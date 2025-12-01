İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Öğretim Üyesi Alım İlanı

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda ismi yazılı birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddeleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesi, "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği" nin ilgili maddeleri ve "İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Akademik Atanma Kriterlerine Dair Yönerge" uyarınca; Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi alınacaktır.

-Başvurular aşağıda belirtilen tarihlerde Üniversitemiz Akademik Personel Başvuru Sisteminden (APBS) (https://apbs.iuc.edu.tr) çevrimiçi (online) olarak yapılacaktır. Şahsen veya postayla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

-Adaylar yapmış oldukları başvurularını ilanın son başvuru tarih ve saatine kadar güncelleyebilecek ancak ilan bitiş tarih ve saat itibariyle sistem erişime kapatılacağından herhangi bir değişiklik, ekleme veya güncelleme yapamayacaklardır. Adayların tamamlanan başvuruları Profesör ve Doçent kadroları için Personel Daire Başkanlığı; Doktor Öğretim Üyesi kadroları için ilgili Dekanlıklar/Müdürlükler tarafından değerlendirilerek "Başvuru Onay" sürecine alınacak ve onay bilgilerine ait sonuçlar adayların Akademik Personel Başvuru Sisteminde (APBS) kayıtlı e-posta adreslerine bildirilecektir.

-Başvuru işlemlerinde tüm sorumluluk adaylara ait olup yanlış/eksik belge yükleme, ilan şartını taşımama, yanlış ilana başvurma gibi hatalı veya gerçeğe aykırı belge ile başvuruda bulunduğu veya gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuruları onaylanmayacak; onaylanmış olsa dahi işlemleri iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

-Adaylar, tüm çevrimiçi başvuru süreçlerini tamamlayıp gerekli bütün dosyaları yükledikten sonra başvurusunun son adımında onaylama işlemini yapıp başvuru numarası almadıkları müddetçe başvurusu eksik sayılacak, bu adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacak ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

-Başvurusu onaylanmayan adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

-Başvurunun onaylanması adayın atanmaya hak kazandığı anlamına gelmemektedir.

Adaylar, Akademik Personel Başvuru Sisteminde (APBS) başvuru yapacağı kadroya göre eğitim, ünvan, yabancı dil, akademik faaliyetler ve istenilen diğer veri girişlerinin tamamlanması sonrasında aşağıda yer alan Başvuru Evrakına ilişkin belgeleri PDF formatında sisteme yükleyeceklerdir.

BAŞVURU EVRAKI:

1. Kadroya Başvuru Dilekçesi (Dilekçe ıslak imzalandıktan sonra taranarak sisteme yüklenecektir.)

2. T.C. Kimlik Kartı Örneği (Ön ve arka yüzünün yer aldığı tek sayfa halinde sisteme yüklenecektir.)

3. Yayın Listesi ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Formatlı Özgeçmiş

4. Lisans ve Lisansüstü Diplomaları, Doçentlik Belgesi, Uzmanlık Belgesi, Yan Dal Uzmanlık Belgesi, Yabancı Dil Belgesi (*)

5. Adli Sicil Kaydı Belgesi (*)

6. Askerlik Durum Belgesi (*)

7. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar) (*)

8. İlan edilen kadroya bağlı olarak gerekiyorsa sertifika, yeterlilik belgesi, eğitim, iş deneyimi ve/veya yurt dışı deneyimine ilişkin belge ve benzeri diğer belgeler(*)

9. Aday Akademik Değerlendirme Formu (Akademik Faaliyetler alanında sisteme yüklenecek olup belgelere yükleme kısmında sistem tarafından otomatik aktarılacaktır.)

10. Başlıca Araştırma Eseri (Profesör kadrosuna başvuran adaylar için geçerlidir.)

11. Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Belgesi (Devlet Hizmeti Yükümlülüğünü tamamlamış Tıp Doktorları için zorunludur.) (*)

(*) e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belge veya resmi kurumlarca onaylanmış belge

Başvuru Başlangıç Tarihi : 01.12.2025

Başvuru Bitiş Tarihi : 15.12.2025 (Saat 17:00 mesai saati bitimi itibariyle)

GENEL AÇIKLAMALAR:

1) Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına daha önce Profesör ünvanı almış adaylar başvuramaz.

2) Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına daha önce Doçent ünvanı almış adaylar başvuramaz.

3) Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunan adayların başvurusu kabul edilmez.

4) Adaylar, ilanda belirtilen kadrolardan en fazla 1 (bir) tanesine başvuru yapabilir. Birden fazla kadroya başvuran adayların bütün başvuruları geçersiz sayılacaktır.

