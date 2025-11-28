Bartın Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

4. BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

Öğretim Görevliliği için aranan genel şartlar ve özel şartlar ile ilanda belirtilen diğer koşullara sahip adaylar aşağıdaki belgeleri çevrim içi başvuru modülüne eksiksiz yükleyecektir.

1. Akademik faaliyetleri içeren ayrıntılı özgeçmiş,

2. Geçerliliği bulunan ALES Sonuç Belgesi,

3. Mezuniyet Belgeleri, (e-Devletten başvuru süresi içerisinde alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)

4. Lisans Transkripti, (e-Devletten başvuru süresi içerisinde alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)

5. Kimlik fotokopisi,

6. İlanda aranan tecrübe şartları için e-Devlet üzerinden alınacak HİTAP Hizmet Dökümü (kamuda çalışanlar için) ve barkodlu SGK Hizmet Dökümü.

7. İlanda aranan yükseköğretim kurumlarında ders verme tecrübesi için ilgili Üniversiteden alınmış olmak kaydıyla ıslak imzalı veya elektronik imzalı belge.

5. DİĞER AÇIKLAMALAR VE ÖNEMLİ HUSUSLAR

1. Adaylar son başvuru tarihi olarak belirtilen gün ve saate kadar çevrim içi başvuru yapmakla yükümlüdür. Posta veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

2. Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belge çevrim içi başvuru modülüne yüklenmelidir.

3. Üniversite web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmaz.

4. İdare uygun gördüğü takdirde ilanın her aşaması iptal edilebilir.

5. Gerçeğe aykırı belge ile başvuru yapanlar ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem başlatılacaktır. Atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. Kurumumuzca kendilerine bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

6. MUAFİYET

Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz. Bu kapsamda muafiyet talep edenlerin muaf olmalarına esas belgelerini çevrim içi başvuru modülüne yüklemeleri gerekmektedir.

12779/1-1