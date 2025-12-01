İzmir Demokrasi Üniversitesi 64 Sözleşmeli Personel Alacak

İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörlüğünden:

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI (2025/3)

Üniversitemizin bağlı birimlerinde çalıştırılmak ve giderleri özel bütçeden karşılanmak kaydıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre Sözleşmeli Personel statüsünde istihdam edilmek üzere 28.06.1978 tarihli ve 16330 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2 inci maddesinin (b) fıkrası gereğince yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın 2024 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle 60 (altmış) adet Sözleşmeli Personel alınacaktır.

A. GENEL ŞARTLAR

1. İlan edilen pozisyonlara başvuracak adaylarda belirtilen genel şartlar ile hizmetin gereği ilave nitelikler olarak belirlenen özel şartlar aranacaktır. Adaylar ilanda yer alan pozisyonlardan sadece birine başvuru yapabilecek olup, birden fazla başvuru yapıldığı takdirde tüm başvurular geçersiz sayılacaktır.

2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak (657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki şartları kaybettiği halde başvuru yaptığı tespit edilenlerin başvurusu geçersiz sayılacaktır.),

3. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,

4. Erkek adaylar için askerliğini yapmış, muaf veya tecilli olmak,

5. Belirtilen öğrenim düzeyinden mezun olmak, hizmetin gereği ilave nitelikler olarak belirlenen özel şartları taşımak ve belgelendirmek,

6. 657 sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla başvuruda bulunulan sözleşmeli personel pozisyonunda çalışmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak,

7. KPSS puan türlerinden, ilan edilen kadro için istenilen mezuniyete uygun puan türünde; istenen puan ve/veya üzeri puan alınması gerekmektedir. (İlan edilen kadrolarda belirtilen öğrenim durumuna göre; Lisans mezunları için 2024 KPSS B grubu KPSS(P3) puanı, Önlisans mezunları için 2024 KPSS B grubu KPSS(P93) puanı, Lise mezunları için 2024 KPSS B grubu KPSS(P94) puanı geçerlidir.)

8. 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu ile Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma Yönetmeliği uyarınca yaptırılacak olan arşiv araştırması sonucu olumlu olmak,

9. Başvuracak adaylardan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre kamu kurumlarında istihdam edilenlerden, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların "Yeniden İşe Alınma" başlıklı Ek 1 inci maddesinin (b) fıkrasında yer alan; "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri halinde sözleşmenin bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler" hükmü gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit edilenler hakkında işlem yürütülmeyecek, hak kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır. (Sözleşme imzalama aşamasında SGK hizmet dökümünden gerekli kontroller yapılacaktır.)

10. Üniversitemiz zorunlu hallerde ilanda değişiklik yapma, ilan takviminde değişiklik yapma ve her aşamasında ilanı iptal etme hakkını saklı tutar, değişikliğe ilişkin duyurular Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı internet sayfasından ilan edilir, adaylara ayrıca tebligat yapılmaz.

11. İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.

B. ONLİNE BAŞVURU İŞLEMLERİ VE ONLİNE BAŞVURUDA SİSTEME EKLENMESİ GEREKEN BELGELER

1. Her aday tek bir pozisyona başvuru yapabilecektir.

2. Adayların başvuru işlemi tamamlandıktan sonra "Başvurularım" ekranından başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. "Başvurularım" ekranında "Başvuru Tamamlandı" ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır.

3. Başvuru esnasında hizmetin gereği ilave nitelikler olarak belirlenen özel şartlarda zorunlu olarak başvuruda yüklenmesi istenilen belgeler sisteme yüklenecektir.

4. Deneyim istenilen pozisyonlarda iş deneyim belgesi: SGK hizmet dökümüdür. SGK hizmet dökümü de e-Devlet Kapısından alınan meslek kodunu gösterir karekodlu belge olmalıdır.

5. Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden, başvuruda bulunan aday sorumludur.

C. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

Adaylar başvurularını, ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı günden itibaren 15 gün içerisinde, e-Devlet Kapısı ''İzmir Demokrasi Üniversitesi-Kariyer Kapısı İşe Alım'' veya https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim internet adresi üzerinden başvurunun son günü saat 17:30'a kadar yapabileceklerdir. Şahsen ve posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Süresi içinde yapılmayan başvurular veya sistemde gecikme veya teknik sorunlar yaşanan başvurular dikkate alınmayacaktır. Eksik belgeli başvurulardan Kurumumuz sorumlu değildir.

