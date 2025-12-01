Milli Piyango İdaresi 4 müfettiş yardımcısı alacak

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden:

MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI İLANI

1. SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü (İdare) Teftiş Kurulu Başkanlığında (Kurul) istihdam edilmek üzere, Genel İdare Hizmetleri sınıfından 8 inci dereceli 4 (dört) Müfettiş Yardımcısı alımı amacıyla Giriş Sınavı yapılacaktır.

2. SINAV TARİHİ VE YERİ

Giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olup, sınavın yazılı bölümü 14 - 15 Şubat 2026 tarihlerinde sabah ve öğleden sonra olmak üzere dört ayrı oturumda Ankara'da yapılacaktır.

Adaylar sınav bilgilerini İdareye ait internet sitesi (https://www.mpi.gov.tr) ve Kariyer Kapısı (https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim) üzerinden görüntüleyebilecektir.

3. SINAV BAŞVURU ŞARTLARI

Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavına başvuracak adayların son başvuru tarihi itibariyle;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yer alan genel şartlara haiz olması,

b) En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olması,

c) ÖSYM tarafından (A) grubu kadrolar için 2024 ve 2025 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS), KPSSP48 puan türünden en az 80 (Seksen) puan almış olması,

ç) Giriş sınavının yapılacağı yılın Ocak ayının birinci günü (1 Ocak 2026) itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olması (01/01/1991 tarihi ve sonrasında doğmuş olmak),

d) Görevini her türlü iklim ve yolculuk koşulunda devamlı olarak yapmaya engel bir durumunun olmaması,

e) Karakter ve vasıfları yönünden Müfettiş Yardımcılığına engel bir halinin bulunmaması,

f) Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış veya erteletmiş olması ya da askerlikle ilişiğinin olmaması,

g) Başvuru işlemlerini süresi içerisinde, belirtilen şartlara ve usule uygun olarak yapmış olması,

ğ) Bu sınava daha önce birden fazla katılmamış olması gerekmektedir.

Yukarıda (e) bendinde belirtilen husus, yalnız yazılı sınavı kazanan adaylar için söz konusu olup, sözlü sınavdan önce Kurulca yapılacak araştırma ile belirlenir.

4. SINAV BAŞVURUSU

a) Giriş Sınavı için başvurular, 24 Kasım 2025 Pazartesi günü saat 12:00'den, 8 Aralık 2025 Pazartesi günü saat 23:59'a kadar e-Devlet Kapısı üzerinden Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim) üzerinden elektronik ortamda yapılacaktır. Sınav başvurusu, adaya ait son bir ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf ile kendi el yazısıyla hazırladığı özgeçmişini sisteme yüklemesi ve sistemdeki başvuru formunun doldurulması suretiyle tamamlanacaktır.

b) Kariyer Kapısı üzerinden yapılmayan başvurular dikkate alınmayacak, şahsen, kargo veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

c) Başvuru sırasında adayların mezuniyet bilgileri, Yükseköğretim Kurumunun e-Devlet üzerindeki verilerinden başvuru sistemine otomatik olarak işlenmektedir. Bilgilerinde hata/eksiklik olan veya mezuniyet bilgileri işlenmeyen adayların, başvuru formunda ilgili kutucuğu işaretleyip güncel bilgilerini kendileri girmeleri ve diploma veya mezuniyet belgesini (.pdf) formatında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

ç) Yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denklik belgesi olan adayların, diploma veya mezuniyet belgesi yerine denklik belgesini (.pdf) ya da (.jpeg) formatında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

d) Erkek adayların askerlik bilgileri, Milli Savunma Bakanlığının e-Devlet üzerindeki verilerinden başvuru sistemine otomatik olarak işlenmektedir. Askerlik bilgilerinde hata olan adayların herhangi bir askerlik şubesinden askerlik bilgilerini güncelledikten sonra başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

e) Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve ilanda yer alan hususlara uygun olarak yapılmasından ve istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden aday sorumludur. Duyuruda belirtilen hususlara riayet etmeyen, zamanında ve usule uygun başvuru yapmayan adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.

f) Başvuruların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde herhangi bir nedenle değişiklik yapılamayacaktır.

g) Kurul, sisteme yüklenen belgelerin asıllarını, başvuru veya sınavın her aşamasında adaylardan isteyebilir.

