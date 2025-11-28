Hazine ve Maliye Bakanlığı 15 Muhasebat Kontrolörü Alımı Yapacak

Hazine ve Maliye Bakanlığından:

STAJYER MUHASEBAT KONTROLÖRLÜĞÜ GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

1 - SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER:

Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Muhasebat Kontrolörleri Başkanlığında istihdam edilmek üzere 15 (on beş) Stajyer Muhasebat Kontrolörü alımı amacıyla giriş sınavı yapılacaktır.

2 - SINAV TARİHİ VE YERİ:

Giriş sınavı 07-08/02/2026 tarihlerinde sabah ve öğleden sonra olmak üzere dört ayn oturumda Ankara'da yapılacaktır.

Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adaylar ile sınav giriş yerleri Muhasebat Genel Müdürlüğünün (Bundan sonra "Genel Müdürlük" olarak ifade edilecektir) resmi internet adresinde (www.muhasebat.hmb.gov.tr) ve Bakanlığın (Bundan sonra Bakanlık olarak ifade edilecektir) resmi internet adresinde (www.hmb.gov.tr) sınav tarihinden en az 15 (on beş) gün önce ilan edilecektir. Ayrıca, adaylar Kariyer Kapısı Platformu üzerinden sınava ilişkin tüm bilgilere ulaşabileceklerdir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Sınav tarihi ve/veya yerinin değiştirilmesi halinde durum, Bakanlığın ve Genel Müdürlüğün resmi internet adresinde ilan edilecek olup bu ilan tebligat hükmündedir. Yazılı sınavda başarılı olan adaylara, sözlü sınav tarihi ve yeri Bakanlığın ve Genel Müdürlüğün resmi internet adresinde duyurulacaktır.

3 - GİRİŞ SINAVI VE SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI:

Stajyer Muhasebat Kontrolörlüğü giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılacaktır. Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava girmeye hak kazanamazlar.

Stajyer Muhasebat Kontrolörlüğü Giriş sınavına başvuracak adayların, son başvuru tarihi 31/12/2025 itibarıyla aşağıdaki genel ve özel şartlan taşımalan gerekir:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

b) En az dört yıllık lisans eğitimi veren iktisadi ve İdari bilimler, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, hukuk fakültelerini ya da bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen dört yıllık fakültelerden birini bitirmiş olmak,

c) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 2024 veya 2025 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınav sonuçlarına göre (KPSS) KPSSP48 puan türünden en az 80 (Seksen) puan almış olmak,

ç) Giriş Sınavının yazılı aşamasının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak (01/01/1991 tarih ve sonraki doğumlular başvurabilecektir),

d) Stajyer Muhasebat Kontrolörlüğü giriş sınavına daha önce iki defadan fazla katılmamış olmak,

e) Sınava katılma başvurusunu süresi içerisinde yapmış olmak,

t) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak,

g) Sağlık durumu bakımından Türkiye'nin her yerinde görev yapmaya, her türlü iklim ve yolculuk şartlarında seyahat etmeye elverişli olmak.

4 - SINAV BAŞVURUSU:

a) Adaylar başvurularını, 22/12/2025 pazartesi günü saat 08:30'dan 31/12/2025 Çarşamba günü saat 23:59'a kadar e-Devlet üzerinden (https://www.turkiye.gov.tr/hazine-ve-maliyekariyer-kapisi-kamu-ise-alim?islem=ilan) veya Kariyer Kapısı Platformu üzerinden (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) elektronik ortamda yapacaktır. Sınav başvurusu, adaya ait son 6 (altı) ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğrafın sisteme yüklenmesi ve başvuru formunun doldurulması suretiyle tamamlanacaktır. Adaylar ayrıca el yazısıyla yazılmış kısa bir özgeçmişini taratarak aynı platforma yükleyeceklerdir.

b) Şahsen, kargo veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek olup e-Devlet (https://www.turkiye.gov.tr/hazme-ve-maliyekariyer-kapisi-kamu-ise-alim7jslenHlan) veya Kariyer Kapısı Platformu üzerinden (https://iseallmkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) elektronik ortamda yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır. Elektronik ortamda meydana gelebilecek veya oluşabilecek aksaklıklar nedeniyle başvuruların son güne bırakılmamasına dikkat edilmelidir.

