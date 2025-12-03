Hacettepe Üniversitesi 48 Sözleşmeli Personel Alacak

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

657 / 4B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin olarak 28 Haziran 2007 tarihli Resmi Gazete'de 26566 sayı ile yayımlanan esasların Ek 2. Maddesi (b) bendinde belirtilen yönteme göre Üniversitemiz Hastanelerine Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlarda giderleri Özel Bütçe gelirlerinden karşılanmak üzere (48) sözleşmeli personel alınacaktır.

GENEL ŞARTLAR

Başvuracak adaylarda 657 sayılı Kanun'un 48'inci maddesinde yer alan ve aşağıda belirtilen genel şartlar ile ilan edilen pozisyon için belirtilen özel şartlar aranmaktadır.

1. Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak.

2. Taksirli suçlar hariç olmak üzere affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkarılmış olsa bile, bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak.

3. 657 sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak.

4. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.

5. Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak (Askerliğini yapmış, tecil ettirmiş ya da muaf olmak).

6. Tüm pozisyonlar için son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 35 yaşını doldurmamış olmak (Doğum tarihi: 17.12.1990 (dahil) - 17.12.2007 (dahil) aralığında olanlar kabul edilir).

7. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilmemek.

8. Sağlık hizmetinin 7/24 kesintisiz sunumu gereği nöbet usulü planlanan çalışma dahilinde gece nöbeti ve gece vardiyasında çalışma şartını kabul etmek. Yalnızca temizlik personeli pozisyonu için gündüz çalışma şartını kabul etmek.

9. Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda yer alan, "Sözleşmeli personelin hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanlığı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri halinde sözleşmenin bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler" amir hüküm gereği son müracaat tarihi itibarıyla bir yıllık bekleme süresini tamamlamış olmaları gerekmektedir. (Sözleşme imzalama aşamasında ilgili belge ibraz edilecektir).

10. Başvuru yapan tüm adayların ilanda belirtilen şartlara elverişli olduğu ve görevini sürekli yapmaya engel olabilecek hastalık veya engeli bulunup bulunmadığına ilişkin bilgileri içeren Sağlık Beyan Formunun https://hacettepe.edu.tr/fs/form.pdf bağlantısından indirilerek eksiksiz doldurması ve belgenin başvuru yapılan pozisyonun EK DOSYA kısmına yüklenmesi gerekmektedir.

11. İstenen sertifika ve belgenin ilan tarihinden önce alınmış olması gerekmekte olup tarih bulunmayan sertifika ve belge geçersiz kabul edilecektir.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ

1. Her aday ilan edilen kadrolardan listede yer alan sadece bir unvana başvuru yapabilecektir.

2. Başvuruda bulunacak adaylar Resmi Gazete ilanı ile eş zamanlı olarak başvurularını edevlet platformu üzerinden 03.12.2025--17.12.2025 tarihleri arası Kariyer Kapısı kamu işe alım https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim bağlantısı üzerinden gerçekleştirecektir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN İLAN EDİLMESİ

1. Başvuru tarihinden sonra yapılan müracaatlar ile istenilen belgeleri eksik yükleyen veya getiren ve nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatları işleme alınmayacaktır.

2. Yerleştirme işlemi, genel şartlar ile pozisyonla ilgili aranan özel şartları taşıyan adaylar arasından 2024 KPSS (B) grubu ilgili puan türü sıralaması esas alınmak suretiyle yapılacaktır.

3. Başvurular incelendikten sonra başarılı adayların isim listesi ilan bitim tarihinden itibaren 7 (yedi) iş günü içinde https://hastane.hacettepe.edu.tr ve https://pdb.hacettepe.edu.tr adreslerinden ilan edilecektir.

4. Asil adaylar arşiv araştırmasının tamamlanması sonrasında davet edilecektir.

5. İlanda belirtilen tüm şartları sağlayanlar arasından, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın doğrudan KPSS puan sıralamasına göre en yüksek puanlı adaydan başlamak suretiyle ilan edilen pozisyon sayısı kadar asıl ve ilan edilen pozisyon sayısının 10 katı kadar yedek aday belirlenecektir. Bu şekilde belirlenen adayların puanlarının eşit olması durumunda mezuniyet tarihi önce olan adaya, eşitliğin devam etmesi halinde doğum tarihi önce olan adaya öncelik tanınacaktır. Bunların da eşit olması durumunda kura usulü ile belirlenecek adayın yerleştirme işlemleri yapılacaktır.

6. KPSS'de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına hak kazandırmaz. Pozisyon için belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla aranan nitelikler ve genel şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.

7. Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.

8. Cinsiyete göre belirlenen kontenjanın doldurulamaması durumunda, toplam kadro adedini sağlamak üzere, ilan edilen diğer cinsiyet için başvuru değerlendirmesi yapılabilecektir.

9. İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.

10.Adaylar yerleştirme sonuçlarını kurumumuz resmi internet sitesi ile Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım Platformu üzerinden görüntüleyebilecektir.