ÖSYM, 14 Sözleşmeli Personel Alacak

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığından:

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ GİRİŞ SINAVI İLANI

Başkanlığımız Bilgi Güvenliği ve Yönetimi Daire Başkanlığı emrinde istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6 ncı maddesi kapsamında 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" uyarınca, 14 (on dört) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

I- BAŞVURU ŞARTLARI

A- GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER)

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde yazılı genel koşulları taşımak,

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak (Bu maddede belirtilen yükseköğretim mezunları aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katı ödenecek pozisyonlar için başvuru yapabilirler),

ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçemeyecekler için en az 3 (üç), diğerleri için en az 5 (beş) yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak (Mesleki tecrübenin bilişim personeli olarak geçtiğinin belgelendirilmesi gerekmektedir. Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır),

d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,

e) Belge olarak öğrenilen programlama dillerinin belirtildiği onaylı lisans veya lisansüstü transkript belgesi veya mezun olunan bölümden alınan eğitimi yapılan programlama dillerini belirten onaylı yazı, çalışılan yerden alınan ve kullanılan programlama dillerini gösteren onaylı yazı veya eğitim kurumlarından alınan kurs katılım sertifikaları gibi belgeler kabul edilir,

f) "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik"te belirtilen özlük hakları ve diğer kuralları kabul etmek,

g) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, erteletmiş veya muaf olmak,

ğ) Mevcut projelere/yazılımlara hızlı adapte olmak ve geliştirmek, güçlü iletişim ve problem çözme yeteneklerine sahip olmak,

h) Yoğun iş ortamında, grup içinde çalışma ve paylaşım düşüncesini benimsemek, ı) Yenilikçi yaklaşımlara yönelebilmek ve öğrenmeye açık olmak,

i) Analitik düşünme yeteneğine sahip olmak.

B- ÖZEL ŞARTLAR

1) KIDEMLİ YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI (.NET) (1 KİŞİ-AYLIK BRÜT SÖZLEŞME ÜCRET TAVANININ 3 KATINA KADAR)

a) .Net ortamında yazılım geliştirme bilgi ve becerisine sahip olmak ve en az 5 (beş) yıl çalışmış olmak,

b) C# programlama dili ile uygulama geliştirme konusunda tecrübeli olmak,

c) .Net MVC ve/veya .Net Core ile uygulama geliştirme konusunda tecrübeli olmak, ç) Web servisleri (SOAP, REST) teknolojileri hakkında tecrübeli olmak,

d) JQuery, Javascript AJAX, HTML, HTML5, CSS vb. web teknolojilerinde tecrübe sahibi olmak,

e) WPF teknolojisi ve Prism Framework hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

f) Visual Studio kullanımında ileri seviyede deneyimli olmak,

g) İyi derecede T-SQL bilgisine sahip olmak ve MSSQL veri tabanları ile entegre uygulama geliştirmiş olmak,

ğ) RabbitMQ ve Redis teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak,

h) Versiyon Kontrol Sistemlerini (TFS, GIT) kullanmış olmak,

ı) Yazılım yaşam döngüsü ve güvenli yazılım geliştirme konularında bilgi sahibi olmak,

i) Nesneye yönelik programlama, SOLID prensipleri, diğer tasarım desenleri, test güdümlü programlama ve refactoring konularında deneyimli olmak,

j) AGILE ve SCRUM proje yönetim metodolojileri hakkında bilgi sahibi olmak.

Tercihen;

a) Kendo UI of Telerik kütüphanesi ile yazılım geliştirme konusunda deneyim sahibi olmak,

b) React kütüphanesi ile yazılım geliştirme konusunda deneyim sahibi olmak,

c) Knockout teknolojisinin kullanımında deneyim sahibi olmak.

