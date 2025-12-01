Kadir Has Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Hukuk Anabilim Dalında görevlendirilmek üzere 1 (bir) Araştırma Görevlisi alınacaktır.

Aranan Koşullar:

1. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 9 Kasım 2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik" te yer alan genel ve özel koşullan taşıyor olmak,

2. Hukuk Fakültesi mezunu olmak ve Kamu Hukuku alanında Tezli Yüksek Lisans yapıyor olmak.

Online başvuru sırasında sisteme yüklenmesi istenen evraklar aşağıda listelenmişim

Başvuruda İstenen Belgeler:

1. Özgeçmiş (YÖK formatlı),

2. 1 adet fotoğraf,

3. Kimlik Belgesi,

4. Akademik unvanının gerektirdiği onaylı diploma ve belgeler (Lisans, Yüksek Lisans belgesi asıllar ile birlikte geldiğinde diploma onayları yapılabilecektir.) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kunıl'ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

5. Öğrenci Belgesi.

6. Lisans Transkript Belgesi,

7. ALES belgesi (en az 70 puan),

8. Yükseköğretim Kurulu tarafindan kabul edilen Merkezi Yabancı Dil Sınavından (İngilizce ve en az 70 puan/ İyi derecede Fransızca bilmek tercih sebebidir) ve/ veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan muadili bir puan aldığım gösterir belge,

9. Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge.

Başvuru Yeri:

Başvurular online olarak üniversitemiz web sayfasından https://ikakademikbasvuru.khas.edu.tr/ linkinden kabul edilecektir.

Notlar:

1. Doktora ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda ve yükseköğretim kurumlannda öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda (belgelendirmek kaydıyla) ALES Belgesi şartı aranmaz ve 70 puan olarak hesaplanır.

2. Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak, not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.

3. Ön değerlendirme ve Giriş Sınavı Değerlendirme sonuçları Üniversite web sayfamızın https://www.khas.cdu.tr/tr/hakkimizda/is-olanaklari bölümünde yayınlamaktır.

4. Belirtilen şartları taşımayan, süresi içerisinde başvurmayan ve eksik bilgi/belgesi olan adayların başvurulan ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