5. YAZILI SINAVA ÇAĞRILMA VE SINAV GİRİŞ BELGESİ

a) Sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranlardan, puanı en yüksek adaydan başlamak üzere giriş sınavı yapılmak üzere ilan edilen boş kadro sayısının 20 (yirmi) katı aday giriş sınavına katılmaya hak kazanacaktır. Sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranların sayısının 80 (seksen) kişiden fazla olması halinde, puanı en yüksek adaydan başlamak üzere, ilk 80 (seksen) aday giriş sınavına alınacaktır. Son sıradaki adayla aynı puanı almış adaylar da sınava katılmaya hak kazanmış kabul edilir ve sınava çağrılır.

b) Giriş sınavının yazılı bölümüne katılmaya hak kazanan adaylar ile sınavın yapılacağı yer; İdarenin internet sitesinde (https://www.mpi.gov.tr) yazılı sınavdan en az 15 (onbeş) gün öncesinde ilan edilecektir. Bu ilan tebligat hükmünde olup, adaylara ayrıca bildirim yapılmayacaktır. Adaylar, sınava ilişkin bilgilere Kariyer Kapısı Platformundan da ulaşabileceklerdir.

c) Sınava girecek olan adaylar Hazine ve Maliye Bakanlığının Sınav Başvuru Sisteminde (https://sinav.hmb.gov.tr/) yer alan "Milli Piyango İdaresi Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı İşlemleri" bağlantı adresini kullanmak suretiyle sınav tarihi, saati ve yerini belirten fotoğraflı "Sınav Giriş Belgesi"ni temin edeceklerdir.

ç) Sınav giriş belgesi düzenlenen adaylardan daha sonra katılma şartlarını taşımadığı tespit edilenler giriş sınavına alınmazlar. Bunlardan sınava girmiş olanların sınavları geçersiz sayılır.

d) Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

e) Müfettiş Yardımcılığı sınav tarihi ve/veya diğer hususlarda değişiklik olması halinde durum, Kariyer Kapısı Platformu ve İdarenin internet sayfasında (https://www.mpi.gov.tr) ilan edilecektir.

6. YAZILI SINAV ŞEKLİ VE KONULARI

Yazılı sınav; klasik usulde yapılacak olup, sınav soruları Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinin 24 üncü maddesinde sayılan ve aşağıda belirtilen konu gruplarından hazırlanır:

- Hukuk grubu: Anayasa Hukuku, İdare Hukukunun genel esasları, Ceza Hukuku (Genel esaslar ve Devlet idaresi aleyhine işlenen cürümler), Medeni Hukuk (Aile hukuku hariç), Borçlar Hukuku (Genel esaslar), Ticaret Hukuku (Genel esaslar ve kıymetli evrak),

- İktisat grubu: Mikro ekonomi, Makro ekonomi, Güncel ekonomik konular, Para-Banka,

- Maliye grubu: Maliye politikası, Kamu gelir ve giderleri, Kamu borçları, Bütçe,

- Muhasebe: Genel muhasebe, Bilanço ve analizi ve teknikleri, Ticari hesap,

- Yabancı dil: İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birisi.

7. YAZILI SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SÖZLÜ SINAVA ÇAĞRI

Adayların yazılı sınavda başarılı sayılabilmeleri için, yabancı dil sınavı hariç her sınav konu grubundan 100 (yüz) tam puan üzerinden en az 60 (altmış) puan alması ve tüm sınav konu gruplarının ortalama notunun 100 (yüz) üzerinden en az 70 (yetmiş) puan olması gerekmektedir.

Yazılı sınavda başarı göstererek sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar ile Ankara'da yapılacak sözlü sınavın yeri ve tarihi Kariyer Kapısı ve İdarenin internet sitesi (https://www.mpi.gov.tr) üzerinden ilan edilir. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

8. SÖZLÜ SINAVIN İÇERİĞİ VE DEĞERLENDİRME

Sözlü sınav öncesi adaylardan aşağıdaki belgeler istenir:

a) Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir durum olmadığına dair yazılı beyanı,

b) Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı,

c) Adli sicil yazılı beyanı,

ç) Kendi el yazısı ile yazılmış özgeçmişi,

d) Son altı ay içinde çekilmiş 4 adet vesikalık fotoğraf,

e) Nüfus cüzdanı sureti.

Sözlü sınavda adaylar;

a) Yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

d) Genel kültür bilgi düzeyi,

e) Kurul tarafından görevlendirilen müfettişler aracılığıyla aday hakkında yapılan araştırma sonuçları, yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilir.

Adaylar, Sınav Kurulu tarafından (a) bendi için 50 (elli) puan, (b) ila (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için 10'ar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Verilen puanların toplamı sözlü sınav puanını teşkil eder.

Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, Sınav Kurulu başkan ve üyelerinin 100 (yüz) tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) olması şarttır.