2) KIDEMLİ YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI (JAVA) (2 KİŞİ-AYLIK BRÜT SÖZLEŞME ÜCRET TAVANININ 3 KATINA KADAR)

a) Java ortamında yazılım geliştirme bilgi ve becerisine sahip olmak ve en az 5 (beş) yıl çalışmış olmak,

b) Java 8 ve üzeri versiyonlar ile geliştirilen yazılım projelerinde çalışmış olmak,

c) Kurumsal web tabanlı uygulama geliştirme konularında tecrübeli olmak, ç) ORM çerçeveleri (Hibernate vb.), Spring Data JPA kullanmış olmak,

d) Java web çerçeveleri, Spring (Spring MVC, Spring Boot) çerçevelerinde uygulama geliştirme konusunda deneyim sahibi olmak,

e) MSSQL Server ve T-SQL bilgisine sahip olmak,

f) Web servisleri, SOAP, REST gibi teknolojiler hakkında bilgi sahibi olmak,

g) Çok katmanlı mimari hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

ğ) Web teknolojileri performans, güvenlik ve testleri konusunda tecrübe sahibi olmak,

h) Versiyon Kontrol Sistemlerini (GIT veya SVN) kullanmış olmak,

ı) Nesneye yönelik prensipler, Tasarım Desenleri, Test Güdümlü Programlama, Refactoring konularında deneyim sahibi olmak,

i) JQuery, Javascript, React, HTML, XHTML, CSS, JSF vb. web teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak,

j) CI-CD Süreçleri, tercihen Jenkins, hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

k) Proje bağımlılık yönetim aracı (Maven, Ant) konusunda deneyim sahibi olmak,

1) Jasper Reports konusunda bilgi sahibi olmak,

m) Unit test konusunda bilgi sahibi olmak.

Tercihen;

a) Sonatype nexus hakkında bilgi sahibi olmak,

b) Mikroservis mimarileri konusunda bilgi sahibi olmak,

c) Java Play Uygulama Geliştirme Çatısı ile yazılım geliştirmek,

ç) Konteyner Mimarisi, Docker ve Kubernetes konusunda bilgi sahibi olmak,

d) Linux uygulama sunucuları, tercihen Debian ve Centos ile çalışmış olmak,

e) Redis, ElasticSearch, RabbitMQ gibi servis ve uygulamalar hakkında bilgi sahibi olmak.

3) YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI (.NET) (3 KİŞİ-AYLIK BRÜT SÖZLEŞME ÜCRET TAVANININ 2 KATINA KADAR)

a) .Net ortamında yazılım geliştirme bilgi ve becerisine sahip olmak ve en az 3 (üç) yıl çalışmış olmak,

b) C# programlama dili ile uygulama geliştirme konusunda tecrübeli olmak,

c) .Net MVC ve/veya .Net Core ile uygulama geliştirme konusunda tecrübeli olmak, ç) Web servisleri (SOAP, REST) teknolojileri hakkında tecrübeli olmak,

d) JQuery, Javascript AJAX, HTML, HTML5, CSS vb. web teknolojilerinde tecrübe sahibi olmak,

e) WPF teknolojisi ve Prism Framework hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

f) Visual Studio kullanımında deneyimli olmak,

g) İyi derecede T-SQL bilgisine sahip olmak ve MSSQL veri tabanları ile entegre uygulama geliştirmiş olmak,

ğ) RabbitMQ ve Redis teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak,

h) Versiyon Kontrol Sistemlerini (TFS, GIT) kullanmış olmak,

ı) Yazılım yaşam döngüsü ve güvenli yazılım geliştirme konularında bilgi sahibi olmak,

i) Nesneye yönelik programlama, SOLID prensipleri, diğer tasarım desenleri, test güdümlü programlama ve refactoring konularında deneyimli olmak,

j) AGILE ve SCRUM proje yönetim metodolojileri hakkında bilgi sahibi olmak.

Tercihen;

a) Kendo UI of Telerik kütüphanesi ile yazılım geliştirme konusunda deneyim sahibi olmak,

b) React kütüphanesi ile yazılım geliştirme konusunda deneyim sahibi olmak,

c) Knockout teknolojisinin kullanımında deneyim sahibi olmak.

4) YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI (JAVA) (2 KİŞİ-AYLIK BRÜT SÖZLEŞME ÜCRET TAVANININ 2 KATINA KADAR)

a) Java ortamında yazılım geliştirme bilgi ve becerisine sahip olmak ve en az 3 (üç) yıl çalışmış olmak,

b) Java 8 ve üzeri versiyonlar ile geliştirilen yazılım projelerinde çalışmış olmak,

c) Kurumsal web tabanlı uygulama geliştirme konularında tecrübeli olmak, ç) ORM çerçeveleri (Hibernate vb.), Spring Data JPA kullanmış olmak,

d) Java web çerçeveleri, Spring (Spring MVC, Spring Boot) çerçevelerinde uygulama geliştirme konusunda deneyim sahibi olmak,

e) MSSQL Server ve T-SQL bilgisine sahip olmak,

f) Web servisleri, SOAP, REST gibi teknolojiler hakkında bilgi sahibi olmak,

g) Çok katmanlı mimari hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

ğ) Web teknolojileri performans, güvenlik ve testleri konusunda bilgi sahibi olmak,

h) Versiyon Kontrol Sistemlerini (GIT veya SVN) kullanmış olmak,

ı) Nesneye yönelik prensipler, Tasarım Desenleri, Test Güdümlü Programlama, Refactoring konularında deneyim sahibi olmak,

i) JQuery, Javascript, React, HTML, XHTML, CSS, JSF vb. web teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak,

j) CI-CD Süreçleri, tercihen Jenkins, hakkında bilgi sahibi olmak,

k) Proje bağımlılık yönetim aracı (Maven, Ant) konusunda bilgi sahibi olmak,

1) Jasper Reports konusunda bilgi sahibi olmak,

m) Unit test konusunda bilgi sahibi olmak.

Tercihen;

a) Sonatype nexus hakkında bilgi sahibi olmak,

b) Mikroservis mimarileri konusunda bilgi sahibi olmak,

c) Java Play Uygulama Geliştirme Çatısı ile yazılım geliştirmek,

ç) Konteyner Mimarisi, Docker ve Kubernetes konusunda bilgi sahibi olmak,

d) Linux uygulama sunucuları, tercihen Debian ve Centos ile çalışmış olmak,

e) Redis, ElasticSearch, RabbitMQ gibi servis ve uygulamalar hakkında bilgi sahibi olmak.

5) İŞ ANALİSTİ (1 KİŞİ-AYLIK BRÜT SÖZLEŞME ÜCRET TAVANININ 2 KATINA KADAR)

a) Yazılım projelerinin analizi, planlanması, test edilmesi ve ilgili dokümanların hazırlanmasında bilgi ve beceri sahibi olmak ve en az 3 (üç) yıl çalışmış olmak,

b) İş geliştirme süreçlerinde; iş birimleri ve yazılım ekipleri ile koordineli çalışarak taleplerin ve fonksiyonel gereksinimlerin karşılanmasında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

c) Kullanıcı gereksinimleri ve iş süreçlerine dair analiz dokümanlarının hazırlanmasında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

ç) Orta derecede T-SQL bilgisine sahip olmak,

d) İş geliştirme süreçlerinde; iş akış şemaları ve iş kurallarının hazırlanmasında bilgi sahibi olmak,

e) Algoritmik düşünme becerisine sahip olmak. Tercihen;

a) Veri analizi ve raporlama konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak.

6) YAZILIM TEST UZMANI (1 KİŞİ-AYLIK BRÜT SÖZLEŞME ÜCRET TAVANININ 2 KATINA KADAR)

a) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi, test edilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda en az 3 (üç) yıl çalışmış olmak,

b) Web tabanlı (çok katmanlı) uygulamaların sistem testi konusunda deneyimli olmak,

c) Web teknolojileri performans, güvenlik ve testleri konusunda bilgi sahibi olmak,

ç) .NET platformu ile geliştirilmiş uygulamaların sistem testi konusunda deneyimli olmak,

d) Nesne temelli (Object Oriented) ve hizmet temelli (Service Oriented) uygulama geliştirme konularında bilgi sahibi olmak,

e) UML ile modelleme konusunda bilgi sahibi olmak.

Tercihen;

a) ISTQB Certified Tester Sertifikası sahibi olmak,

b) Selenium, Cucumber gibi test araçlarını kullanmış olmak.