E. İLAN EDİLEN POZİSYONLARA AİT BİLGİLER

1- 2025/3-1 Büro Personeli (4 Kişi)

ÖZEL ŞARTLAR

a. Yükseköğretim kurumlarının "Maliye, Muhasebe, Muhasebe ve Finans, Muhasebe ve Denetim ve eş değeri" lisans programından mezun olmak,

b. 2024 Yılı KPSS (P3) puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak,

c. Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak,

d. Büro personeli görevini yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak.

e. Üniversitemizin ihtiyaçları doğrultusunda, Rektörlük tarafından uygun görülen İzmir ili ve ilçelerindeki tüm akademik ve idari birimlerimizde görevlendirilebileceklerdir.

2- 2025/3-2 Büro Personeli (6 Kişi)

ÖZEL ŞARTLAR

a. Yükseköğretim kurumlarının "İktisat, İşletme, Ekonometri, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Maliye, Muhasebe, Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Kamu Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi, Yönetim Bilişim Sistemleri" lisans programlarından mezun olmak,

b. 2024 Yılı KPSS (P3) puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak,

c. Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak,

d. Büro personeli görevini yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak.

e. Üniversitemizin ihtiyaçları doğrultusunda, Rektörlük tarafından uygun görülen İzmir ili ve ilçelerindeki tüm akademik ve idari birimlerimizde görevlendirilebileceklerdir.

3- 2025/3-3 Psikolog (1 Kişi)

ÖZEL ŞARTLAR

a. Yükseköğretim kurumlarının "Psikoloji" lisans programından mezun olmak,

b. Yüksek Lisansını Klinik Psikoloji alanında yapmış olmak,

c. 2024 Yılı KPSS (P3) puan türünden en az 75 (yetmiş beş) puan almış olmak,

d. Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak,

e. Psikolog görevini yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak.

f. Üniversitemizin ihtiyaçları doğrultusunda, Rektörlük tarafından uygun görülen İzmir ili ve ilçelerindeki tüm akademik ve idari birimlerimizde görevlendirilebileceklerdir.

4- 2025/3-4 Mimar (1 Kişi)

ÖZEL ŞARTLAR

a. Yükseköğretim kurumlarının "Mimarlık" lisans programından mezun olmak,

b. 2024 Yılı KPSS (P3) puan türünden en az 75 (yetmiş beş) puan almış olmak,

c. Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak,

d. İlgili alanda en az 1 (bir) yıl süreyle çalıştığını, SGK hizmet dökümü ile belgelendirmek,

e. Mimar görevini yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak.

f. Üniversitemizin ihtiyaçları doğrultusunda, Rektörlük tarafından uygun görülen İzmir ili ve ilçelerindeki tüm akademik ve idari birimlerimizde görevlendirilebileceklerdir.

5- 2025/3-5 Mühendis (Bilgisayar Mühendisi) (1 kişi)

ÖZEL ŞARTLAR

a. Yükseköğretim kurumlarının "Bilgisayar Mühendisliği ve eş değeri" lisans programlarının birinden mezun olmak,

b. 2024 Yılı KPSS (P3) puan türünden en az 75 (yetmiş beş) puan almış olmak,

c. Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak,

d. İlgili alanda en az 1 (bir) yıl süreyle çalıştığını, SGK hizmet dökümü ile belgelendirmek,

e. Mühendis görevini yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak.

f. Üniversitemizin ihtiyaçları doğrultusunda, Rektörlük tarafından uygun görülen İzmir ili ve ilçelerindeki tüm akademik ve idari birimlerimizde görevlendirilebileceklerdir.

6- 2025/3-6 Mühendis (Makine Mühendisi) (1 kişi)

ÖZEL ŞARTLAR

a. Yükseköğretim kurumlarının "Makine Mühendisliği" lisans programından mezun olmak,

b. 2024 Yılı KPSS (P3) puan türünden en az 75 (yetmiş beş) puan almış olmak,

c. Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak,

d. İlgili alanda en az 1 (bir) yıl süreyle çalıştığını, SGK hizmet dökümü ile belgelendirmek,

e. Mühendis görevini yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak.

f. Üniversitemizin ihtiyaçları doğrultusunda, Rektörlük tarafından uygun görülen İzmir ili ve ilçelerindeki tüm akademik ve idari birimlerimizde görevlendirilebileceklerdir.

