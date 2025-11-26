Özelleştirme İdaresi 8 Uzman Yardımcısı Alacak

T.C.

Hazine ve Maliye Bakanlığı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından;

ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI UZMAN YARDIMCILIĞI

GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

I. GENEL BİLGİLER

Özelleştirme İdaresi Başkanlığında boş bulunan Genel İdare Hizmetleri sınıfından 7'nci dereceden 8 adet kadroya atanmak ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Uzmanı kadrosu için yetiştirilmek üzere Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Uzman Yardımcısı alınacaktır.

Alınacak Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Uzman Yardımcısı sayısı, sınava katılabilecek azami aday sayısı, KPSS puan türü ve istenilen taban puan aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Öğrenim Dalı (Lisans): Hukuk fakültelerinin veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak.

KPSS Puan Türü: KPSS P-4

KPSS Taban Puanı :80

Atama Yapılabilecek Boş Kadro Sayısı: 4

Sözlü Sınava Katılabilecek Azami Aday Sayısı: 16

Öğrenim Dalı (Lisans): Jeoloji Mühendisliği programı ile bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak.

KPSS Puan Türü: KPSS P-3

KPSS Taban Puanı :80

Atama Yapılabilecek Boş Kadro Sayısı: 1

Sözlü Sınava Katılabilecek Azami Aday Sayısı:4

Öğrenim Dalı (Lisans): Harita Mühendisliği programı ile bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak.

KPSS Puan Türü: KPSS P-3

KPSS Taban Puanı :80

Atama Yapılabilecek Boş Kadro Sayısı: 1

Sözlü Sınava Katılabilecek Azami Aday Sayısı:4

Öğrenim Dalı (Lisans): Muhasebe ve Finansal Yönetimi programı ile bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak.

KPSS Puan Türü: KPSS P-44, KPSS-45, KPSS-46

KPSS Taban Puanı :80

Atama Yapılabilecek Boş Kadro Sayısı: 2

Sözlü Sınava Katılabilecek Azami Aday Sayısı:8

II. SINAV BAŞVURU ŞARTLARI

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavına katılabilmek için aşağıdaki şartlar aranır:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

b) Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak (01.01.1990 tarihinde ve bu tarihten sonra doğanlar başvurabilecektir),

c) Son başvuru tarihi itibarıyla, üniversitelerin yukarıdaki tabloda belirtilen en az dört yıllık lisans eğitimi veren fakülte/bölümünden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

ç) ÖSYM tarafından 2024 ve 2025 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) katılmış ve tabloda belirtilen puan türünden en az 80 puana sahip olmak,

d) Başvuruyu süresi içinde yapmış olmak.

III. SINAV BAŞVURUSU

Başvurular elektronik ortamda 17.11.2025 tarihinde başlayacak olup, 28.11.2025 tarihi saat 18.00'e kadar alınacaktır. Sınava katılmak isteyen adaylar, e-Devlet üzerinden erişim sağlanan https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresinden başvurularını gerçekleştirecektir. İlanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular ile süresi içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

IV. GİRİŞ SINAVI

1) Sözlü Sınav

KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak suretiyle giriş sınavı duyurusunda belirtilen atama yapılacak kadro sayısının dört katı kadar aday (son sıradaki adayla aynı puanı alanlar dahil) sözlü sınava çağrılacaktır.

Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri ile sınavın yapılacağı yer, gün ve saat, sözlü sınav tarihinden en az on beş gün önce Özelleştirme İdaresi Başkanlığının https://www.oib.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir.

Sözlü sınav,

1. Grup mezunları için;

a) Alan bilgisi ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığı görev alanına giren temel konulara ilişkin bilgi düzeyi,

Alan bilgisi sözlü sınav konuları aşağıdaki gibidir;

. Anayasa Hukuku (Genel Esaslar),

. İdare Hukukunun Genel Esasları, İdari Yargı, İdari Teşkilat,

. Ceza Hukuku (Genel Esaslar ve Memur Suçları),

. Medeni Hukuk (Genel Esaslar ve Ayni Haklar),

. Borçlar Hukuku (Genel Esaslar),

. Ticaret Hukuku (Genel Esaslar),

. Ceza Muhakemesi Hukuku Genel Esaslar).

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakat, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluk,

ç) Özgüven, ikna kabiliyeti ve inandırıcılık,

d) Genel yetenek ve genel kültür,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklık,

2. ve 3. Grup mezunları için;

a) Alan bilgisi ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığı görev alanına giren temel konulara ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakat, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluk,

ç) Özgüven, ikna kabiliyeti ve inandırıcılık,

d) Genel yetenek ve genel kültür,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklık,

4. Grup mezunları için;

a) Alan bilgisi ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığı görev alanına giren temel konulara ilişkin bilgi düzeyi,

Alan bilgisi sözlü sınav konuları aşağıdaki gibidir;

. İktisat: Makro ve Mikro İktisat, Para-Banka, Dış Ticaret, İşletme İktisadı, Türkiye Ekonomisi.

