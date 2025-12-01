Rekabet Kurumu 40 uzman yardımcısı alacak

Rekabet Kurumu Başkanlığından:

REKABET UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI İLANI

Rekabet Kurumunda (Kurum) çalıştırılmak üzere, Rekabet Kurumu Meslek Personeli Yönetmeliği (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde toplam 40 (kırk) rekabet uzman yardımcısı alınacaktır.

ÖĞRENİM DALLARI VE KONTENJANLAR :

En az dört yıllık öğrenim veren yükseköğretim kurumlarının;

1) (10 kişilik) Rekabet uzman yardımcılığı (genel) kadrosu için; iktisat, siyasal bilgiler, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden veya işletme mühendisliği ya da endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak.

2) (10 kişilik) Rekabet uzman yardımcılığı (iktisat) kadrosu için; iktisat, işletme, ekonometri, istatistik, istatistik ve bilgisayar, matematik ve bilgisayar, matematik mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak.

3) (10 kişilik) Rekabet uzman yardımcılığı (hukuk) kadrosu için; hukuk fakültelerinden ya da buna denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak.

4) (10 kişilik) Rekabet uzman yardımcılığı (bilişim) kadrosu için; bilgisayar mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, elektronik ve haberleşme mühendisliği, elektronik mühendisliği, adli bilişim mühendisliği, yazılım mühendisliği, endüstri mühendisliği, matematik mühendisliği ve yapay zeka mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kuramlarından mezun olmak.

SINAVA KATILMA KOŞULLARI

Sınava katılacak olan adayların;

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde yer alan genel şartları taşımaları,

2) 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 35'inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan fakülte ve bölümler ile Rekabet Kurumu Meslek Personeli Yönetmeliği'nin 7'nci maddesinde sayılan ve yukarıda belirtilen yükseköğretim kurumlarından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kuramlarından mezun olmaları,

3) Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmaları,

4) Görevini devamlı yapmalarına engel olabilecek bir hastalıklarının bulunmaması,

5) Son başvuru tarihi itibarıyla 2024 - 2025 Kamu Personel Seçme Sınavlarından:

a) Rekabet uzman yardımcılığı (genel) kadrosu için; KPSS P14, KPSS P15, KPSS P16, KPSS P24, KPSS P26, KPSS P27, KPSS P28, KPSS P33, KPSS P38 veya KPSS P41 puan türlerinin herhangi birinden en az 80 (seksen) puan almaları ve başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı 200 (iki yüz) kişi içerisinde bulunmaları,

b) Rekabet uzman yardımcılığı (iktisat) kadrosu için; KPSS P12, KPSS P13, KPSS P14, KPSS P15 veya KPSS P16 puan türlerinin herhangi birinden en az 80 (seksen) puan almaları ve başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı 200 (iki yüz) kişi içerisinde bulunmaları,

c) Rekabet uzman yardımcılığı (hukuk) kadrosu için; KPSS P4, KPSS P5 veya KPSS P8 puan türünden en az 80 (seksen) puan almaları ve başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı 200 (iki yüz) kişi içerisinde bulunmaları,

d) Rekabet uzman yardımcılığı (bilişim) kadrosu için; KPSS P1 veya KPSS P2 puan türünden en az 80 (seksen) puan almaları ve başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı 200 (iki yüz) kişi içerisinde bulunmaları

gerekmektedir.

Rekabet Kurumu Meslek Personeli Yönetmeliği'nin 9'uncu maddesi çerçevesinde, son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar da sınava kabul edilir.

Sınava katılacak her aday, tek kadroya başvuruda bulunabilir.

SINAVLAR

Giriş sınavı yazılı ve sözlü sınav olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilecektir.

1- Yazılı Sınav: Sınav 17 Ocak 2026 Cumartesi günü Ankara'da yapılacaktır. Sınav yeri, saati ile sınava katılmaya hak kazanan adayların isimleri Kurum internet sitesinde ilan edilecektir. Ayrıca adaylar sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir. Sınava ilişkin bilgiler adayların elektronik posta adreslerine gönderilecek olup, sıralamaya giremeyen adaylara herhangi bir bildirim yapılmayacaktır.

Sınav Konuları:

Genel, iktisat ve hukuk kadrosu için; genel kültür ve genel yetenek, işletme, iktisat, hukuk ve yabancı dil.

Bilişim kadrosu için; genel kültür ve genel yetenek, bilişim ve yabancı dil.

- İKTİSAT: Mikro iktisat, makro iktisat, sanayi iktisadı, ekonometri, istatistik.

- İŞLETME: İşletme iktisadı, işletme yönetimi, muhasebe, finans, üretim.

- HUKUK: Medeni hukuk, borçlar hukuku, ticaret hukuku, idare hukuku, ceza hukuku.

- BİLİŞİM: Yazılım, ağ, siber güvenlik, veri tabanları ve bilgi sistemleri, adli bilişim, bilişim hukuku.

- YABANCI DİL: İngilizce.

Yazılı sınavda genel kültür ve genel yetenek, alan bilgisi ile yabancı dil konularının her birinden 100 (yüz) tam puan üzerinden ayrı ayrı değerlendirme yapılacak olup, yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için yabancı dil (İngilizce) sınavından en az 70 (yetmiş) puan alınması ve genel kültür/genel yetenek, alan bilgisi ve yabancı dil puanlarının ağırlıklı ortalamasının en az 70 (yetmiş) olması gerekmektedir. Yazılı sınav sonucunda en yüksek puandan başlanarak atama yapılacak kadro sayısının 4 (dört) katına kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır.

2- Sözlü Sınav: Giriş Sınavı Komisyonu Başkanı ve üyeleri tarafından, Yönetmelik'te belirlenen kriterlere göre her adaya 100 (yüz) tam puan üzerinden ayrı ayrı puan verilecektir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, Komisyon Başkan ve üyelerinin 100 (yüz) tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) olması şarttır.

Giriş sınavı komisyonu, yazılı ve sözlü sınavın aritmetik ortalamasını almak suretiyle giriş sınavı başarı puanını tespit eder ve nihai başarı sıralamasını yapar. Başarı puanlarının eşit olması durumunda yazılı sınav puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır.

Sınavlarda başarılı olan adaylardan sonuç başarı sıralamasına göre ilan edilen kadro sayıları uyarınca toplam 40 (kırk) kişiye kadar rekabet uzman yardımcısı atanacaktır.

SINAVA BAŞVURU

Sınava katılmak isteyen adaylar 02.12.2025 - 02.01.2026 tarihleri arasında e-Devlet üzerinde Rekabet Kurumu - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim üzerinden başvuru yapacaktır.

ADRES : TELEFON

Rekabet Kurumu Başkanlığı Bilgi İçin: (0312) 291 4179 - 4220 - 4232 - 4267

Üniversiteler Mahallesi 1597 Cadde No:9 / 06800 Bilkent/ANKARA