7- 2025/3-7 Mühendis (İnşaat Mühendisi) (2 kişi)

ÖZEL ŞARTLAR

a. Yükseköğretim kurumlarının "İnşaat Mühendisliği" lisans programından mezun olmak,

b. 2024 Yılı KPSS (P3) puan türünden en az 75 (yetmiş beş) puan almış olmak,

c. Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak,

d. İlgili alanda en az 1 (bir) yıl süreyle çalıştığını, SGK hizmet dökümü ile belgelendirmek,

e. Mühendis görevini yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak.

f. Üniversitemizin ihtiyaçları doğrultusunda, Rektörlük tarafından uygun görülen İzmir ili ve ilçelerindeki tüm akademik ve idari birimlerimizde görevlendirilebileceklerdir.

8- 2025/3-8 Tekniker (Bilgisayar Teknikeri) (1 kişi)

ÖZEL ŞARTLAR

a. Yükseköğretim kurumlarının "Bilgisayar Teknolojisi ve Programcılığı ve eş değeri" önlisans programlarının birinden mezun olmak,

b. 2024 Yılı KPSS (P93) puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak,

c. Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak,

d. İlgili alanda en az 1 (bir) yıl süreyle çalıştığını, SGK hizmet dökümü ile belgelendirmek,

e. Tekniker görevini yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak.

f. Üniversitemizin ihtiyaçları doğrultusunda, Rektörlük tarafından uygun görülen İzmir ili ve ilçelerindeki tüm akademik ve idari birimlerimizde görevlendirilebileceklerdir.

9- 2025/3-9 Teknisyen (Elektrik-Elektronik Teknisyeni) (1 kişi)

ÖZEL ŞARTLAR

a. Elektrik-Elektronik Teknolojisi alanı ve eş değeri mesleki ve teknik lise mezunu olmak,

b. 2024 Yılı KPSS (P94) puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak,

c. Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak,

d. İlgili alanda en az 1 (bir) yıl süreyle çalıştığını, SGK hizmet dökümü ile belgelendirmek,

e. Teknisyen görevini yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak.

f. Üniversitemizin ihtiyaçları doğrultusunda, Rektörlük tarafından uygun görülen İzmir ili ve ilçelerindeki tüm akademik ve idari birimlerimizde görevlendirilebileceklerdir.

10- 2025/3-10 Teknisyen (Yapı Tesisat Sistemleri Teknisyeni) (1 kişi)

ÖZEL ŞARTLAR

a. Tesisat Teknolojisi alanı ve eş değeri mesleki ve teknik lise mezunu olmak,

b. 2024 Yılı KPSS (P94) puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak,

c. Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak,

d. İlgili alanda en az 1 (bir) yıl süreyle çalıştığını, SGK hizmet dökümü ile belgelendirmek,

e. Teknisyen görevini yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak.

f. Üniversitemizin ihtiyaçları doğrultusunda, Rektörlük tarafından uygun görülen İzmir ili ve ilçelerindeki tüm akademik ve idari birimlerimizde görevlendirilebileceklerdir.

11- 2025/3-11 Teknisyen (İnşaat Teknisyeni) (1 kişi)

ÖZEL ŞARTLAR

a. İnşaat Teknolojisi alanı ve eş değeri mesleki ve teknik lise mezunu olmak,

b. 2024 Yılı KPSS (P94) puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak,

c. Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak,

d. İlgili alanda en az 1 (bir) yıl süreyle çalıştığını, SGK hizmet dökümü ile belgelendirmek,

e. Teknisyen görevini yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak.

f. Üniversitemizin ihtiyaçları doğrultusunda, Rektörlük tarafından uygun görülen İzmir ili ve ilçelerindeki tüm akademik ve idari birimlerimizde görevlendirilebileceklerdir.