e) Giriş sınavına başvuracak adayların mezuniyet bilgileri e-Devlet üzerinde Yükseköğretim Kurumandan otomatik olarak gelmektedir. Bilgilerinde lıata/eksik olan veya mezuniyet bilgileri gelmeyen adayların, başvuru formunda ilgili kutucuğu işaretleyip güncel bilgilerini manuel olarak girmeleri, diploma veya mezuniyet belgelerini pdf ya da jpeg formatında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

ç) Yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurulularından mezun olup, ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denklik belgesi olan adayların, diploma veya mezuniyet belgesi yerine denklik belgesini pdf ya da jpeg formatında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

d) Erkek adayların askerlik bilgileri Milli Savunma Bakanlığından otomatik olarak gelmektedir. Askerlik bilgilerinde hata olan adayların herhangi bir askerlik şubesinden askerlik bilgilerini güncelledikten sonra başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

e) "İşleminiz başarıyla gerçekleştirilmiştir" ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bu nedenle adaylar, başvuru işlemlerinin tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmelidirler.

f) Başvuru tarihleri içerisinde yapılan başvuru sırasında; "Başvurularınız" ekranındaki "Başvuru Durumu" sütununda yer alan "Başvuru Henüz Tamamlanmadı" sürecindeki başvurular "Güncelle" butonu ile güncellenebilecektir.

g) Başvuru tarihleri içerisinde başvurusunu tamamlayan ancak başvurusunu tekrar güncellemek isteyen aday; "Başvurularınız" ekranındaki "Başvuru. Durumu" sütununda yer alan "Başvuru Alındı" sürecindeki başvurusunu, öncelikle "İşlem" sütununda yer alan "İptal Et" butonuna basarak "Başvurumu iptal Et" butonu ile mevcut başvurusunu iptal edebilecektir. İptal işlemi gerçekleştirildikten sonra "Başvuru Durumu" sütununda "Başvuru İptal Edildi" ibaresi yer aldığında, ekranın sağ üst köşesinde bulunan "Yeni Başvuru" butonuyla tekrar başvuru yapılabilecektir.

ğ) Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve ilanda yer alan hususlara uygun olarak yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden aday sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen aday, herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.

ı) Müracaatların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde herhangi bir nedenle değişiklik yapılmayacaktır.

j) Bakanlık, sisteme yüklenen belgelerin asıllarını, başvuru ve sınavın her aşamasında adaylardan isteyebilir.

5 - BAŞVURUNUN GEÇERSİZ SAYILDIĞI DURUMLAR:

a) Kariyer kapısı (https://isealinikariverkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden başvuru yapmayanların,

b) Başvuru işlemlerini süresi içinde (31/12/2025 Çarşamba günü saat 23:59'a kadar) yapmayanların veya başvurusunu tamamlamayanların,

c) Başvuruda yer alan bilgileri eksik ve/veya hatalı olanların,

ç) "Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Kontrolörlüğü Yönetmeliği" hükümlerinde belirtilen şartlan taşımayan veya taşımadığı sonradan tespit edilenlerin,

başvuruları geçersiz sayılacaktır.

6 YAZILI SINAVA ÇAĞRILMA VE SINAV GİRİŞ BELGESİ:

Sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranların sayısının 225 kişiden fazla olması halinde, KPSSP48 puanı en yüksek adaydan başlamak üzere ilk 225 aday giriş sınavının yazılı bölümüne alınacaktır. Eşit puan alınış olmaları nedeniyle 225'inci sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde, bu adayların tümü yazılı sınava çağrılacaktır.

Giriş sınavının yazılı bölümüne katılmaya hak kazanan adaylar ve bu adayların sınav yerlerini gösterir liste Bakanlık ve Genel Müdürlük internet adresinde ilan edilecek olup ayrıca bildirim yapılmayacaktır. Adaylar sınava ilişkin bilgilere Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım (https://iscalimkarivcrkapisi.cbiko.gov.tr) Platformundan Sınavlarım/Mülakatlanm menüsünden ulaşabileceklerdir.

