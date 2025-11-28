İstanbul Teknik Üniversitesi İç Denetçi Alım İlanı

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

İÇ DENETÇİ ALIM İLANI

Üniversitemizde istihdam edilmek üzere Genel İdare Hizmetleri (GİH) sınıfında açık bulunan 1 adet 2'nci (ikinci) derece "İç Denetçi" kadrosuna 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 74'üncü maddesi kapsamında naklen atama yapılacaktır.

GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR:

1) İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında belirtilen niteliklere haiz olmak.

2) 657 sayılı Kanunun 48'inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

3) Lisans mezunu olmak.

4) Bir kamu kurumunda çalışmakta olup Hazine ve Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından düzenlenen Kamu İç Denetçi Sertifikasına sahip olmak.

5) İç Denetçilik mesleğinin gerektirdiği bilgi, ehliyet ve temsil yeteneğine sahip olmak.

6) Kamu Kurumunda İç Denetçi kadrosunda en az 1 yıl deneyimi bulunmak.

BAŞVURU ŞEKLİ:

Adayların müracaatlarını aşağıda belirtilen başvuru tarihleri arasında Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta yolu ile yapılacak başvurularda olası gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.

BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER:

1) Fotoğraflı Başvuru Formu ile Dilekçe

2) Nüfus Cüzdanı/TC Kimlik Fotokopisi

3) Fotoğraflı Özgeçmiş

4) Lisans Diploması (İDKK'ya sertifika başvurusunda kullanılan)

5) Varsa Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi (İDKK'ya sertifika başvurusunda kullanılan)

6) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair belge.

7) Kamu İç Denetçi Sertifikası aslı veya noter onaylı sureti (Ancak istenilen belgenin aslının getirilmesi halinde belgenin fotokopisi aslına uygunluğu kontrol edildikten sonra kurumumuzca tasdik edilecek ve belgenin aslı sahibine iade edilecektir.)

8) Kurumundan onaylı veya e-Devlet üzerinden alınmış hizmet belgesi (HİTAP)

9) Adli Sicil Belgesi (e-Devlet çıktısı)

10) Varsa Uluslararası Sertifikalar (CIA, CISA, CCSA, CGAP, CRMA)

BAŞVURU TARİHLERİ:

İlk Başvuru Tarihi : 28/11/2025

Son Başvuru Tarihi : 12/12/2025

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

Başvuru sahiplerinin kamu iç denetçi sertifikalarının kullanım durumu İç Denetim Koordinasyon Kurulu (İDKK)'dan teyit edildikten sonra sertifikaları geçersiz olduğu anlaşılan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır. Yine başvuru işlemleri sırasında gerçeğe aykırı belge verdiği ya da beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği tespit edilenlerin başvuruları da geçersiz sayılacaktır.

İç Denetim Koordinasyon Kurulu (İDKK)'dan teyit edilen ve sertifikaları geçerli olan adaylara, Rektörlüğümüzce kurulacak bir komisyon tarafından mülakat yapılacaktır. Mülakata çağrılacak aday listesi, mülakat tarihi, mülakat saati ve mülakat yeri https://pdb.itu.edu.tr/ adresinden duyurulacaktır.

Komisyon tarafından yapılacak değerlendirme neticesinde naklen atanmaya hak kazanan 1 asıl ile ilan edilen kadro sayısının 4 (dört) katı kadar yedek aday mülakat tarihinden sonra en geç 15 (on beş) iş günü içerisinde https://pdb.itu.edu.tr/ adresinden ilan edilecektir.

Komisyon tarafından yapılacak değerlendirme neticesinde naklen atanmaya hak kazanan adaya ait istenen belgeler ve belge teslim süreleri aynı gün ilan edilecek olup atanmaya hak kazanan adayın atamaya esas belgeleri Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla teslim etmesi gerekmektedir. Belgelerin teslim süresi içerisinde teslim edilmemesi halinde aday atanma hakkından feragat etmiş sayılacaktır. Belgelerin tesliminden sonra güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasına müteakip adayın muvafakat işlemleri tamamlandıktan sonra Rektörlüğümüzce atama işlemi yapılacaktır. Atamanın adaya yazılı olarak bildirilmesinden itibaren yasal süre içerisinde görevine başlamak zorundadır. Bu süre içerisinde göreve başlamayan aday hakkını kaybeder.

Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Adres : İstanbul Teknik Üniversitesi/ Ayazağa Kampüsü / Rektörlük Binası / Personel Dairesi Başkanlığı/ 34485 / Sarıyer/İstanbul

İletişim : 0212 285 39 66

12718/1-1