12- 2025/3-12 Teknisyen (Makine Teknisyeni) (1 kişi)

ÖZEL ŞARTLAR

a. Makine Teknolojisi alanı ve eş değeri mesleki ve teknik lise mezunu olmak,

b. 2024 Yılı KPSS (P94) puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak,

c. Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak,

d. İlgili alanda en az 1 (bir) yıl süreyle çalıştığını, SGK hizmet dökümü ile belgelendirmek,

e. Teknisyen görevini yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak.

f. Üniversitemizin ihtiyaçları doğrultusunda, Rektörlük tarafından uygun görülen İzmir ili ve ilçelerindeki tüm akademik ve idari birimlerimizde görevlendirilebileceklerdir.

13- 2025/3-13 Destek Personeli (12 kişi)

ÖZEL ŞARTLAR

a. Lise ve dengi okul mezunu olmak,

b. 2024 Yılı KPSS (P94) puan türünden en az 50 (elli) puan almış olmak,

c. Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak,

d. Temizlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak.

e. Bu pozisyonda gerekli hallerde vardiya sistemi uygulanabilecektir.

f. Bu pozisyonda istihdam edilecek personel, 657 sayılı Kanunda belirtilen yardımcı hizmetler sınıfı kapsamına giren "hizmetli" kadrosuna ait görevlerin (temizlik, basit bakım onarım, bahçe bakımı, dağıtım ve taşıma vb.) tamamını yürütecektir.

g. Üniversitemizin ihtiyaçları doğrultusunda, Rektörlük tarafından uygun görülen İzmir ili ve ilçelerindeki tüm akademik ve idari birimlerimizde görevlendirilebileceklerdir.

14- 2025/3-14 Destek Personeli (Şoför) (3 kişi)

ÖZEL ŞARTLAR

a. Önlisans mezunu olmak,

b. 2024 Yılı KPSS (P93) puan türünden en az 50 (elli) puan almış olmak,

c. Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak,

d. C ve D sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

e. Belgelendirmek kaydıyla en az 3 (üç) yıl C ve D sürücü belgesi sınıfına giren araç şoförü olarak çalışma deneyimi olmak,

f. Şoförlük görevini yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak.

g. Üniversitemizin ihtiyaçları doğrultusunda, Rektörlük tarafından uygun görülen İzmir ili ve ilçelerindeki tüm akademik ve idari birimlerimizde görevlendirilebileceklerdir.

15- 2025/3-15 Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahsız) (15 kişi)

ÖZEL ŞARTLAR

a. Önlisans mezunu olmak,

b. 2024 Yılı KPSS (P93) puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak,

c. Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak,

d. İlana son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış silahlı / silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına / belgesine sahip olmak,

e. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan şartları taşımak ve vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak,

f. Bu pozisyonda vardiyalı çalışma sistemi uygulanmaktadır.

g. Üniversitemizin ihtiyaçları doğrultusunda, Rektörlük tarafından uygun görülen İzmir ili ve ilçelerindeki tüm akademik ve idari birimlerimizde görevlendirilebileceklerdir.

16- 2025/3-16 Hemşire (1 kişi)

ÖZEL ŞARTLAR

a. Yükseköğretim kurumlarının "Hemşirelik" lisans programından mezun olmak,

b. 2024 Yılı KPSS (P3) puan türünden en az 75 (yetmiş beş) puan almış olmak,

c. Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak,

d. İlgili alanda en az 1 (bir) yıl süreyle çalıştığını, SGK hizmet dökümü ile belgelendirmek,

e. Hemşire görevini yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak.

f. Üniversitemizin ihtiyaçları doğrultusunda, Rektörlük tarafından uygun görülen İzmir ili ve ilçelerindeki tüm akademik ve idari birimlerimizde görevlendirilebileceklerdir.

17- 2025/3-17 Sağlık Teknikeri (Ağız ve Diş Sağlığı Teknikeri) (3 kişi)

ÖZEL ŞARTLAR

a. Yükseköğretim kurumlarının "Ağız ve Diş Sağlığı ve eş değeri" önlisans programından mezun olmak,

b. 2024 Yılı KPSS (P93) puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak,

c. Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak,

d. İlgili alanda en az 1 (bir) yıl süreyle çalıştığını, SGK hizmet dökümü ile belgelendirmek,

e. Sağlık Teknikeri görevini yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak.

f. Üniversitemizin ihtiyaçları doğrultusunda, Rektörlük tarafından uygun görülen İzmir ili ve ilçelerindeki tüm akademik ve idari birimlerimizde görevlendirilebileceklerdir.