5) İlan edilen kadrolara müracaat edecek erkek adayların askerlik yönünden Mahkeme veya bakaya durumunda olmamaları gerekir.

6) Akademik Personel Başvuru Sistemine (APBS) https://apbs.iuc.edu.tr web adresinden veya www.iuc.edu.tr web sayfamızda bulunan "Hakkımızda/İdari Birimler/Personel Daire Başkanlığı" sekmelerinden veya https://personel.iuc.edu.tr web adresinden erişim sağlanabilir.

7) Yukarıda bahsi geçen ilgili tüm dilekçe ve formlara www.iuc.edu.tr web sayfamızda bulunan "Hakkımızda/İdari Birimler/Personel Daire Başkanlığı/Formlar" sekmelerinden veya https://personel.iuc.edu.tr/tr/content/personel-daire-baskanligi-formlar/pdb-formlari web adresinden erişim sağlanabilir.

8) "İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Akademik Atanma Kriterlerine Dair Yönerge" ye www.iuc.edu.tr web sayfamızda bulunan Hakkımızda/İdari Birimler/Personel Daire Başkanlığı/Mevzuat sekmelerinden veya https://personel.iuc.edu.tr/tr/content/mevzuat/kriterler web adresinden erişim sağlanabilir.

9) İlan edilen bütün ünvanlar için Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların YÖK ve/veya Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.

10) Profesör kadrosuna müracaat edecek adayların Başlıca Araştırma Eserini, Kadroya Başvuru Dilekçesinde, Yayın Listesinde ve Özgeçmişinde özellikle belirtmesi gerekir.

11) Adayların Aday Akademik Değerlendirme Formunda puanladığı tüm bilimsel çalışma ve faaliyetlerinin kanıtlayıcı dokümanlarını Akademik Personel Başvuru Sisteminde (APBS) bulunan "Akademik Faaliyet Ekle" butonuna tıklayarak ilgili alanlara (birden fazla dosya olması halinde dokümanlar birleştirilerek) PDF formatında yüklemesi gerekir.

12) Sistem üzerinden tamamlanmayan taslak durumundaki başvurular kabul edilmeyecektir. Başvuruların ilan süresi içinde eksiksiz ve doğru bir şekilde tamamlanması adayın sorumluluğunda olup taslak aşamasında bırakılan, eksik/yanlış yapılan ve tamamlanmayan başvurulardan Üniversitemiz sorumlu değildir.

13) Akademik Personel Başvuru Sistemine yüklenen tüm bilgi ve belgeler ile atanma sürecinde gerekli diğer belgelerin onaylı örnekleri Üniversitemiz birimleri tarafından gerektiğinde adaylardan fiziki olarak istenebilecektir.

14) Gerçeğe aykırı belge verenler ve beyanda bulunanlar ile ilan şartına uygun olmadığı sonradan anlaşılan başvurular geçersiz sayılacağından atamaları yapılmayacak, atama yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilecek ve kişiler hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

15) Adayın atanmaya hak kazanması halinde Akademik Personel Başvuru Sisteminde (APBS) yüklemiş olduğu başvuru evrakı asılları (e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belgeler, diplomaların aslı gibidir nüshaları, resmi kurumlarca onaylanmış asıl/aslı gibidir çeşitli diğer belgeler) Profesör ve Doçent kadroları için Personel Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi kadroları için ilgili Dekanlıklara/Müdürlüklere ıslak imzalı Başvuru Formu ile birlikte fiziki olarak teslim edilecektir.

16) İlan edilen kadrolara atanma öncesinde 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca işlem yapılacaktır.

17) Kadroya başvuran adaylardan atanmaya hak kazananların atamaları Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Yürütme Kurulunun cari yıl için Üniversitemize tahsis ettiği atama izni kontenjanı dahilinde yapılacak olup atama izinleri kontenjanını aşan hiçbir atama gerçekleştirilemeyecektir.

18) İlanda belirtilen bilgiler kadro ilanına başvurmak için asgari koşul olup kadroya atanma hakkı sağlamaz. Rektörlük tarafından uygun görüldüğü takdirde başvuru yapılmış olsa dahi ilanın her aşaması iptal edilebilir. İlan sürecinin herhangi bir aşamada iptali halinde, söz konusu ilan başvuran adaylar için atamaya yönelik kazanılmış bir hak doğurmayacaktır.

19) Rektörlük, uygun gördüğü takdirde ilanı her aşamada tamamen veya kısmen iptal edebilir.

20) İlanımıza http://www.iuc.edu.tr web adresinden ulaşılabilir.