Ana sayfaAkademik İlanlar (Vakıf)

İstanbul Okan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

İstanbul Okan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı. Son başvuru tarihi 19 Aralık 2025

Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 05 Aralık 2025 01:00, Son Güncelleme : 05 Aralık 2025 00:37
Yazdır
İstanbul Okan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

İstanbul Okan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 12.06.2018 tarih ve 30449 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Öğretim Üyeliği Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin" ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Üyeleri alınacaktır.

İlan Başlama - Bitiş Tarihi: 05.12.2025 - 19.12.2025

BAŞVURU EVRAKLARI

. Başvuru dilekçesi

. YÖK formatlı özgeçmiş

. Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi ve Doçentlik Belgesi

. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

. Varsa Yabancı Dil Başarı Belgesi ve Çalışma/Emeklilik Belgesi

BAŞVURU ŞEKLİ VE BİLGİLENDİRME

Doçent kadrolarına başvuracak adayların; başvuru evraklarına ek olarak, bilimsel çalışma ve yayınlarını içeren dijital ortamda hazırlanmış 4 (dört) adet dosyayı Rektörlük İnsan Kaynakları Müdürlüğüne iletmeleri gerekmektedir.

Adayların İstanbul Okan Üniversitesi Akademik Personel Yönergesindeki atama şartlarını sağlamaları gerekmektedir. (https://www.okan.edu.tr/sayfa/yonergeler/)

Adayların ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde, şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir.

BAŞVURU ADRESİ

İstanbul Okan Üniversitesi Tuzla Kampüsü, 34959 Akfırat - Tuzla / İSTANBUL

ÇOK OKUNANLAR
ÇOK YORUMLANANLAR
BUGÜNE AİT İLANLAR

Kategoriler

4/B İlanlarıAkademik İlanlar (Devlet)Akademik İlanlar (Vakıf)Askeri İlanlarDaimi İşçi İlanlarıEngelli İlanlarıEski HükümlüGeçici İşçi İlanlarıGenel İlanlarKalkınma AjansıKPSS-A İlanlarıKPSS-B İlanlarıMahalli İlanlarÖğrenci Alım İlanlarıÖzel Okul İlanlarıSYDV İlanlarıTerörle Mücadelede Yaralanan İşçiYatay Geçiş İlanlarıYÖK DuyurularıYurt Dışı Burs/Prog. İlanlarıYüksek Lisans ve Doktora

Yeni İlanlar

Orman Mühendisleri Odası 2026 SMM Sınavı İçin Başvurular Başladı

Orman Mühendisleri Odası 2026 SMM Sınavı İçin Başvurular Başladı
Bursa Uludağ Üniversitesi 62 sözleşmeli personel alacak

Bursa Uludağ Üniversitesi 62 sözleşmeli personel alacak
Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İstanbul Okan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

İstanbul Okan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı