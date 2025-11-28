Karadeniz Teknik Üniversitesi 4 sözleşmeli personel alacak

Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIM İLANI

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Bilgi işlem Dairesi Başkanlığı ve Farabi Hastanesi Başhekimliği bünyesinde istihdam edilmek üzere 375 sayılı Kanun Hükmünde Karamame'nin ek 6 ncı maddesi ile 31.12.2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesi uyarınca, her bir pozisyon için ayrı ayrı yapılan başvuruların kendi içinde değerlendirilmesi sonucunda genel ve özel şartlan sağlayan adaylardan, 2024 veya 2025 KPSS sınavına ait KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSSP3 puanı 70 olarak dikkate alınır) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (Yabancı dil puanına ilişkin belge ibraz etmeyenlerin puanı sıfır olarak değerlendirilecektir) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak alt ilanda istihdam edileceği belirtilen personel sayısının 10 (on) katına kadar aday sözlü sınava çağırılarak gerçekleştirilecek sözlü sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 3 (üç) adet Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, 1 (bir) adet Farabi Hastanesi Başhekimliği emrinde çalıştırılmak üzere Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır. Başvuruda bulunan adaylardan şartları uygun olanlar sözlü sınava davet edilecektir. Müracaatlar 28.11.2025-12.12.2025 tarihleri arasında yapılacaktır.

* Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece bir tanesi için başvuru yapabileceklerdir.

1. BAŞVURU ŞARTLARI

Başvuru genel şartlarına ilave olarak her bir pozisyon için ayrı ayrı belirtilen özel şartlar aranacaktır.

1.1. GENEL ŞARTLAR

1.1.1.657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

1.1.2.Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği veya endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

1.1.3.(1,1.2) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak. (Mesleki tecrübe sürelerinin hesabında lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınır)

1.1.4.Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda, ücret tavanı 2 katını geçemeyecekler için en az 3 (üç) yıl diğerleri için en az 5 (beş) yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde, bilişim personeli alarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.)

1.1.5.Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek, Herhangi bir eğitim veya sertifikalandırma programından alınmış bir belge ibraz edemeyen ya da bu kapsamda ibraz ettikleri belgelerde en az 2 (iki) programlama dilini bildiğini gösteremeyen adaylar için mezun oldukları fakültelerden onaylı transkript de kabul edilecektir.

1.1.6.Hizmetin gerektirdiği nitelikler ile muhakeme, temsil, yeni teknolojileri takip etme, öğrenme ve araştırma, hızlı öğrenme ve kendini geliştirme, analitik düşünebilme, takım çalışmasına yatkın olma ve iletişim becerisi yüksek olma, yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilme ve belgelemeye (dokümantasyon) önem vererek belgeleme yeteneklerine sahip olmak.

1.1.7.Erkek Adaylar; muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise askerlik hizmetini yapmış veya ertelenmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak,

1.2. ÖZEL ŞARTLAR

A. Yazılım Geliştirme Uzmanı (YGU1)/Bilgl İşlem Daire Başkanlığı/2 kişi (Tam Zamanlı)

1. Yazılım geliştirme alanında kamu veya özel sektörde en az 3 (üç) yıl mesleki tecrübe sahibi olmak ve bunu belgelemek.

2. ASP.NET MVC veya ASP.NET Core MVC teknolojilerinden en az birinde orta düzey bilgi ve tecrübeye sahip olmak.

3. Entity Framework veya benzeri ORM araçları ile geliştirme yapmış olmak.

4. Web servisleri (RESTful API, SOAP) geliştirme ve entegrasyonu konusunda deneyimli olmak.

5. ilişkisel veritabanları (özellikle Oracle veya PosIgreSQL) üzerinde verimli sorgu yazabilmek ve temel veritabanı yönetim işlemlerini yapabilmek.

6. HTML, CSS, JavaScript konularında bilgi sahibi olmak, web tabanlı uygulama geliştirme süreçlerinde rol almış olmak.

7. Versiyon kontrol sistemleri (Azure DevOps, TFS, Git vb.) konusunda deneyim sahibi olmak.

8. Temel bilgi güvenliği ilkelerine uygun yazılım geliştirme konusunda bilgi sahibi olmak.

9. Takım çalışmasına yatkın olmak, iş birliği ve iletişim becerileri güçlü olma

B. Yazılım Geliştirme Uzmanı (YGU2)/Bilgi İşlem Daire Başkanlığın kişi (Tam Zamanlı)

1. Yazılım geliştirme alanında kamu veya özel sektörde en az 3 (üç) yıl mesleki tecrübe sahibi olmak ve bunu belgelemek.

2. Python ve ASP.NET Core MVC teknolojisi hakkında orta düzey bilgi ve tecrübeye sahip olmak.

3. Entity Framework veya benzeri ORM araçları ile geliştirme yapmış olmak.

4. Web servisleri (RESTful API, SOAP) geliştirme ve entegrasyonu konusunda deneyimli olmak.

5. Zaman serisi veri tasarımı ve optimizasyonu (PostgreSQL + TimescaleDB: hyperiable, compression, continuous aggregates, retention) konusunda tecrübeli olmak.

6. Nesne depolama sistemleri (MinlO/S3 uyumlu) ve yaşam döngüsü (lifecycle) politikaları hakkında bilgi sahibi olmak.

7. HTML, CSS, JavaScript konularında bilgi sahibi olmak, web tabanlı uygulama geliştirme süreçlerinde rol almış olmak.

8. Versiyon kontrol sistemleri (Azure DevOps, TFS, Git vb.) konusunda deneyim sahibi olmak.

9. Temel bilgi güvenliği ilkelerine uygun yazılım geliştirme konusunda bilgi sahibi olmak.

10. Dağıt,k/mikroservis mimarisi ve olay güdümlü sistemlerde (Kafka/Redpanda, NATS, RabbitMQ) deneyimli olmak.

11. Konteynerleşme ve orkestrasyon (Docker, Kubernetes) konularında deneyimli olmak.

12. Uçtan uca güvenlik (PKI, mTLS, cihaz kimlikleme, anahtar yönetimi) ve çok kiracılı yetkilendirme (RBAC/ABAC) hakkında bilgi sahibi olmak.

13. Tercihen loT/edge protokolleri (MQTT gRPC, WebSocket/SSE) ile yüksek hacimli telemetri akışlarında çalışmış olmak.

14. Tercihen canlı veri görselleştirme ve kontrol panoları (React, SignalR/WebSocket) geliştirme deneyimi olmak.

15. Takım çalışmasına yatkın olmak, iş birliği ve iletişim becerileri güçlü olmak.

C. Yazılım Geliştirme Uzmanı (YGU3)/Farabi Hastanesi Başhekimliğimi kişi (Tam Zamanlı)

1. Hastane Bilgi Yönetim Sistemlerinde en az 3 yıl yazılım uzmanı olarak çalıştığını belgelemek

2. Oracle Forms/Reports kullanarak en az 3 yıl yazılım uzmanı olarak çalıştığını belgelemek.

3. En az 1000 kullanıcıya sahip büyük ölçekli bilgi işlem birimine sahip (kamu veya özel) kurum ve kuruluşlarında yazılım geliştirme süreçlerinde en az 3 yıl çalıştığını belgelemek.

4. Spring Framework (Spring MVC, Spring Boot, Spring Data, Spring Cloud) konularında bilgi sahibi olmak

5. Python (Fast API, FLASK) kullanarak proje geliştirme konusunda bilgi sahibi olmak.

6. JavaScript, Javascript framework ve kütüphaneleri(Vue, Angular, React vb.) bilgi sahibi olmak.

7. Web teknolojileri (HTML/HTML5, XHTML, CSS/CSS3, Javascript, JQuery) konularında bilgi sahibi olmak.

8. Veri tabanı mimarisi, tasarımı ve SQL ve PL/SQL konularında bilgi sahibi olmak

9. Oracle ilişkisel veri tabanını kullanarak uygulamalar geliştirmiş olmak

2. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ, TARİHİ

Başvurular 28.11.2025-12.12.2025 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden Karadeniz Teknik Üniversitesi/Kariyer Kapısı-Kamu işe Alım https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim adresinden online olarak yapılacaktır. Şahsen ve posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

3. İSTENEN BELGELER

a Özgeçmiş (Fotoğraflı ve detaylı) (Başvuru sırasında sisteme yüklenmesi Zorunlu)

b. Lisans diploması veya e-Devlet'ten alınan karekodlu mezun belgesi (Mezuniyet bilgileri e-Devlet üzerinde Yükseköğretim Kurumundan otomatik olarak gelenlerin başvuru sırasında ibraz etmesi gerekmiyor. Ancak eğitimini yurtdışında tamamlamış olanlar için diploma denklik belcesi. (Başvuru sırasında sisteme yüklenmesi Zorunlu)

c. 2024 KPSS veya 2025 KPSS sonuç belgesi (KPSS sınav sonuç belgesi ibraz etmeyenlerin puanı 70 (yetmiş) kabul edilecektir.)

d. Mesleki tecrübeyi gösterir belge (Mesleki tecrübenin bilişim personeli olarak geçtiğinin belgelendirilmesi gerekir. Mesleki tecrübeyi gösteren belgeler, özel sektörde çalışılan süre için e-devlet SGK Tescil ve Hizmet Dökümü sayfasından işyeri unvan bilgisinin de bulunduğu barkodlu belge, Kamu kurumlarında çalışılan süreler için SGK hizmet dökümü yanı sıra kamu kurumundan alınacak onaylı belge.) (Başvuru sırasında sisteme yüklenmesi Zorunlu)

e. İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS/e-YDS) veya Yükseköğretim Kurulunca YDS'ye denk kabul edilen sınavlarda alınan puanı gösteren geçerlilik süresini aşmamış belge ((Yabancı dil puanına ilişkin belge ibraz etmeyenlerin puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilecektir.

f. Varsa her bir pozisyon için genel ve özel şartlarda istenen sertifika veya nitelikleri gösteren belgeler.

4. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE BAŞVURU SONUÇLARININ DUYURULMASI

"Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" Madde 8- Personel Seçimi başlığı kapsamında; Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSSP3 puanı 70 olarak dikkate alınır) ile yabancı dil puanının (İngilizce Yabancı Dil Tespit Sınavından (YDS) veya bu dilde yapılan diğer yabancı dil sınavlarından alınan ve Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi puan) yüzde otuzunun (Yabancı dil puanına ilişkin belge ibraz etmeyenlerin puanı sıfır olarak değerlendirilecektir) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak ilan edilen birim bazlı pozisyon sayısının 10 (on) katına kadar aday sözlü sınava çağırılacaktır. Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sınava kabul edilecektir. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların listesi https://www.ktu.edu.tr/ adresinden ilan edilecek olup sözlü sınav 30.12.2025 Salı günü saat 10:30'da Üniversitemiz Rektörlük binasında yapılacaktır. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

Adaylar; başvuru sonuçlarının açıklanmasından itibaren 5 iş günü içerisinde dilekçeyle şahsen veya posta yoluyla sınav komisyonuna itiraz edebileceklerdir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. İtiraz üzerine yapılan inceleme sonucu ilgililere yazılı olarak bildirilecektir. Süresi içerisinde yapılmayan itirazlar işleme alınmayacaktır.

5. SINAV KONULARI

Sözlü sınav konuları, pozisyonlara uygun olarak yukarıda genel ve özel şartlarda belirtilen tüm konuların yanı sıra temel bilişim konuları ve bilgi güvenliği konularıdır

6. SINAV YERİ VE TARİHİ

Sözlü sınav 30.12.2025 Salı günü saat 10:30'da Üniversitemiz Rektörlük binasında yapılacaktır.

7. DEĞERLENDİRME

Sözlü sınavda başarılı olmak için 100 tam puan üzerinden en az 70 tam puan alınması zorunludur. Sözlü sınav sonucunda 70 ve daha fazla puan alan adaylar arasından puan sırasına göre, ilan edilen personel pozisyon sayısı kadar asil aday, asil aday sayısı kadar yedek aday ilan edilir. Mülakat puanları eşit olan adayların değerlendirmesi yapılırken KPSS ve YDS puanları dikkate alınarak sıralama yapılacaktır.

8. SINAV SONUÇLARININ İLANI

Sözlü sınav sonucunda başarılı olan adaylar, sınavın bitiş tarihinden itibaren 30 (Otuz) gün içerisinde https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim ve https://www.ktu.edu.tr/ sitesinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

9. ÜCRET

Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu nun 4'üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının özel şartlar başlığı altında belirtilen brüt sözleşme ücret tavanının katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak kurum, tavan ücretinin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir. Sözleşmeli bilişim personeline, 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin Ek 6. maddesi uyarınca sözleşme ücreti dışında herhangi bir ad altında (ek ödeme, fon, fazla mesai vs.) başkaca bir ödeme yapılamaz.

10. DİĞER HUSUSLAR

a. Adaylar, sözlü sınava gelirken başvuru sırasında istenilen belgelerin asıllarını ibraz edeceklerdir,

b. Sınavı kazanan her bir adayın güvenlik soruşturması yapılacak ve sağlık kurulu raporu istenecektir. (Güvenlik soruşturması uygun olmayan adaylarla sözleşme imzalanmayacaktır).

c. Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar ile sınava girme şartlarını taşımadıkları halde sınava girip başarılı olan adaylarla sözleşme yapılmayacaktır. Sözleşme imzalandıktan sonra, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birinin taşınmadığının anlaşılması halinde ise sözleşme feshedilecektir. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında hukuki işlem yapılacaktır.

İletişim:

Tel : 0462 377 21 11 (Başvuru İçin I Personel Daire Başkanlığı)

; 0462 377 14 00 (Özel Şartlar İçin I Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ve Farabi Hastanesi Başhekimliği)

E-Posta : [email protected]

12813/1-1