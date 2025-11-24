Jandarma Genel Komutanlığı 29 Memur Alacak

Jandarma Genel Komutanlığından:

2025 YILI AÇIKTAN DEVLET MEMURU ALIM İLANI

Jandarma Genel Komutanlığına Tablo'da yazılı kadrolara, "Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında İlk Defa Devlet Memurluğuna Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi açıktan atama yoluyla; J.Gn.K.lığı karargahı ile bağlı birlik ve kurumlarında istihdam edilmek üzere (29) açıktan devlet memuru temin edilecektir.

1. BAŞVURU YERİ, ZAMANI VE ŞEKLİ:

a. Başvuru kılavuzu, www.jandarma.gov.tr, www.jsga.edu.tr, www.kamuilan.sbb.gov.tr (T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı) ve https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim (Kariyer Kapısı Platformu) internet adreslerinde yayımlanacaktır.

b. Başvurular 24 Kasım 2025 tarihinde başlayıp, 08 Aralık 2025 tarihinde saat 23:59'da sona erecektir.

c. Adayların başvuru kılavuzunun tamamını okuduktan sonra başvurusunu yapması gerekmektedir. Başvuru esnasında yapılabilecek yanlış kodlamalar ve yanlış beyanlardan, ilanların takip edilmemesinden doğacak olumsuz sonuçlardan aday sorumludur.

ç. Başvurular sadece, https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresinden Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi (PTM) üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacaktır. PTM dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

d. PTM'ye e-Devlet kapısı üzerinden e-Devlet şifresi, mobil imza, e-imza, T.C. kimlik kartı veya internet bankacılığı seçeneklerinden birisi ile giriş yapılacaktır.

e. Başvurusu kabul edilip seçme sınavlarına katılmaya hak kazanan aday listesinin ve sınavlarla ilgili uygulama esasları, sınav ücreti, sınav merkezi, sınav tarihi ve diğer tüm duyurular PTM'de ilan edilecektir.

2. ADAYLARDA ARANACAK NİTELİKLER:

a. Türk vatandaşı olmak,

b. Müracaatların son günü itibariyle (08 Aralık 2025) 18 yaşını tamamlamış olmak,

c. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmak,

ç. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

d. Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,

e. Erkek adaylar için; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş (tecilli) veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

f. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

f. Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi görevlerde çalışıyor olmamak,

g. Türk Silahlı Kuvvetleri, J.Gn.K.lığı, S.G.K.lığı ile kamu kurum ve kuruluşlarından emeklilik, kendi isteği ile istifa ve sağlık nedenleri hariç herhangi bir nedenle çıkarılmamış olmak,

ğ. Terör örgütleri ile bu örgütlerin yasal veya yasadışı uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak,

h. Herhangi bir siyasi partiye üye olmamak,

ı. Yukarıda belirtilen şartlara ilave olarak başvuru kılavuzunda belirtilen şartları sağlamak.