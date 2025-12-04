Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğünden:

A-) ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARINA AİT İLAN

2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesindeki genel şartlar, ilanda belirtilen diğer şartlar ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğin ilgili maddeleri ile Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi uyarınca Üniversitemiz birimlerine öğretim üyesi alınacaktır.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

İLAN TAKVİMİ

İlan Yayım Tarihi : 04 Aralık 2025 Perşembe

Başvuru Başlangıç Tarihi : 04 Aralık 2025 Perşembe (Saat 08.30)

Başvuru Bitiş Tarihi : 19 Aralık 2025 Cuma (Mesai bitimi Saat 17.30)

İnternet Başvuru Adresi : https://basvuru.isparta.edu.tr

. Adaylar başvurularını, ilan takviminde belirtilen başvuru başlangıç tarihinden itibaren başvuru bitiş tarihinin mesai bitimi olan 17.30'a kadar Üniversitemiz https://basvuru.isparta.edu.tr web sayfasından çevrimiçi (online) şekilde yapacaklardır. Adayların çevrimiçi (online) başvuruyu tamamladıktan sonra sistem tarafından oluşturulan Başvuru Formu çıktı alınıp imzalandıktan sonra, Profesör ve Doçent adayları 1 adet CD/DVD/USB, Doktor Öğretim Üyesi adayları 1 adet CD/DVD/USB'yi aşağıdaki tabloda belirtilen birim adresine başvuru süresi içerisinde şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Başvuru formu ve eklerini aşağıdaki tabloda belirtilen birim adresine şahsen teslim etmeyenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir.

. Adaylar Üniversitemiz https://basvuru.isparta.edu.tr adresine e-Devlet şifreleri ile giriş yaptıktan sonra Akademik Personel Alımı İlanı için başvuru işlemlerini başlatacaktır. Adaylar başvurmak istediği ilanı seçtikten sonra aşağıda yer alan belgeleri ilgili alanlara yükleyip "Başvuru Yap" butonuna tıklandığında çevrimiçi (online) başvurularını tamamlamış olacaklardır.

. Adaylar sadece bir kadro ilanına başvuru yapabilecektir. Birden fazla ilana başvuru yapanların tespiti durumunda adayların tüm başvuruları kabul edilmeyecektir.

. Profesör ve doçent ünvanına sahip öğretim üyeleri sahip olduğu ünvanlardan daha alt ünvanlı kadrolara başvuramazlar. Bu adayların tespiti halinde atamaları yapılmayacaktır. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvurularda, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi kapsamında yer alan asgari atanma kriterlerine ilave olarak, ilanın son başvuru tarihi itibarıyla ve son 5 yıl içinde gerçekleştirilmiş olmak kaydıyla,

- Fen ve Mühendislik alanları ile ilgili ilanlar (8, 9 ve 10 uncu sırada yer alan kadrolar) için, SSCI/SCI/SCI-Expanded kapsamındaki dergilerde birinci isim yazar konumunda bir (1) adet veya yazar sırasına bakılmaksızın iki (2) adet yayımlanmış makale şartı aranır.

- Sosyal ve Beşeri Bilimler alanları ile ilgili ilanlar (11 inci sırada yer alan kadro) için, SCIE veya SSCI kapsamındaki dergilerde yazar sırasına bakılmaksızın iki (2) adet makale veya ULAKBİM tarafından taranan dergilerde ikisi tek yazarlı olmak üzere farklı dergilerde dört (4) adet yayımlanmış makale şartı aranır.

Yüklenecek Belgeler:

1- Öğretim Üyesi Aday Özgeçmiş Formu (persdb.isparta.edu.tr internet adresinde Birim Kalite Çalışmaları menüsünün alt menüsü Kalite Yönetimi Dokümanları menüsünün altında Formlar / Listeler bölümünde yer almaktadır).

2- Profesör / Doçent / Doktor Öğretim Üyesi Atanma Beyan Formu (Doldurulmuş, Puanlanmış olarak) (persdb.isparta.edu.tr internet adresinde Birim Kalite Çalışmaları menüsünün alt menüsü Kalite Yönetimi Dokümanları menüsünün altında Formlar / Listeler bölümünde yer almaktadır).

