İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Öğretim Üyesi Alım İlanı

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Aşağıda anabilim dalı itibariyle ünvan ve şartları belirtilen, Enstitümüz birimlerinde açık bulunan kadrolara 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun, 12/06/2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği"nin ilgili maddeleri, Enstitümüzün Minimum Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri ile İlgili Esasları ve "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik ve Enstitümüz Senatosu'nun 27.08.2021 tarih ve 26/1 sayılı Kararı hükümlerine göre öğretim üyeleri alınacaktır.

Diğer Şartlar:

1- Başvuracakların 657 sayılı Kanun'un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

2- Profesör ve Doçent kadrosuna atamalar, daimi statüde yapılacaktır.

3- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

4- Profesör kadrosu adaylarının, doçent ünvanını aldıktan sonraki eserlerinden birini "Başlıca Eser" olarak belirtmeleri zorunludur.

5- Başvuracaklar, Özgeçmiş, Yayın Listesi, Öğrenim Belgeleri (Lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik), Doktora Tezi, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavı veya eşdeğerliği kabul edilen sınava ilişkin sonuç belgesi, Fotoğraf, Niyet Mektubu (İYTE Minimum Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri İle ilgili Esaslar Madde-2 uyarınca), İYTE Minimum Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri İle ilgili Esaslar uyarınca Başvurulan kadroya ilişkin Puanlama Formu ve Değerlendirme Formu (https://personel.iyte.edu.tr/iyte-minimum-akademik-yukseltme-ve-atama-olcutleri-ile-ilgili-esaslar-2/ adresinden ulaşılabilir) ile birlikte, Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan eserler ile başvurularını Üniversite Bilgi Yönetimi Sistemi (ÜBYS) üzerinden Akademik Personel Başvuru Modülü aracılığı ile (https://ubys.iyte.edu.tr/HRM/AkademikBasvuru/PersonelBasvuru/Giris) elektronik olarak yapacaklardır.

6- Başvuru sistemi ile ilgili ayrıntılı bilgi Başvuru Kılavuzunda belirtilmiş olup Enstitümüz, kılavuzda yer alan hususlara başvuranın riayet etmemesi halinde başvuruyu kabul etmeme hakkını saklı tutar.

7- Başvuracakların, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 12/06/2018 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Enstitümüzün Minimum Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri ile İlgili Esasları ve Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümlerini sağlamaları ve Enstitümüz Senatosunun 27.08.2021 tarih ve 26/1 sayılı Kararı ile belirlenen yabancı dil puanına sahip olmaları gerekmektedir. (Adaylar Kanun, Yönetmelik, Usül Esas ve belgelere https://personel.iyte.edu.tr adresinden erişebilir.)

8- Başvuru süresi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Not: Herhangi bir Kamu Kuruluşunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı Hizmet Belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz etmeleri gerekmektedir.

12715/1-1