18- 2025/3-18 Sağlık Teknikeri (Tıbbi Görüntüleme Teknikeri) (4 kişi)

ÖZEL ŞARTLAR

a. Yükseköğretim kurumlarının "Tıbbi Görüntüleme Teknikleri ve eş değeri" önlisans programından mezun olmak,

b. 2024 Yılı KPSS (P93) puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak,

c. Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak,

d. İlgili alanda en az 1 (bir) yıl süreyle çalıştığını, SGK hizmet dökümü ile belgelendirmek,

e. Sağlık Teknikeri görevini yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak.

f. Üniversitemizin ihtiyaçları doğrultusunda, Rektörlük tarafından uygun görülen İzmir ili ve ilçelerindeki tüm akademik ve idari birimlerimizde görevlendirilebileceklerdir.

19- 2025/3-19 Sağlık Teknikeri (Diş Protez Teknikeri) (1 kişi)

ÖZEL ŞARTLAR

a. Yükseköğretim kurumlarının "Diş Protez Teknolojisi ve eş değeri" önlisans programından mezun olmak,

b. 2024 Yılı KPSS (P93) puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak,

c. Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak,

d. İlgili alanda en az 1 (bir) yıl süreyle çalıştığını, SGK hizmet dökümü ile belgelendirmek,

e. Sağlık Teknikeri görevini yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak.

f. Üniversitemizin ihtiyaçları doğrultusunda, Rektörlük tarafından uygun görülen İzmir ili ve ilçelerindeki tüm akademik ve idari birimlerimizde görevlendirilebileceklerdir.

F. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar Ek 2 inci maddesinin (b) fıkrasına göre, yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, genel şartlar ile pozisyonla ilgili aranan hizmetin gereği ilave nitelikler olarak belirlenen özel şartları taşıyan adaylar arasından 2024 KPSS (B) grubu ilgili puan türünde puan sıralaması esas alınmak suretiyle yerleştirme işlemi yapılacaktır.

2. KPSS puanlarının eşit olması durumunda diploma tarihi itibariyle mezuniyet tarihi önce olan, bunun da aynı olması halinde doğum tarihi önce olan adaya öncelik tanınır.

3. Pozisyon için belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.

4. İlan edilen pozisyon sayısının 5 (beş) katı kadar yedek aday belirlenecektir.

5. Adaylar, sonuç bilgilerine Kariyer Kapısı üzerinden veya www.idu.edu.tr ve https://pdb.idu.edu.tr/ adreslerinden ulaşabileceklerdir.

6. Nihai Değerlendirme Sonuçları İlanı, başarılı adayların isim listesi (asil/yedek), atanmaya hak kazanan asil adayların işe başlamaları için gerekli belgeler ile belgelerin teslim edileceği yer ve zaman bilgisi www.idu.edu.tr ve https://pdb.idu.edu.tr/ adreslerinde yayımlanacaktır. Süresi içinde istenilen belgeleri teslim etmeyen asil adaylar (atanmak üzere başvuru yapmadığı takdirde) hakkını kaybetmiş sayılacak ve ilan edilen yedek adaylar sırasıyla çağrılacaktır.

7. Asil adaylar, arşiv araştırmasının olumlu gelmesi neticesinde göreve başlayacaktır. Göreve başlamaya hak kazananlardan geçerli bir mazereti olmaksızın süresi içerisinde görevine başlamayanların veya sözleşme imzalamaktan vazgeçenlerin yerine yedek adaylar arasından sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.

8. Asil olarak atanmaya hak kazanan adayların; süresi içinde atanmak üzere başvuru yapmadığı, atanma başvuru süresi bitiminden sonra müracaat ettiği, istenilen belgeleri eksik getirdiği, yanlış yanıltıcı veya yalan beyanda bulunduğu, feragat ettiği veya aranan hizmetin gereği ilave nitelikler olarak belirlenen özel şartları taşımadığının tespit edilmesi hallerinde müracaatları işleme alınmayacaktır. Yerine yedek adaylardan şartları sağlayanların sırasıyla ataması yapılacaktır.

9. Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem başlatılacak olup atamaları yapılmış ise de atamaları iptal edilecektir. Bu kişilere Üniversitemiz tarafından bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile tazmin edilecektir.

10. Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 6 ncı maddesinin (a) fıkrası uyarınca; göreve alınmaya hak kazandıktan sonra tecrübe şartını taşımadığı, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmediği anlaşılanların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde tek taraflı feshedilecektir.

11. Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar, sözleşme imzalama aşamasında sözleşmede belirtilen görev yerinde (İzmir ilinde) ikamet etmek zorundadır.

12. İdare ihtiyaca bağlı olarak eğitim öğretimin verildiği ilçelere kurum içi görevlendirme yapma hakkına sahiptir.

13. Üniversitemiz web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetinde olup kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

14. İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.

G. ATANMAYA HAK KAZANAN ADAYLARDAN İSTENECEK BELGELER

1. Diploma veya Mezun Belgesi

(e-Devlet Kapısından alınan karekodlu belgeler kabul edilir. Yurt dışından alınmış diploma ise denklik belgesi ile birlikte ibraz edilmelidir.),

2. 2024 KPSS Sonuç Belgesi,

3. Nüfus Cüzdan Sureti (e-Devlet Kapısından alınan karekodlu belgeler kabul edilir.),

4. Yerleşim Yeri (İkametgah) Belgesi (e-Devlet Kapısından alınan karekodlu belgeler kabul edilir.),

5. 3 (üç) adet Fotoğraf,

6. Meslek Kodunu ve İşyeri Bilgilerini Gösterir SGK Hizmet Dökümü

(e-Devlet Kapısından alınan karekodlu belgeler kabul edilir.),

7. Erkek Adaylar İçin Askerlik Durum / Terhis Belgesi (e-Devlet Kapısından alınan karekodlu belgeler kabul edilir.),

8. Adli Sicil Belgesi

(e-Devlet Kapısından alınan karekodlu belgeler kabul edilir. Adli Sicil Belgesi Sorgulama ekranında "Belgenin Neden Verileceği" alanının "Devlet Memuriyeti" olarak doldurulması gerekmektedir.),

9. İlanda Başvurulan Sözleşmeli Personel Pozisyonunda Çalışmasına Engel Bulunmadığına Dair Sağlık Raporu

(Tam teşekküllü devlet hastanesi veya aile hekiminden son 6 ay içinde alınmış olmalı)

10. Koruma ve Güvenlik Görevlisi Pozisyonuna Başvuranlar İçin; İlana Son Başvuru Tarihi İtibariyle Geçerlilik Süresi Dolmamış Silahlı / Silahsız "Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı / Özel Güvenlik Belgesi" Fotokopisi.

11. Destek Personeli (Şoför) Pozisyonuna Başvuranlar İçin; C ve D Sınıfı Sürücü Belgesi Fotokopisi.

12924/1-1

İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörlüğünden:

SÖZLEŞMELİ AVUKAT ALIM İLANI (2025/4)

Üniversitemizin bağlı birimlerinde çalıştırılmak ve giderleri özel bütçeden karşılanmak kaydıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre Sözleşmeli Personel statüsünde istihdam edilmek üzere 28.06.1978 tarihli ve 16330 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2 inci maddesinin (b) fıkrası gereğince yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın 2024 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle 3 (üç) adet Sözleşmeli Avukat alınacaktır.

A. GENEL ŞARTLAR

1. İlan edilen pozisyonlara başvuracak adaylarda belirtilen genel şartlar ile hizmetin gereği ilave nitelikler olarak belirlenen özel şartlar aranacaktır. Adaylar ilanda yer alan pozisyonlardan sadece birine başvuru yapabilecek olup, birden fazla başvuru yapıldığı takdirde tüm başvurular geçersiz sayılacaktır.

2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak (657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki şartları kaybettiği halde başvuru yaptığı tespit edilenlerin başvurusu geçersiz sayılacaktır.),

3. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,

4. Erkek adaylar için askerliğini yapmış, muaf veya tecilli olmak,

5. Belirtilen öğrenim düzeyinden mezun olmak, hizmetin gereği ilave nitelikler olarak belirlenen özel şartları taşımak ve belgelendirmek,

6. 657 sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla başvuruda bulunulan sözleşmeli personel pozisyonunda çalışmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak,

7. KPSS puan türlerinden, ilan edilen kadro için istenilen mezuniyete uygun puan türünde; istenen puan ve/veya üzeri puan alınması gerekmektedir. (İlan edilen kadrolarda belirtilen öğrenim durumuna göre; Lisans mezunları için 2024 KPSS B grubu KPSS(P3) puanı, Önlisans mezunları için 2024 KPSS B grubu KPSS(P93) puanı, Lise mezunları için 2024 KPSS B grubu KPSS(P94) puanı geçerlidir.)