7) KIDEMLİ SİBER GÜVENLİK UZMANI (1 KİŞİ- AYLIK BRÜT SÖZLEŞME ÜCRET TAVANININ 3 KATINA KADAR)

a) Siber güvenlik uzmanı olarak en az 5 (beş) yıl çalışmış olmak,

b) Sızma testi metodolojileri ve raporlama yöntemleri hakkında deneyimli olmak,

c) Nmap, Wireshark, Nessus, NeXpose, Metasploit, AppScan, Weblnspect, Burp Suite, Acunetix, NetSparker, Core lmpact, Cobalt Strike sızma testleri ve güvenlik açığı değerlendirme araçlarının en az üçünde deneyimli olmak,

ç) Adli bilişim alanında olay yerinin analiz edilmesi, verilerin toplanması ve incelenmesi, sonuçların raporlanması konusunda tecrübe sahibi olmak,

d) TCP/IP, ağ bilgisi, portlar ve protokoller konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

e) Penetrasyon testi, olay işleme ve kötü amaçlı yazılım ayıklama işlemleri konusunda ileri seviyede bilgi ve tecrübe sahibi,

f) Örün uygulamaları ve ağ güvenlik testleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

g) Linux işletim sistemi ürünlerinin yönetilmesi, kurulması, izlenmesi konusunda bilgi ve deneyime sahip olmak,

ğ) SIEM ve log yönetimi konusunda ileri düzeyde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

h) Log kayıtlarının takibini ve analizini yapabilmek,

ı) Web ve Uygulama Sunucusu yazılımları güvenliği konularında ileri düzeyde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

i) Güncel saldırı türlerine ve saldırı amaçlı araçların kullanımına hakim olmak,

j) Linux ve Microsoft Sunucu işletim sistemleri ve güvenliği konusunda bilgili olmak, k) Virüs, Malware, Trojan, Spyware, Adware ve Worm gibi zararlılar hakkında derinlemesine bilgi sahibi olmak,

l) Siber olaylara müdahale ekibi (SOME) kurulum, yönetim ve dokümantasyon konularında

bilgi ve tecrübe sahibi olmak, m) Docker, Kubernetes gibi konteyner teknolojilerinde bilgi ve deneyim sahibi olmak.

Tercihen;

a) Rhel/Suse Linux sertifikasyonuna sahip olmak,

b) ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi) Standardı denetçi sertifikasına sahip olmak,

c) OSCP, GIAC Penetration tester (GPEN), CompTIA Security+, eCPPTv2 veya benzeri offensive security sertifikalarından birine sahip olmak,

ç) CEH sertifikasına sahip olmak,

d) Tersine Mühendislik (Reverse Engineering) hakkında derinlemesine bilgi sahibi olmak,

e) Güvenlik operasyonları konseptlerine hakim olmak (perimeter defense, data loss preventation, kill chain analysis, risk assesment, security metrics gibi).

8) AĞ VE AĞ GÜVENLİĞİ UZMANI (1 KİŞİ- AYLIK BRÜT SÖZLEŞME ÜCRET TAVANININ 2 KATINA KADAR)

a) Ağ yönetimi veya ağ güvenliği alanında en az 3 (yıl) çalışmış olmak,

b) Yerel Alan Ağı (LAN), Geniş Alan Ağı (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağı (WLAN), Sanal Özel Ağ (VPN), Dinamik Yönlendirme Protokolleri, SSL, DHCP, DNS, Proxy ve IEEE 802.1x teknolojileri konusunda bilgi sahibi olmak,

c) SDN mimarisi hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

ç) Güvenlik duvarları, VPN yapıları, saldırı tespit ve saldırı önleme sistemleri IDS/IPS, antivirüs, yük dengeleme cihazları yapılandırma ve yönetimi konularında bilgi sahibi olmak,

d) Ağ üzerinde trafik ve protokol analizi yapabilen yazılımlar konusunda bilgi sahibi olmak,

e) Linux işletim sistemi ürünlerinin yönetilmesi, kurulması, izlenmesi konusunda bilgi sahibi olmak,

f) Ana omurga anahtarı (backbone switch), kenar anahtarı (kenar switch) kurulumu, konfigürasyonu ve yönetiminde bilgi sahibi olmak,

g) Yeni, açık kaynak kodlu teknolojileri öğrenmeye meraklı ve ilgili olmak,

ğ) CCNA (Cisco Certificated Network Associate) sertifikasına sahip olduğunu belgelemek.

