığıyla tebligat yapılmayacaktır. Ayrıca adaylar başvurularına ilişkin tüm bilgilere Kariyer Kapısı Platformu üzerinden de ulaşabileceklerdir.

1. GENEL ŞARTLAR

a. Türk Vatandaşı olmak,

b. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c. Türk Ceza Kanunu'nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,

d. Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik hizmetinden muaf olmak,

e. 2024 Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girmiş, lisans için 2024 KPSS-P3, ön lisans için 2024 KPSS-P93 ve ortaöğretim için 2024 KPSS-P94 puan türünde asgari olarak ilanda belirtilen puana sahip olmak,

f. Sosyal Güvenlik Kurumundan herhangi bir emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,

g. Herhangi bir kamu kurum veya kuruluşunda (657 s. Kanun-4/B maddesine tabi) sözleşmeli personel olarak çalışmıyor olmak.

h. İlanın son başvuru günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (20.12.1990 ve sonrası doğumlu olmak).

2. ÖZEL ŞARTLAR

a. Tablo-1'de belirtilen öğrenim düzeyine göre Yükseköğretim Kurumlarının lisans, ön lisans bölümlerinden veya MEB'e bağlı ortaöğretim okullarının ilgili alanlarından mezun olmak.

b. 657 sayılı Kanunun 53'üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı ile (vardiyalı çalıştırılacak personel için) gece nöbeti tutmasına ve vardiyalı çalışmasına engel olabilecek durumu bulunmadığını tam teşekküllü bir kamu sağlık kuruluşundan alınacak sağlık raporu ile belgelendirmek (atanmaya hak kazanma durumunda adaylardan sağlık kurulu raporu istenecek, kadro ünvanının gerektirdiği işlerde çalışamayacak durumda olması halinde ataması iptal edilecektir).

c. Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesinde çalışma düzeni 7 gün/24 saat esaslı olup vardiyalı çalışma uygulanmaktadır. Bu nedenle (H-1) kodlu Hemşire, (DP-1) kodlu Destek Personeli (Hastabakıcı), (DP-2/3) kodlu Destek Personeli (Hastane Temizlik Görevlisi) sözleşmeli kadro ünvanlarına başvuruda bulunan ve yerleşmeye hak kazanan adaylardan göreve başlamadan önce alınacak sağlık kurulu raporunda ayrıca "vardiyalı çalıştırılabilir." ibaresinin bulunması gerekmektedir.

d. Adayların sözleşme imzalamaya hak kazanmaları durumunda, kendilerine uygulanacak mesai saatleri içerisinde iş yerlerinden ayrılmaları mümkün olmadığından herhangi bir kurumda örgün öğrenim öğrencisi olan adayların başvuru yaparken bu durumu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.

e. Temizlik personeli (DP-6 kodlu) olarak göreve başlayacak personel Üniversitemiz ve tüm bağlı birimlerinde (ilçeler dahil) genel alanlar, idari ve akademik ofisler, eğitim alanları, bahçe alanları, çevre düzenleme, taşıma, yiyecek-içecek servisi vb. işlerde görevlendirileceklerdir.