8. 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu ile Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma Yönetmeliği uyarınca yaptırılacak olan arşiv araştırması sonucu olumlu olmak,

9. Başvuracak adaylardan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre kamu kurumlarında istihdam edilenlerden, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların "Yeniden İşe Alınma" başlıklı Ek 1 inci maddesinin (b) fıkrasında yer alan; "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri halinde sözleşmenin bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler" hükmü gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit edilenler hakkında işlem yürütülmeyecek, hak kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır. (Sözleşme imzalama aşamasında SGK hizmet dökümünden gerekli kontroller yapılacaktır.)

10. Üniversitemiz zorunlu hallerde ilanda değişiklik yapma, ilan takviminde değişiklik yapma ve her aşamasında ilanı iptal etme hakkını saklı tutar, değişikliğe ilişkin duyurular Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı internet sayfasından ilan edilir, adaylara ayrıca tebligat yapılmaz.

11. İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.

B. ONLİNE BAŞVURU İŞLEMLERİ VE ONLİNE BAŞVURUDA SİSTEME EKLENMESİ GEREKEN BELGELER

1. Her aday tek bir pozisyona başvuru yapabilecektir.

2. Adayların başvuru işlemi tamamlandıktan sonra "Başvurularım" ekranından başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. "Başvurularım" ekranında "Başvuru Tamamlandı" ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır.

3. Başvuru esnasında hizmetin gereği ilave nitelikler olarak belirlenen özel şartlarda zorunlu olarak başvuruda yüklenmesi istenilen belgeler sisteme yüklenecektir.

4. Deneyim istenilen pozisyonlarda iş deneyim belgesi: SGK hizmet dökümüdür. SGK hizmet dökümü de e-Devlet Kapısından alınan meslek kodunu gösterir karekodlu belge olmalıdır.

5. Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden, başvuruda bulunan aday sorumludur.

C. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

Adaylar başvurularını, ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı günden itibaren 15 gün içerisinde, e-Devlet Kapısı ''İzmir Demokrasi Üniversitesi-Kariyer Kapısı İşe Alım'' veya https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim internet adresi üzerinden başvurunun son günü saat 17:30'a kadar yapabileceklerdir. Şahsen ve posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Süresi içinde yapılmayan başvurular veya sistemde gecikme veya teknik sorunlar yaşanan başvurular dikkate alınmayacaktır. Eksik belgeli başvurulardan Kurumumuz sorumlu değildir.

E. İLAN EDİLEN POZİSYONLARA AİT BİLGİLER

1- 2025/4-1 Avukat (3 Kişi)

ÖZEL ŞARTLAR

a. Yükseköğretim kurumlarının "Hukuk" lisans programından mezun olmak,

b. 2024 Yılı KPSS (P3) puan türünden en az 75 (yetmiş beş) puan almış olmak,

c. Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak,

d. Avukatlık Ruhsatnamesi sahibi olmak ve belgelendirmek,

e. İlgili alanda en az 1 (bir) yıl süreyle çalıştığını, SGK hizmet dökümü ile belgelendirmek,

f. Avukatlık görevini yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak.

g. Üniversitemizin ihtiyaçları doğrultusunda, Rektörlük tarafından uygun görülen İzmir ili ve ilçelerindeki tüm akademik ve idari birimlerimizde görevlendirilebileceklerdir.

F. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar Ek 2 inci maddesinin (b) fıkrasına göre, yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, genel şartlar ile pozisyonla ilgili aranan hizmetin gereği ilave nitelikler olarak belirlenen özel şartları taşıyan adaylar arasından 2024 KPSS (B) grubu ilgili puan türünde puan sıralaması esas alınmak suretiyle yerleştirme işlemi yapılacaktır.

2. KPSS puanlarının eşit olması durumunda diploma tarihi itibariyle mezuniyet tarihi önce olan, bunun da aynı olması halinde doğum tarihi önce olan adaya öncelik tanınır.

3. Pozisyon için belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.

4. İlan edilen pozisyon sayısının 5 (beş) katı kadar yedek aday belirlenecektir.

