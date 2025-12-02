Düzce Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Düzce Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemiz birimlerine; 2547 sayılı Kanunun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır. Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

Gerekli bilgi ve belgeler https://personel.duzce.edu.tr/duyurular adresinden temin edilebilir.

Başvurular http://abas.duzce.edu.tr adresinde yer alan Düzce Üniversitesi Akademik İlan Başvuru Sistemi üzerinden elektronik ortamda yapılacaktır.

Başvuru Tarihleri: 02.12.2025 - 16.12.2025 tarihleri arasındadır.

AKADEMİK İLAN BAŞVURU SİSTEMİNE YÜKLENECEK BAŞVURU EVRAKLARI:

1) Islak İmzalı Aday etkinlik puan listesi.

2) Diplomaların (mezun belgelerinin) e-DEVLET çıktıları veya Noter Onaylı Fotokopileri (Üniversitemiz personeli noter yerine görev yaptıkları birimlerin Birim Sekreterlerine, yaptırabileceklerdir. ) NOT: Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından verilen denklik belgelerinin de sisteme eklenmesi gerekmektedir.

3) Yabancı dil sınavı sonuç belgesi. (e-Devlet üzerinden temin edilemeyen belgelerin noter onaylı fotokopileri.) (Üniversitemiz personeli yabancı dil belgelerini noter yerine görev yaptıkları birimlerin Birim Sekreterlerine yaptırabileceklerdir.)

4) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ve e - Devletten alınan adli sicil kaydı ile askerlik durum belgesi.

5) Özgeçmiş.

6) Bilimsel Çalışmalar .

7) Not: İlan Şartında var ise sertifika, deneyim belgesi vs. bilimsel çalışmalar kısmına yüklenmelidir.

NOT: Adaylar sadece bir kadroya başvurabilir.