9. GİRİŞ SINAVI SONUCUNUN İLANI

Giriş sınavı puanı, yazılı ve sözlü sınav puanlarının genel ortalamasından oluşur. Tam not yazılı sınav gruplarında ayrı ayrı, sözlü sınavda tek olmak üzere 100'dür. Yazılı ve sözlü sınav notları ortalaması olan genel ortalama notunun 70'den az olmaması gerekir. Adaylar en yüksek nottan başlamak üzere sıraya konularak, başarı listesi düzenlenir ve Sınav Kurulunca imzalanır.

Sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen kadro sayısından fazla ise en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere, ilanda belirtilen kadro sayısı kadar aday asıl, bu sayı kadar aday da yedek aday olarak belirlenir. Sayının kesirli çıkması durumunda sayı yukarı doğru tamamlanır. Adayların giriş sınavı puanlarının eşit olması halinde, yabancı dil bilgisi üstün olan aday öne alınır. Giriş sınavında 70 (yetmiş) ve üzerinde puan almış olmak veya yedek aday listesine girmiş olmak müktesep hak ya da daha sonraki giriş sınavları için herhangi bir öncelik hakkı teşkil etmez.

Başarılı aday sayısı ilan edilen kontenjandan az olduğu takdirde Kurul, sınav duyurusunda ilan edilenden daha az sayıda Müfettiş Yardımcısı alma hakkına sahiptir.

Giriş sınavı sonuçları İdarenin Teftiş Kurulu Başkanlığının bulunduğu Kızılay Ek Hizmet Binasına asılmak, Kariyer Kapısı ve İdarenin internet sitesinde (https://www.mpi.gov.tr) yayımlanmak suretiyle ilan edilir. Sınavı kazanan adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

10. SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ

Sınav sonuçlarına, duyuru tarihinden itibaren 7 (yedi) iş günü içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, Sınav Kurulu tarafından 7 (yedi) iş günü içinde incelenerek karara bağlanır ve sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir. Süresi içinde yapılmayan itirazlar dikkate alınmaz.

11. MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞINA ATAMA

Giriş sınavında başarılı olup, asıl listede yer alan adayların atama işlemlerinin yapılabilmesi için ilgili mevzuatta öngörülen atamaya esas belge ve beyanlarını ilan edilen süre içerisinde İdareye teslim etmeleri gerekir.

Asıl listede yer alan adaylardan ilanda belirtilen süre içerisinde geçerli bir mazereti olmadığı halde İdareye başvurmayanlar ile gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atama işlemleri yapılmaz.

Asıl listedeki adaylardan müracaat etmeyenler veya hukuki nedenlerle ataması yapılamayanlar veya iptal edilenler ya da atamadan sonra ayrılanlar olduğu takdirde, bu kadrolara yedek listedeki adaylardan en yüksek puan alan adaydan başlanmak üzere, başarı puanı sıralamasına göre atama yapılabilir.

12. GERÇEĞE AYKIRI BEYAN

Giriş sınavını kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir ve ilgililer hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

13. DİĞER HUSUSLAR

a) 08 Aralık 2025 Pazartesi günü saat 23.59'a kadar onaylanmayan başvurular dikkate alınmayacağından, elektronik ortamda meydana gelebilecek veya oluşabilecek aksaklıklar nedeniyle başvuruların son güne bırakılmamasına dikkat edilmelidir. Aynı şekilde elektronik

ortamda düzenlenecek Sınav Giriş Belgesinin de sınav gününden önce çıktısı alınmalıdır.

b) Adayların sınava girebilmeleri için Sınav Giriş Belgesi ile birlikte kimlik tespitinde kullanılmak üzere, üzerinde T.C. kimlik numarası ve fotoğrafı bulunan; Türkiye Cumhuriyeti Nüfus Cüzdanı, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı, Sürücü Belgesi veya kullanım süresi dolmamış Pasaport Belgesi'nden en az birini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Sınav Giriş Belgesi ve kimliğini doğrulayacak belgeyi ibraz etmeyen adaylar sınava katılamaz.

c) Adayların çanta ve benzeri eşya, cep telefonu, çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi, cep bilgisayarı, hesap makinesi ve benzeri cihazlar ile saat fonksiyonu dışında fonksiyonu bulunan saatlerle sınav salonuna girmeleri yasaktır. Sınav salonunda bu eşya, araç ve cihazları yanında bulunduranların durumları tutanakla tespit edilerek, bu adayların sınavı geçersiz sayılacaktır.

ç) Sınav sırasında kopya çeken, kopya veren veya bunlara teşebbüs edenler ile sınav kağıtlarına belirtici işaret koyanların durumları tutanakla tespit edilerek, bu adayların sınavı geçersiz sayılacak ve bu kişiler hakkında yasal işlem yapılacaktır.

d) Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik ile Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.