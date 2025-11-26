Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda unvanı, nitelikleri ve sayıları belirtilen kadrolara öğretim üyeleri alınacaktır.

Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların "Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi"nde öngörülen şartları sağlamış olmaları gerekir.

Başvuru Tarihleri : 26/11/2025 - 10/12/2025

ÖĞRETİM ÜYESİ KADROSUNA BAŞVURACAK ADAYLAR;

Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinde belirtilen asgari başvuru koşullarını sağlamalıdır.*

Başvurulan Birim, Bölüm ve Anabilim Dalı/Programı Belirten Dilekçe ve Akademik Personel Başvuru Formu https://personel.karatekin.edu.tr

adresinden temin edilerek başvuru sahibi tarafından imzalanıp https://ilan.karatekin.edu.tr adresinde online başvuru sistemine yüklenecektir.

Başvuruda İstenen Belgeler

1. Fotoğraf

2. Özgeçmiş,

3. Lisans, yüksek lisans, doktora ve doçentlik belgeleri (Yurt dışından alınan diploma var ise Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nca verilen Denklik Belgesi) (Kare Kod veya Kontrol Numarası olmayan belgelerin Aslı veya Onaylı Sureti),

4. Bilimsel Çalışma ve Yayın listesi (Profesörler için Başlıca Araştırma Eserinin belirtildiği)

5. Puanlama tablosu (Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi'ndeki formata uygun.)

6. Tecrübe/Deneyim Belgesi (İlgili ilanda isteniyorsa) ( (Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanlar için hizmet belgesi. Sigortalı çalışanlar için SGK Hizmet Dökümü) (Kare Kod veya Kontrol Numarası olmayan belgelerin ilgili kurum tarafından Onaylı Sureti)

7. Yabancı Dil Belgesi (Dr.Öğr.Üyesi Kadrolarına Başvurularda) (Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavlarının birinden en az 55 puan almış olmak veya eşdeğerliliği kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puan muadili bir puan almış olmak)

8. *Yönergede istenilen diğer bilgi ve belgeler

Yukarıda istenilen bilgi ve belgeler ile https://ilan.karatekin.edu.tr adresinden online başvuru yapabileceklerdir.

ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARINA BAŞVURACAK TÜM ADAYLARIN DİKKATİNE

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48/A maddesinde belirtilen genel şartları taşımaları gerekmektedir,

2. Başvuru süresi:

Başvuru Başlama Tarihi : 26/11/2025

Son Müracaat Tarihi ve Saati : 10/12/2025 Saat : 17:00

3. Müracaatlar sadece online olarak yapılabilecektir. (Belgelerin sisteme eksik veya hatalı yüklenmesinden aday sorumlu olacaktır.)

4. İlan edilen kadrolardan en fazla 1 (bir) tanesine başvuru yapılabilir. İki ve daha fazla kadroya yapılan müracaatların hiçbirisi dikkate alınmayacaktır.

5. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

6. Üniversitemiz ilan süreçlerinin her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.

7. Profesör ve Doçent kadrosunda bulunan adaylar alt kadrolara müracaat edemezler.

8. Üniversitemiz internet sitesinden yapılan bütün duyurular tebligat mahiyetindedir. Şahıslara ayrıca yazılı tebligat yapılmaz.

Detaylı bilgi almak için;

Personel Daire Başkanlığı

0 376 218 95 13 / 7154 - 7156

ONLİNE BAŞVURU ADRESİ

https://ilan.karatekin.edu.tr

Teknik Destek İçin : 0 (376) 218 95 00 Dahili : 7171

NOT: İlan ile ilgili ayrıntılı bilgiye https://personel.karatekin.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

