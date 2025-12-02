Bitlis Eren Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Bitlis Eren Üniversitesi Rektörlüğünden:

Bitlis Eren Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Bitlis Eren Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümlerine göre öğretim üyesi alınacaktır. Adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

. PROFESÖR kadrosuna başvuracak adayların dilekçeleri ekinde; Özgeçmiş, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik Belgesi, T.C. Kimlik Kartı Fotokopisi, Fotoğraf (2 adet), Adli Sicil Belgesi, varsa Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi, Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi, kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgeleri (kurum içinden başvuranlar hariç) ve Yayın Listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını içeren PDF formatında hazırlanmış olan, 1 (Bir) adet fiziki dosyayı ve bu dosyadaki belgeleri içeren 6 (Altı) adet USB Flash Bellek ile Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim ederek veya posta ile göndererek başvurmaları gerekmektedir.

. DOÇENT kadrosuna başvuracak adayların dilekçeleri ekinde; Özgeçmiş, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik Belgesi, T.C. Kimlik Kartı Fotokopisi, Fotoğraf (2 adet), Adli Sicil Belgesi, varsa Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi, Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi, kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgeleri (kurum içinden başvuranlar hariç) ve Yayın Listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını içeren PDF formatında hazırlanmış olan, 1 (Bir) adet fiziki dosyayı ve bu dosyadaki belgeleri içeren 4 (Dört) adet USB Flash Bellek ile Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim ederek veya posta ile göndererek başvurmaları gerekmektedir.

. DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ kadrosuna başvuracak adayların dilekçeleri ekinde; Özgeçmiş, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, T.C. Kimlik Kartı Fotokopisi, Fotoğraf (2 adet), Adli Sicil Belgesi, varsa Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi, Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi, kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgeleri (kurum içinden başvuranlar hariç) ve Yayın Listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını içeren PDF formatında hazırlanmış olan, 1 (Bir) adet fiziki dosyayı ve bu dosyadaki belgeleri içeren 4 (Dört) adet USB Flash Bellek ile kadro ilanının yapıldığı Fakülteye/Yüksekokula/MeslekYüksekokuluna şahsen teslim ederek veya posta ile göndererek başvurmaları gerekmektedir.

. ÖNEMLİ NOTLAR:

1- Başvuracak adayların "Bitlis Eren Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesi"nde belirlenen koşulları yerine getirmeleri gerekmekte olup, http://www.beu.edu.tr/ adresinden Üniversitemiz/Mevzuatlar/Yönergeler kısmından başvuracakları ünvana ait formları eksiksiz doldurup, her sayfası imzalı olacak şekilde başvuru dosyasına eklemeleri zorunludur.

2- Yurt dışından alınan diplomaların ve ünvanların Yükseköğretim Kurulu ve/veya Üniversitelerarası Kuruldan denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

3- Başvuracak adayların başvuru formunda bulunan ilan numarasını mutlaka belirtmeleri gerekmektedir.

4- Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihi mesai bitimine kadar başvuru yapılacak birime ulaşması gerekmektedir. Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.

5- Adaylar, ilan edilen kadrolardan sadece birine başvuru yapabilir, aynı ilan dönemi içinde birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları değerlendirilmeyecektir.

6- Teslim edilecek belgelerden e-Devlet üzerinden alınacak karekodlu belgeler kabul edilecektir. e-Devlet üzerinden temin edilemeyen belgelerin noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış olması gerekmektedir.

7- İdarenin uygun görmesi halinde ilanın her aşaması iptal edilebilir.

12893/2/1-1