. Hukuk: Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku, Medeni Hukuk, İcra ve İflas Hukuku, Ceza Hukukunun Genel Esasları.

. Maliye: Kamu Gelirleri, Kamu Harcamaları, Bütçe, Maliye Politikası, Türk Vergi Sistemi.

. Muhasebe: Genel Muhasebe, Maliyet Muhasebesi, Karşılaştırmalı Mali Tablolar Analizi.

. Genel Matematik, İstatistik ve Ticari Hesap: Genel Bilgiler.

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakat, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluk,

ç) Özgüven, ikna kabiliyeti ve inandırıcılık,

d) Genel yetenek ve genel kültür,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklık,

yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir.

V. DEĞERLENDİRME

Adaylar, komisyon tarafından (a) bendi için 50 (elli) puan, diğer bentlerde yazılı özelliklerin her biri için 10 (on) puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, Giriş Sınavı Komisyonu başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) olması şarttır.

Başarı sıralaması, sözlü sınav başarı puanı dikkate alınarak belirlenir ve adayların puanlarının eşitliği durumunda KPSS puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır.

VI. GİRİŞ SINAVI SONUÇLARININ İLANI VE SONUÇLARA İTİRAZ

Adaylar sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını dilekçe varsa ekleri ile Başkanlığımıza elden veya posta yoluyla yapacaktır. Usulüne uygun yapılmayan ve süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

Giriş Sınavı Komisyonu tarafından; sözlü sınavda başarılı olmaları şartıyla, puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle, sınav duyurusunda atama yapılacağı belirtilen Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Uzman Yardımcısı kadro sayısı kadar asıl aday ile kadro sayısının yarısını geçmemek üzere yedek adayın isimleri belirlenerek, Özelleştirme İdaresi Başkanlığının https://www.oib.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir. Ayrıca adaylar, sonuç bilgilerini Kariyer Kapısı Platformu üzerinden görüntüleyebilecek olup adaylara ilave bir bildirimde bulunulmayacaktır.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, başarılı aday sayısının ilan edilen kadro sayısından az olması halinde, giriş sınavı duyurusunda ilan edilen kadro sayısından daha az sayıda Uzman Yardımcısı alma hakkına sahiptir.

Adaylar, sözlü olarak yapılan giriş sınavı sonucuna ilişkin itirazlarını https://www.oib.gov.tr internet adresinde sonuçların ilan edilmesinden itibaren en geç 7 (yedi) gün içerisinde, itiraz konusunun ve iletişim adreslerinin açıkça yazılı olduğu dilekçe ile Özelleştirme İdaresi Başkanlığına yapacaktır. T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçe, faksla yapılan itiraz ile süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır. İtirazlar, Giriş Sınavı Komisyonu tarafından en fazla yedi gün içerisinde incelenerek karara bağlanacaktır. İtiraz sonucu, itiraz eden adaylara bildirilecektir.

VII. ATAMA

Giriş sınavında başarılı olan adayların, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Uzman Yardımcısı kadrolarına atanmaları ve adaylıklarına ilişkin işlemler, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre yapılacaktır.

Öğrenim dalı itibarıyla giriş sınavı duyurusunda atama yapılacağı belirtilen Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Uzman Yardımcısı kadro sayısı kadar aday, başarı sıralamasına göre Uzman Yardımcısı olarak atanır. Yedek listede yer alan adayların hakları, ilan tarihini takip eden altı ay için geçerlidir ve daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez. Giriş sınavına katılan diğer adaylar için yetmiş ve üzeri puan almış olmak, Uzman Yardımcısı olarak atanmak için kazanılmış hak sayılmaz.

Atama işlemlerinin yapılması için ilan edilen süre içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde başvuru belgeleri ile birlikte müracaat etmeyenlerin atama işlemleri yapılmaz.

Giriş sınavını kazananlara yapılacak bildirimde belirtilen süre içerisinde başvuruda bulunmayanlar, atama işleminden sarfınazar edenler, atamaları iptal edilenler ile memurluğa alınma şartlarından herhangi birini taşımadığının anlaşılması üzerine ataması yapılmayanların yerlerine, yedek listeden atama yapılacaktır.

VIII. DİĞER HUSUSLAR

Giriş sınavını kazananlardan, başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez ve haklarında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu şekilde Özelleştirme İdaresi Başkanlığını yanıltanlar kamu görevlisi ise durumları çalıştıkları kurumlara bildirilir.

IX. BİLGİ ALMA

Giriş sınavı ile ilgili olarak, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Personel Daire Başkanlığının

0 (312) 585 84 62-585 83 24 numaralı telefonlarından bilgi alınabilir.

İlan olunur.