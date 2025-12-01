Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 1 sözleşmeli personel alacak

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğünden: CANLI MODEL ALIM İLANI

Üniversitemiz bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4'üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca istihdam edilmek üzere; 06.06.1978 tarihli 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 8. Maddesi kapsamında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde çalıştırılmak için 1 (bir) adet kadın sözleşmeli canlı model alınacaktır.

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR:

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen şartlan taşımak.

2- En az lise mezunu olmak

3- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kuruntundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

4- 657 sayılı Devlet Memurlan Kanunu'nun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı bulunmamak.

5- Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış olmak.

6- Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu gereğince sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar hakkında yapılacak olan arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

7- Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 6'ncı maddesi gereği "İşe alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini somadan kaybetmesi..." hallerinde hizmet sözleşmesi kurumca tek taraflı olarak feshedilir.

8- Asıl ve yedek adaylar sözlü smav sonucuna göre belirlenecektir. (KPSS şartı aranmamaktadır.)

9- Uzun ve hareketsiz duruşlar için elverişli sağlık durumuna sahip ve dayanıklı olmak. (Sağlık raporu ile belgelendirilmesi gerekmekte olup, çalıştırılması uygun görülen adaylardan istenecektir.)

BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ:

Başvurular istenilen belgelerle birlikte Üniversitemiz Güzel Sanatlar Fakültesi Fakülte Sekreterliğine şahsen yapılacaktır. Posta yoluyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER:

i - Öğrenim Belgesi aslı ve fotokopisi (E-Devlet Üzerinden Alınan Belge Kabul Edilecektir.)

2- Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi

3- Askerlik Durum Belgesi, (Erkek Adaylar İçin), (E-Devlet Üzerinden Alınan Belge Kabul Edilecektir.)

4- Son 6(altı) ay içerisinde çekilmiş 2 (iki) adet fotoğraf

5- Adli Sicil Kaydı (Barkodlu E-Devlet Çıktısı Güncel Tarihli)

6- Başvuru Formu (Başvuru esnasında Fakülte Sekreterliğinden temin edilecektir.)

12108/1-1