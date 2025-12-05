İbn Haldun Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

İbn Haldun Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI

Üniversitemize 2547 sayılı Kanunun 31. maddesi ile 09.11.2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in yürürlükteki ilgili maddelerine göre öğretim elemanı alınacaktır.

Adayların 05/12/2025-19/12/2025 tarihleri arasında Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Başvuru ve Sınav Yeri: Başak Mh. Ordu Cd. F-05 Blok No:3 Başakşehir / İstanbul

SINAV TAKVİMİ

İlk Başvuru Tarihi : 05.12.2025

Son Başvuru Tarihi : 19.12.2025

Ön Değerlendirme Tarihi : 22.12.2025

Giriş Sınav Tarihi : 24.12.2025

Sonuç Açıklama Tarihi : 26.12.2025

Not: Ön değerlendirme sonuçları ve kesin sonuçlar Üniversitemiz web adresinde (www.ihu.edu.tr) yayınlanacak olup, bu ilan aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İSTENEN BELGELER:

1. Başvurulan kadroyu ve iletişim bilgilerini belirten başvuru dilekçesi (https://hr.ihu.edu.tr/tr)

2. YÖK formatlı özgeçmiş

3. 2 adet fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş)

4. Kimlik fotokopisi

5. Lisans ve yüksek lisans diploması (aslı veya noter onaylı sureti)

6. Yurt dışından alınmış olan diplomalar için diploma denklik belgesi

7. Lisans, yüksek lisans ve doktora transkripti (aslı veya noter onaylı sureti)

8. ALES sonuç belgesi veya ALES muafiyeti için görev yapılan yükseköğretim kurumlarından alınacak hizmet belgesi/ atama olur yazısı

9. YÖKDİL/YDS veya Eşdeğerliliği YÖK Tarafından Onaylanan Yabancı Dil Sınavına İlişkin Belge

10.Lisansüstü öğrenimine dair öğrenci belgesi,

11.6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca akademik personel adayı açık rıza metni (KVKK Formu)

12. Erkek adaylar için askerlik terhis, tecil veya muafiyet belgesi

13. Adli sicil kaydı olmadığına dair belge (e-Devlet üzerinden alınabilir.)

13080/1-1