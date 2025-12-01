İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Alım İlanı

İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünden:

Meslek Yüksekokulumuzun aşağıda belirtilen programlarına,

A)09.11.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği'nin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi kadrosuna Öğretim Elemanı alınacaktır.

B) Meslek Yüksekokulumuz Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama Yönergesi'nde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 4857 sayılı iş kanunu hükümlerine tabi olarak Meslek Yüksekokulumuz Öğretim Üyesi kadrosuna Profesör ve Dr. Öğr. Üyesi alınacaktır.

A-1 ) Öğretim Görevlisi Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylar:

1- Başvurdukları Programı belirten dilekçe, (Başvuru Dilekçesi www.kavram.edu.tr adresi "Duyurular" bölümünden temin edilebilir.)

2-Başvurdukları programı gösteren Öğretim Görevlisi Başvuru Formu (Öğretim Görevlisi Başvuru formu www.kavram.edu.tr adresi "Duyurular" bölümünden temin edilebilir.)

3- YÖK formatında Özgeçmiş,

4- Lisans/Lisansüstü onaylı mezuniyet/diploma fotokopileri veya e-Devlet mezuniyet belgeleri

5- Lisans ve Yüksek Lisans Transkript belgesinin aslı ya da onaylı örneği veya örneğinin fotokopileri

6- ALES Belgesi

7- ALES muafiyeti için, görev yapılan yükseköğretim kurumlarından alınacak hizmet belgesi ve atama olur yazısı. (e-Devlet üzerinden alınan belge)

8- Tecrübe durumunu gösterir belge (İlan edilen kadroya bağlı olarak alınacak) (onaylı belge)

9- Nüfus Cüzdanının ön yüz fotokopisi,

10- 2 Adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)

11- Erkek adaylar için askerlik belgesi (e-Devlet üzerinden alınan belge)

12- Lisans/Lisansüstü öğrenimlerini yurt dışında tamamlayan adaylar için, Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış denklik belgesinin onaylı örneği.

13- Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK) alınan Hizmet Dökümü (e-Devlet üzerinden alınan barkodlu belge)

14- Adayların 6698 sayılı Kişisel Verileri Korunması Kanunu uyarınca Akademik Personel Adayının Açık Rıza Metni ve Aydınlatma Metni vermeleri gerekmektedir. (www.kavram.edu.tradresi"Duyurular" bölümünden temin edilebilir.)

ÖNEMLİ NOTLAR

1- 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak

2- Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili mezuniyet bölümünden ALES' ten en az 70 puan almış olmak

3- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak, not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.

4- Başvurular şahsen ya da posta ile kabul edilecektir.

NOT: ÖN DEĞERLENDİRME SONUCU, SINAV GİRİŞ YERİ VE SAATİ, NİHAİ DEĞERLENDİRME SONUÇLARI MESLEK YÜKSEKOKULUMUZ WEB ADRESİNDE (www.kavram.edu.tr) YAYINLANACAKTIR. BU DUYURU TEBLİGAT NİTELİĞİNDE OLUP, ADAYLARA AYRICA TEBLİGAT YAPILMAYACAKTIR

B-1) Öğretim Üyesi Kadrolarına Müracaat Edecek Adaylar:

Profesör. Ve Dr. Öğr. Üyesi kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu programı belirten Başvuru dilekçesi ve Öğretim Üyesi Başvuru Formunun ekinde YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını veya Cd. /Usb belleklerini, (5 takım) ilgili yönerge gereği hazırlayarak Personel işleri Birimine elden teslim etmeleri gerekmektedir. Adayların 6698 sayılı Kişisel Verileri Korunması Kanunu uyarınca Akademik Personel Adayının Açık Rıza Metnini ile Aydınlatma Metnini vermeleri gerekmektedir. İlana konu olan kadro tam zamanlıdır. Başvurular bu ilanın Resmi Gazete 'de yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Personel İşleri Birimine şahsen yapılabilecektir. Eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. Postayla ve İnternet üzerinden yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler Meslek Yüksekokulumuz Personel İşleri Biriminden öğrenilecektir.