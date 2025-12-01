İzmir Katip Çelebi Üniversitesi 9 sözleşmeli personel alacak

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğünden:

SÖZLEŞMELİ PERSONEL (657-4/B) ALIM İLANI

Üniversitemize bağlı birimlerinde çalıştırılmak ve giderleri özel bütçeden karşılanmak kaydıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4.maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"da yer alan ek 2'nci maddenin (b) fıkrası gereğince "Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle" 9 (dokuz) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

ADAYLARDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2- Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak.

3- Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

4- Türk Ceza Kanununun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin iflasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

5- 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak. (sağlık raporu ile belgelendirilecektir)

6- Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamaz.

7- Son 1 (bir) yıl içerisinde sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerden, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmemiş olması veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmesini tek taraflı feshetmemiş olmak.

8- Belirtilen öğrenim düzeyinden mezun olmak, aranan nitelikleri taşımak ve belgelendirmek.

9- Adayların KPSS puan türlerinden mezuniyetine uygun, başvuruda istenen puan ve üzeri almış olması gerekmektedir.

- Ortaöğretim mezunları için 2024 dönemi KPSS P94 puanı,

- Önlisans mezunları için 2024 dönemi KPSS P93 puanı,

10- Yükseköğretim kurumlarında devam zorunluluğu bulunan programlarda kayıtlı örgün eğitim öğrencisi olmamak.

11- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

12- Özel şartların başvuru yapılan tarih itibariyle sağlanıyor olması gerekmektedir.

13- Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.

ONLİNE BAŞVURUDA SİSTEME EKLENMESİ GEREKEN BELGELER

Her aday tek bir pozisyona başvuru yapabilecektir.

Adayların başvuru işlemi tamamlandıktan sonra "Başvurularım" ekranından başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. "Başvurularım" ekranında "Başvuru Tamamlandı" ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden, başvuruda bulunan aday sorumludur.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

Adaylar başvurularını, ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı günden itibaren 15 gün içerisinde, e-Devlet Kapısı ''İzmir Katip Çelebi Üniversitesi-Kariyer Kapısı İşe Alım'' veya https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim internet adresi üzerinden başvurunun son günü saat 17:30'a kadar yapılacaktır. Şahsen ve posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Süresi içinde yapılmayan veya sistemde meydana gelen gecikmeler sebebiyle yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır ve eksik belgeli başvurulardan Kurumumuz sorumlu değildir.

İSTENİLEN BELGELER

1- Diploma veya mezuniyet belgesi.

2- KPSS Sınav Sonuç Belgesi.

3- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi.

4- Adli Sicil Kaydı.

5- Sağlık raporu.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI

-İlanda belirtilen tüm şartları sağlayanlar arasından, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın, doğrudan KPSS puan sıralamasına göre en yüksek puanlı adaydan başlamak suretiyle ilan edilen pozisyon sayısı kadar asıl ve ilan edilen pozisyon sayısının 5 (beş) katı kadar yedek aday belirlenecektir. Bu şekilde belirlenen adayların puanlarının eşit olması durumunda mezuniyet tarihi önce olan adaya, eşitliğin devam etmesi halinde doğum tarihi önce olan adaya öncelik tanınacaktır. Bunların da eşit olması durumunda kura usulü ile belirlenecek adayın yerleştirme işlemleri yapılacaktır.

-KPSS'de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına hak kazandırmaz. Pozisyon için belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla aranan nitelikler ve genel şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.

-Adaylar yerleştirme sonuçlarını kurumumuz resmi internet sitesi ile Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım Platformu üzerinden görüntüleyebilecektir. Atanmaya hak kazanan adayların işe başlamaları için gerekli evraklar ile evrakların teslim edileceği yer ve zamanı www.ikcu.edu.tr ve www.personel.ikcu.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Bu ilan atanmaya hak kazanan adaylar için tebliğ mahiyetinde olup, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

-7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu gereğince yerleşmeye hak kazanıp müracaatta bulunan adaylar hakkında arşiv araştırması yapılacak olup, arşiv araştırması sonucuna müteakip sözleşme imzalanacaktır.

-*002 Destek Personeli Unvanı için diğer unvana istenen sağlık raporuna ilaveten temizlik, taşıma, park-bahçe işlerini açık ve kapalı alanlarda devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmadığını sağlık kurulu raporuyla belgelendirmek.

NOT: Üniversitemiz zorunlu hallerde ilanda değişiklik yapma, ilan takviminde değişiklik yapma ve her aşamasında ilanı iptal etme hakkını saklı tutar, değişikliğe ilişkin duyurular Personel Daire Başkanlığı internet sayfasından ilan edilir, ayrıca tebligat yapılmaz.

