Munzur Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Munzur Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

İlan Tarihi : 02.12.2025

Son Başvuru Tarihi : 16.12.2025

Üniversitemizin ilgili birimlerinde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Kriterleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Adayların 657 sayılı Kanun'un 48. maddesinde belirtilen şartları taşıması gerekmektedir.

Profesör ve Doçent Kadroları İçin Gerekli Belgeler

1- Adaylar başvurdukları birim ve anabilim dalını belirtilen dilekçe, özgeçmiş, yayın listesi, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, adli sicil kaydı belgesi, askerlik durum belgesi (erkek adaylar için), yabancı dil sınavı sonuç belgesi (e-Devlet çıktıları kabul edilir), resmi kurumlarca onaylanmış diplomalar (Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora - e- Devlet Çıktıları kabul edilir), doçentlik belgesi (yurt dışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması), çalışanların (önceden çalışıp ayrılmış olanlar dahil) onaylı hizmet belgesi dökümü, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyadaki tüm bilgilere yer vermek şartıyla, dosyanın Profesör kadroları için 7 takım dijital (6 adet USB Bellek + 1 adet CD/DVD), Doçent kadroları için 5 takım dijital (4 adet USB Bellek + 1 adet CD/DVD) nüshası ile Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yolu ile müracaat etmeleri gerekmektedir.

2- Doktor Öğretim Üyesi Kadroları İçin Gerekli Belgeler

Doktor Öğretim Üyesi adayları başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe, özgeçmiş, yayın listesi, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, adli sicil kaydı belgesi, askerlik durum belgesi (erkek adaylar için), yabancı dil sınavı sonuç belgesi (e-Devlet çıktıları kabul edilir), resmi kurumlarca onaylanmış diplomalar (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, (e-Devlet çıktıları kabul edilir) yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması), çalışanların (daha önceden çalışıp ayrılmış olanlar dahil) onaylı hizmet belgesi dökümü, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyadaki tüm bilgilere yer vermek şartıyla, dosyanın 1 (bir) nüshasını fiziki olarak, 3 (üç) nüshasını da jüri üyelerine gönderilmek üzere elektronik ortamda (USB Bellek) 4 nüsha olarak ilan edilen kadronun bulunduğu Fakülteye şahsen veya posta yolu ile müracaat etmeleri gerekmektedir.

USB Bellek İçerikleri:

-Dilekçenin imzalanıp taratılmış hali.

-Özgeçmiş ve eserler listesi

-Munzur Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Kriterleri.

-Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği.

-Diploma Örnekleri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Diplomaları ile Doçentlik Belgesi (Kare kodlu e-Devlet çıktıları kabul edilir)

-Bilimsel çalışmalar.

-İlan metni

-Yabancı dil sınavı sonuç belgesi

-Puanlama tablosu

ÖNEMLİ NOTLAR:

1- Adaylar Dijital (USB Bellek) dosyaların haricinde; başvurdukları birim ve anabilim dalını belirtilen dilekçe, özgeçmiş, yayın listesi, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, adli sicil kaydı belgesi, askerlik durum belgesi (erkek adaylar için), yabancı dil sınavı sonuç belgesi (e-Devlet çıktıları kabul edilir.), resmi kurumlarca onaylanmış diplomalar (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora-e-Devlet Çıktıları kabul edilir.) ve doçentlik belgesi (yurt dışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliği onaylanmış olması), çalışanların ( önceden

çalışıp ayrılmış olanlar dahil) hizmet belgesi dökümü (e-Devlet çıktıları kabul edilir.), ayrı bir dosya halinde dilekçeleri ekinde başvuru yapılacak birime teslim etmeleri gerekmektedir.

2-Adaylar hazırladıkları bilim dosyalarının içerisine Munzur Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Kriterleri Yönergesinde belirtilen Puanlama Tablosunu da koymaları gerekmektedir.*

*(Munzur Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Kriterleri Yönergesinde belirtilen örnek Puanlama Tablosu https://www.munzur.edu.tr/birimler/idari/per/Pages/ belgeler.aspx adresinde yer almakta olup tablonun kullanım kılavuzuna uygun olarak doldurulması gerekmektedir.)