Sınava girecek olan adaylar https://sinav.hmb.gov.tr internet adresinden sınav tarihi ve yerini belirten fotoğraflı "Sınava Giriş Belgesi" ni temin edeceklerdir.

Sınavda giriş belgesi ile birlikte kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı, pasaport veya sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı özel kimlik belgesi bulundurulacaktır. Sınava katılabilmek için bu belgenin ibrazı şarttır.

Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

7 _ YAZILI SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI:

Yazılı sınav, klasik usulde dört ayrı oturumda yapılacaktır. Stajyer Muhasebat Kontrolörlüğü giriş sınavı yazılı ve sözlü bölümler olarak aşağıda gösterilen konu gruplarından yapılır.

a) Maliye:

- Maliye Teorisi ve Maliye Politikası

- Vergi Teorisi ve Türk Vergi Sisteminin Genel Esasları

- Kamu Maliyesi

b) İktisat:

- Mikro ve Makro İktisat

- İktisadi Düşünceler Tarihi

- Para Teorisi ve Politikası

- Türkiye Ekonomisi

- Uluslararası İktisat

- Güncel Ekonomik Sorunlar

c) Hukuk:

- Anayasa Hukuku (Genel Esaslar)

- İdare Hukukunun Genel Esasları ve İdari Yargı

- Ceza Hukuku ve Ceza Muhakemeleri Usulünün Genel Esasları

- Borçlar Hukuku (Genel Esaslar)

- Medeni Hukuk (Aile Hukuku ve Miras Hukuku hariç)

- Ticaret Hukuku (Deniz Ticareti ve Sigorta Hukuku hariç)

ç) Muhasebe:

- Genel Muhasebe

- Temel Şirketler Muhasebesi

- Temel Maliyet Muhasebesi

- Mali Tablolar Analizi

8-YAZILI SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARININ DUYURULMASI:

Yazılı sınavda başarılı olabilmek için, her sınav grubundan 100 tam puan üzerinden en az 50 puan alınması ve tüm smav gruplarının aritmetik ortalama notunun en az 70 puan olması gereklidir.

Yazılı sınav sonuçları, Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) Platformunun Sınavlarım/Mülakatlarım menüsünden duyurulacaktır.

9 - SÖZLÜ SINAV:

Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava çağrılmazlar. Yazılı sınavda başarılı olan adaylardan, en yüksek puan alan adaydan başlanarak, atama yapılacak kadro sayısının dört katını geçmemek üzere, sözlü sınav duyurusunda belirtilen sayıda aday sözlü sınava çağrılır. Son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da sözlü smava çağrılır.

Yazılı sınavdan en az 70 puan almış olmak, sözlü sınava çağrılmayan diğer adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

Giriş sınavının sözlü bölümüne katılmaya hak kazanan adaylar ve bu adayların sınav yerlerini gösterir liste Bakanlık ve Genel Müdürlük internet adresinden ilan edilecek olup, adaylar sınava ilişkin bilgilere Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım (https://isealimkariverkapisi.cbiko.gov.tr) Platformundan Sınavlarım/Mülakatlarım menüsünden ulaşabileceklerdir. Bu ilan tebligat hükmündedir.

Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Yazılı sınavı kazanan adaylardan sözlü sınavdan önce, sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir durumun olmadığına, adli sicil kaydına ve erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı istenir.

Sözlü sınavda adaylar;

a) Yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilir.

Adaylar, sınav kurulu tarafından (a) bendi için 50 puan, (b) ila (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için 10 puan üzerinden değerlendirilir. Verilen puanların toplamı sözlü sınav puanını teşkil eder. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için 100 tam puan üzerinden verilen puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması gerekir.

10 - GİRİŞ SINAV PUANI VE SONUÇLARININ İLANI:

Yazılı ve sözlü sınavın her birinden ayrı ayrı en az 70 puan alan adaylar giriş sınavında başarılı sayılır. Yazılı ve sözlü sınavın aritmetik ortalama puanı giriş sınavı başarı sırasını oluşturur.

Adaylar cn yüksek puandan başlamak üzere başarı sırasına göre sıralanarak 15 aday asil, 5 aday da yedek olarak belirlenir ve ilan edilir. Puanların aynı olması halinde, sırasıyla yazılı puanı ve giriş sınavına başvurduğu KPSS48 puanı yüksek olana öncelik tanınır.