3- Yayın Dosyası (persdb.isparta.edu.tr internet adresinde Birim Kalite Çalışmaları menüsünün alt menüsü Kalite Yönetimi Dokümanları menüsünün altında Formlar / Listeler bölümünde yer alan Yayın Dosyasının Tanzim Sıralama Listesi'ne göre düzenlenecektir) (RAR uzantılı dosya halinde en fazla 300 MB olacak şekilde sisteme yüklenmesi gerekmektedir)

4- Yayın Listesi

5- Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik Mezuniyet Belgesi (Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması şarttır) (e-Devletten alınan barkodlu belgeler de kabul edilir)

6- Profesör kadrosuna müracaat edecek adaylar için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Doçentlik için belirlediği asgari yayın koşullarını bir kez daha sağladığına dair beyanname (Aday ÜAK'ın sisteminden kendi dönemine ait kritere uygun formu oluşturarak doldurması gerekmektedir) (https://www.uak.gov.tr/Sayfalar/arsiv-docentlik-basvuru-sartlari.aspx)

7- Yabancı dil sınavı sonuç belgesi (YDS veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan muadili puanı gösteren belge)

8- Nüfus Cüzdanı

9- Hizmet Belgesi (açıktan atanacak adaylar hariç) (Çalıştığı/Ayrıldığı kurumdan alınan onaylı belge veya e-Devletten alınan barkodlu HİTAP Hizmet Dökümü)

10- Askerlik Belgesi (e-Devletten alınan barkodlu belgeler de kabul edilir)

11- Adli Sicil Kaydı (e-Devletten alınan barkodlu belgeler de kabul edilir)

12- Sağlık Raporu (açıktan atanacak adaylar için)

13- Mecburi Hizmet Yükümlülüğü beyan dilekçesi/belgesi (yükümlülüğü bulunan adaylar için)

. Adaylar Üniversitemizin https://basvuru.isparta.edu.tr çevrimiçi (online) başvuru sistemine ve CD/DVD/USB'ye yayın dosyasını yüklerken; yapmış olduğu makale ve akademik yayınların tam metinlerini yüklemeleri gerekmektedir.

. Adaylar tarafından çevrimiçi (online) başvuru sisteminde istenen bilgiler tam ve eksiksiz doldurulduğunda "Başvuru Yap" butonuna tıkladıktan sonra sistem tarafından başvuru takip numarası oluşturulacaktır. Oluşturulan bu başvuru takip numarası ile başvurular üzerinde başvuru süresince güncelleme yapılabilecek olup tüm sorumluluk adaylara aittir (Yanlış/eksik belge yükleme, farklı mezuniyetle başvurma, yanlış ilana başvurma ve benzeri).

. Gerçeğe aykırı belge yükleyenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem başlatılacaktır. Atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. Kurumumuzca kendilerine bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

. Başvuru sırasında yüklenecek belgeler PDF formatında olmalıdır.

. %30 kotası ile başvuru yapılabilecek Doktor Öğretim Üyesi kadrosu bulunmamaktadır.

. İdare uygun gördüğü takdirde ilanın her aşamasını iptal edilebilir.

B-) ÖĞRETİM GÖREVLİSİ VE ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROLARINA AİT İLAN

10.07.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddeleri ve 09 Kasım 2018 tarih 30590 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin" ilgili maddelerine göre aşağıda belirtilen kadrolara öğretim elemanları alınacaktır.

GENEL ŞARTLAR

1) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

2) ALES'ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

3) Devlet yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır.

4) Araştırma görevlisi kadrosuna başvuranların atamaları 2547 sayılı Kanun'un 50/d maddesi uyarınca yapılacaktır.

5) Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4'lük ve 5'lik not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir.

6) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

7) Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir.