5. Adaylar, sonuç bilgilerine Kariyer Kapısı üzerinden veya www.idu.edu.tr ve https://pdb.idu.edu.tr/adreslerinden ulaşabileceklerdir.

6. Nihai Değerlendirme Sonuçları İlanı, başarılı adayların isim listesi (asil/yedek), atanmaya hak kazanan asil adayların işe başlamaları için gerekli belgeler ile belgelerin teslim edileceği yer ve zaman bilgisi www.idu.edu.tr ve https://pdb.idu.edu.tr/adreslerinde yayımlanacaktır. Süresi içinde istenilen belgeleri teslim etmeyen asil adaylar (atanmak üzere başvuru yapmadığı takdirde) hakkını kaybetmiş sayılacak ve ilan edilen yedek adaylar sırasıyla çağrılacaktır.

7. Asil adaylar, arşiv araştırmasının olumlu gelmesi neticesinde göreve başlayacaktır. Göreve başlamaya hak kazananlardan geçerli bir mazereti olmaksızın süresi içerisinde görevine başlamayanların veya sözleşme imzalamaktan vazgeçenlerin yerine yedek adaylar arasından sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.

8. Asil olarak atanmaya hak kazanan adayların; süresi içinde atanmak üzere başvuru yapmadığı, atanma başvuru süresi bitiminden sonra müracaat ettiği, istenilen belgeleri eksik getirdiği, yanlış yanıltıcı veya yalan beyanda bulunduğu, feragat ettiği veya aranan hizmetin

gereği ilave nitelikler olarak belirlenen özel şartları taşımadığının tespit edilmesi hallerinde müracaatları işleme alınmayacaktır. Yerine yedek adaylardan şartları sağlayanların sırasıyla ataması yapılacaktır.

9. Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem başlatılacak olup atamaları yapılmış ise de atamaları iptal edilecektir. Bu kişilere Üniversitemiz tarafından bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile tazmin edilecektir.

10. Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 6 ncı maddesinin (a) fıkrası uyarınca; göreve alınmaya hak kazandıktan sonra tecrübe şartını taşımadığı, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmediği anlaşılanların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde tek taraflı feshedilecektir.

11. Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar, sözleşme imzalama aşamasında sözleşmede belirtilen görev yerinde (İzmir ilinde) ikamet etmek zorundadır.

12. İdare ihtiyaca bağlı olarak eğitim öğretimin verildiği ilçelere kurum içi görevlendirme yapma hakkına sahiptir.

13. Üniversitemiz web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetinde olup kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

14. İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.

G. ATANMAYA HAK KAZANAN ADAYLARDAN İSTENECEK BELGELER

1. Diploma veya Mezun Belgesi

(e-Devlet Kapısından alınan karekodlu belgeler kabul edilir. Yurt dışından alınmış diploma ise denklik belgesi ile birlikte ibraz edilmelidir.),

2. 2024 KPSS Sonuç Belgesi,

3. Nüfus Cüzdan Sureti (e-Devlet Kapısından alınan karekodlu belgeler kabul edilir.),

4. Yerleşim Yeri (İkametgah) Belgesi (e-Devlet Kapısından alınan karekodlu belgeler kabul edilir.),

5. 3 (üç) adet Fotoğraf,

6. Meslek Kodunu ve İşyeri Bilgilerini Gösterir SGK Hizmet Dökümü

(e-Devlet Kapısından alınan karekodlu belgeler kabul edilir.),

7. Erkek Adaylar İçin Askerlik Durum / Terhis Belgesi (e-Devlet Kapısından alınan karekodlu belgeler kabul edilir.),

8. Adli Sicil Belgesi

(e-Devlet Kapısından alınan karekodlu belgeler kabul edilir. Adli Sicil Belgesi Sorgulama ekranında "Belgenin Neden Verileceği" alanının "Devlet Memuriyeti" olarak doldurulması gerekmektedir.),

9. İlanda Başvurulan Sözleşmeli Personel Pozisyonunda Çalışmasına Engel Bulunmadığına Dair Sağlık Raporu (Tam teşekküllü devlet hastanesi veya aile hekiminden son 6 ay içinde alınmış olmalı)

10. Avukat Pozisyonuna Başvuranlar İçin; Avukatlık Ruhsatnamesi Fotokopisi

12925/1-1