Giriş sınavı sonuçları, Kariyer Kapısı Kamu işe Alını (https://iseahmkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) Platformunun Sınavlanm/Mülakatlanm menüsünden ve Bakanlık ve Genel Müdürlük internet adresinde yayımlanmak suretiyle duyurulacaktır.

Giriş sınavında yetmiş ve üzerinde puan almış olmak sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

11 - GERÇEĞE AYKIRI BEYAN:

Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler sınava alınmazlar. Giriş sınavını kazananlardan sınava katılma şartlarını taşımadığı anlaşılanların sınav sonuçlan geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez.

Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyumsunda bulunulur.

12 - SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ

Giriş sınavı sonuçlarına ilişkin olarak Genel Müdürlüğe veya adres bilgileri aşağıda bulunan Muhasebat Kontrolörleri Başkanlığına, duyuru tarihinden itibaren 10 iş günü içerisinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar sınav kurulunca incelenerek itiraz tarihinden itibaren 10 iş günü içerisinde sonuçlandırılır.

13 - STAJYER MUHASEBAT KONTROLÖRLÜĞÜNE ATAMA

1 - Sınav sonucunda başarılı olan adayların ataması yapılır.

2- Sınavda başarılı olanlardan, atama şartlarını taşımadıkları sonradan anlaşılanların sınav sonuçları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz, yapılmış olsa dahi iptal edilir.

3- Atama işlemi yapılmadan önce feragat edenlerin atamaları yapılmaz.

4- Atamaları yapılanlardan yasal süre içerisinde göreve başlamayanların atamaları ıplal edilir.

5- Atamaya esas belgelerini süresi içerisinde teslim etmeyenler, ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarda sayılanlar ile ataması yapılıp göreve başladıktan sonra çeşitli nedenlerle görevlerinden ayrılanların yerine mesleki eğitimin başlamasından önce olmak kaydıyla başarı sırasına göre yedek listede yer alan adaylar arasından atama yapılabilir.

14 - DİĞER HUSUSLAR

Adaylar, sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere fotoğraflı ve geçerli bir kimlik belgesini (nüfus cüzdanı, T.C. kimlik numarası olan sürücü belgesi veya pasaport) yanlarında bulunduracaktır.

31/12/2025 tarihi saat 23:59'a kadar onaylanmayan başvurular dikkate alınmayacağından, adayların elektronik ortamda meydana gelebilecek veya oluşabilecek diğer aksaklıkları göz önüne alarak, başvurularını son güne bırakmamaları önem arz etmektedir.

Adayların çanta ve benzeri eşyalar, cep telefonu, çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi, cep bilgisayarı, hesap makinesi ve benzeri cihazlar ile saat fonksiyonu dışında fonksiyonu bulunan saatlerle sınava girmeleri yasaktır. Bu eşya, araç ve cihazları yanında bulunduranların durumları tutanakla tespit edilerek sınavları geçersiz sayılacaktır.

Sınav sırasında kopya çeken, kopya veren veya bunlara teşebbüs edenler ile sınav kağıtlarına belirtici işaret koyanların durumları tutanakla tespit edilerek bu adayların sınavı geçersiz sayılacak ve bu kişiler hakkında yasal işlem yapılacaktır.

Sınavla ilgili her türlü bilgi temini ve danışma aşağıda yer alan adres ve telefon numaralarından sağlanabilir.

ilan olunur.

ADRES BİLGİLERt:

Muhasebat Kontrolörleri Başkanlığı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Muhasebat Genel Müdürlüğü, Muhasebat Kontrolörleri Başkanlığı Kazakistan Caddesi No:112,06510 Emek/ANKARA 0 312 215 57 95

İstanbul Denetim Grup Başkanlığı

Hocapaşa Mahallesi Hüdavendigar Caddesi No: 11,34112 Sirkeci/İSTANBUL 0 212 526 13 92

İzmir Denetim Grup Başkanlığı

Konak Malı. Cumhuriyet Bulvarı No:7/A Kat:6, 35250 Konak/İZMİR Tel: 0 232 483 35 92 Fax: 0 232 445 40 18

12752/1-1