Notlar:

1- İlanımız Resmi Gazete'de 02.12.2025 tarihinde yayımlanmış olup son başvuru tarihi 16.12.2025 tarihi mesai bitimine kadardır.

2- İlanda belirtilen koşulları taşımayan ve belirlenen süre içerisinde başvurusunu yapmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır

3-Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak birime ulaşması gerekmektedir. Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.

4-Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece bir kadroya başvuru yapabilir.

5-Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde adayın başvurusu değerlendirmeye alınmaz ve kişi bundan doğan bir hak iddia edemez.

6-Atamaya hak kazanmış adaylardan istenilecek olan diplomaların (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik Belgesi) aslı veya noter onaylı suretleri kabul edilecektir.

7-İdare uygun gördüğü takdirde ilanın her aşamasında ilanın bir kısmını veya tamamını iptal etme hakkını saklı tutar.

Başvuru Adresi ve İletişim: Munzur Üniversitesi Aktuluk Mahallesi Üniversite Yerleşkesi Merkez/TUNCELİ

Tel : 0428 213 1794 Cep Tel; 0 552 276 00 62

Munzur Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALIM İLANI

İlan Tarihi Yayım Tarihi : 02.12.2025

Başvuru Başlangıç Tarihi : 02.12.2025

Son Başvuru Tarihi : 16.12.2025

Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi alınacaktır.

Genel Şartlar:

1- 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'te yer alan genel ve özel koşulları taşıyor olmak.

2- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşıyor olmak.

Müracaat Edecek Adaylardan İstenen Belgeler:

1. Başvuru Dilekçesi,

2. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

3. Özgeçmiş ve varsa yayın listesi

4. Lisans ve Yüksek Lisans Diplomalarının onaylı suretleri (e-Devlet çıktıları kabul edilir.)

5. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylandığını gösterir belgenin aslı veya fotokopisi,

6. Lisans, Yüksek Lisans Transkripti (e-Devlet çıktıları kabul edilir.) (4'lük ve 5'lik not sisteminin 100'lük not sistemine dönüştürülmesinde YÖK' ün belirlenen dönüşüm tablosu esas alınacaktır.)

7. Merkezi Sınav (ALES) Belgesi (Son 5 yıl)

8. 2 Adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)

9. YDS veya YÖKDİL puanını gösterir belge veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olduklarını gösteren belge.

10. Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (e-Devlet üzerinden alınan belge)

11. Askerlikle ilişiği olmadığına dair Askerlik Durum Belgesi (Erkek Adaylar İçin)

12. İlan şartında belirtilen bölümler için alanında çalışmış olduğuna dair belge.

NOTLAR:

1. Başvuru şahsen veya posta yolu ile kadronun ilan edildiği Pertek Sakine Genç Meslek Yüksekokuluna yapılacaktır.

2. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak birime ulaşması gerekmektedir. Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.

3. Ön değerlendirme sonuçları ile sınav giriş yeri ve saatine ilişkin bilgiler, atanmaya hak kazanan adaylara ilişkin nihai değerlendirme sonuçları, Üniversitemiz internet ana sayfasında duyurulacak olup, İnternet adresimizde yayımlanacaktır. İnternet adresimizde yapılacak duyuru tebligat niteliğinde olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

4. Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece bir kadroya başvurabilecektir. Birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

5. Postadaki gecikmelere, eksik bilgi ve belge ile intikal eden başvurulara ve gerçeğe aykırı beyan ihtiva eden başvurulara ilişkin sorumluluk başvurana aittir.

6. İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir. Bu kişiler hakkında yasal işlem yapılacaktır.

7. İdare uygun gördüğü takdirde ilanın her aşamasında ilanın bir kısmını veya tamamını iptal etme hakkını saklı tutar.

8. Başvuru evrakları iade edilmeyecektir.

9. e-Devlet Kapısı (www.turkiye.gov.tr)'ndan alınan kare kodlu mezun belgesi ve öğrenci belgeleriyle başvuru yapılabileceği, söz konusu belgelerin doğruluğunun yükseköğretim kurumlarınca sorgulanarak ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında bu belgelerin kullanılabileceği, ancak atanmaya hak kazanılması halinde diploma, mezuniyet belgesi veya öğrenci belgesinin asıl veya onaylı suretini getirilmesi gerekmektedir.