MUAFİYET

(1) Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, Meslek Yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

(2) Meslek Yüksekokullarının, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

İLAN TAKVİMİ

İlan Yayım Tarihi : 04 Aralık 2025 Perşembe

Başvuru Başlangıç Tarihi : 04 Aralık 2025 Perşembe (Saat 08.30)

Başvuru Bitiş Tarihi : 19 Aralık 2025 Cuma (Mesai bitimi Saat 17.30)

Ön Değerlendirme Sonuç İlan Tarihi : 23 Aralık 2025 Salı

Giriş Sınavı Tarihi : 26 Aralık 2025 Cuma

Nihai Değerlendirme Sonuç İlan Tarihi : 29 Aralık 2025 Pazartesi

. Adaylar başvurularını, ilan takviminde belirtilen süreler içerisinde ilan edilen kadronun karşısında gösterilen adrese şahsen yapmaları gerekmektedir. Şahsen yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

. Adaylar sadece bir kadro ilanına başvuru yapabilecektir. Birden fazla ilana başvuru yapanların tespiti durumunda adayların tüm başvuruları kabul edilmeyecektir.

Başvuru Evrakları:

1- ALES Sonuç Belgesi. (ÖSYM'nin web sayfasından Sonuç Belgesi Kontrol Kodu bulunan barkodlu belge) Sonuçların açıklandığı tarihten itibaren beş yıl geçerlidir.

2- Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi. (Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belge) (e-Devletten alınan barkodlu belgeler ön ve nihai değerlendirme aşamalarında kabul edilir. e-Devletten alınan barkodlu belgenin/belgelerin ilanının yayımlandığı tarih ile son başvuru tarihi arasında tanzim edilmiş güncel halinin alınmış olması gerekmektedir.

3- Lisans Transkripti (onaylı) (Mutlaka aslı veya resmi kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı/mühürlü hali veya barkodlu transkript).

4- Alanında tecrübe belgesi (onaylı belge) (İlanda belirtilen özel şarta göre) (Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuracaklar için).

5- Lisansüstü öğrenci olduğuna dair belge (İlanda belirtilen özel şarta göre) (Araştırma Görevlisi kadrosuna başvuru yapacak adaylar için).

6- Yabancı dil sınavı sonuç belgesi (YDS veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan muadili puanı gösteren belge) [(Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim) kadrolarına başvuru yapacak adaylar için)].

7- Merkezi sınav muafiyetinden yararlanma hakkına sahip olduklarını gösterir belgeler.

. Yukarıda istenilen başvuru evraklarını bir dilekçe ile birlikte ilan edilen kadronun karşısında gösterilen birime şahsen ıslak imzalı teslim edilmesi gerekmektedir.

. Gerçeğe aykırı belge ibraz edenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem başlatılacaktır. Atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. Kurumumuzca kendilerine bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

DİĞER AÇIKLAMALAR VE ÖNEMLİ HUSUSLAR

1- Aslı veya resmi kurumlarca onaylanmış sureti istenilen belgelerin aslı veya onaysız bir belge olması durumunda adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır. Onaylı istenen belgelerin, Noterden veya Resmi Kurumlarca "Aslı Gibidir" yapılarak onaylanması gerekmektedir.

2- Sonuçlar Üniversitemizin internet adresinde (http://www.isparta.edu.tr/) yayımlanacaktır. İnternet adresimizde yapılacak duyuru tebligat niteliğinde olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

3- Üniversite sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

4- İdare uygun gördüğü takdirde ilanın her aşamasını iptal edilebilir.

5- www.turkiye.gov.tr İnternet adresinden alınan barkodlu mezun belgeleri ile başvuru yapılabileceği, söz konusu belgelerin doğruluğunun yükseköğretim kurumlarınca sorgulanarak ön ve nihai değerlendirme aşamalarında bu belgelerin kullanılabileceği, ancak atanmaya hak kazanılması halinde diploma, mezuniyet belgesi aslı veya onaylı suretini getirmesi gerekmektedir.

6- Adaylar, ilan metnindeki özel şartlara ilan takviminde belirtilen başvuru başlangıç tarihinden önce (Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihte) sahip olması gerekmektedir. İlanda yer alan özel şart/şartların başlangıç tarihi ilanın başlangıç tarihinden önce olup ilanın son başvuru tarihinden önce bitmesi durumunda aday söz konusu özel şartı/şartları sağlamış sayılacaktır. Adayların atamaları yapılmış olsa bile atamaları iptal edilecektir. Kurumumuzca kendilerine bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.