Tercihen;

a) CCNP (Cisco Certified Network Professional) sertifikasına sahip olduğunu belgelemek.

9) KIDEMLİ İŞ ZEKASI UZMANI (1 KİŞİ- AYLIK BRÜT SÖZLEŞME ÜCRET TAVANININ 3 KATINA KADAR)

a) İş zekası veya raporlama uzmanı olarak en az 5 (beş) yıl çalışmış olmak,

b) Microsoft Power BI, SQL Server Reporting Services teknolojileri konusunda tecrübe sahibi olmak,

c) SQL Server Integration Services ve SQL Server Analysis Services konularında tecrübe sahibi olmak,

ç) Microsoft SharePoint, Visual Studio, Python, TFS teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak,

d) İyi derecede SQL, DAX, PL/SQL, T-SQL bilgisine sahip olmak,

e) Güçlü yazılı ve sözlü iletişim becerilerine sahip, takım çalışmasına yatkın,

f) Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem veren, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş temposuna uyum sağlayabilir olmak.

10) İŞ ZEKASI UZMANI (1 KİŞİ - AYLIK BRÜT SÖZLEŞME ÜCRET TAVANININ 2 KATINA KADAR)

a) İş zekası uzmanı veya raporlama uzmanı olarak en az 3 (üç) yıl çalışmış olmak,

b) Microsoft Power BI konusunda tecrübe sahibi olmak,

c) İyi derecede SQL, T-SQL bilgisine sahip olmak,

ç) Microsoft SSIS, SSAS ve SSRS hakkında bilgi sahibi olmak,

d) Visual Studio, .Net, Python, Javascript vb. yazılım dillerinde ve yapay zeka alanında tecrübe sahibi olmak,

e) İletişim becerisi yüksek, dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak uygulayabiliyor olmak.

II- BAŞVURU ŞEKLİ, İSTENİLEN BELGELER, SÖZLÜ SINAV YERİ VE TARİHİ, DEĞERLENDİRME VE SONUÇLARININ DUYURULMASI

A- BAŞVURU ŞEKLİ

Adaylar başvurularını (https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim) adresinden 24.11.202508.12.2025 tarihleri arasında gerçekleştirecektir. Müracaatlar elektronik ortamda alınacak olup posta yolu ile veya bizzat müracaat kabul edilmeyecektir.

B- İSTENİLEN BELGELER

1) Adayların kimlik, fotoğraf ve adres bilgisi, lisans mezuniyet bilgisi, varsa 2024-KPSS Lisans KPSSP3 puanı (KPSSP3 puanı olmayan adayların puanı 70 (yetmiş) olarak değerlendirilecektir.) ile İngilizce dilinde YDS puanı veya bu dilde ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından belirlenen "Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri'ne göre kabul edilen diğer sınav puanı (Belge üzerinde geçerlilik süresi belirtilmemiş ise 5 yıl süreyle geçerlidir. Geçerli yabancı dil puanı olmayan adayların yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilecektir.), askerlik durum bilgisi ve adli sicil kaydı bilgisi, (Bu bilgiler, e-Devlet üzerinden temin edilebilir. Adayların istenilen bilgilerinin başvuru ekranında e-Devlet üzerinden gelmemesi halinde, bilgilerini beyan ederek belgelerini sisteme yüklemeleri gerekmektedir.),

2) Detaylı Özgeçmiş Belgesi,

3) SGK Hizmet Dökümü (e-Devlet SGK Tescil ve Hizmet Dökümü sayfasından barkodlu belge) ve Genel Şartlar (Nitelikler) başlığının (ç) maddesinde belirtilen mesleki çalışma sürelerini gösteren belgeler (Mesleki çalışma sürelerinin bilişim personeli olarak geçtiğinin belgelendirilmesi gerekmektedir. Buna göre; Özel sektörde çalışılan süreler için e-Devlet üzerinden alınacak barkodlu SGK hizmet dökümü, kamu kurumlarında çalışılan süreler için bilişim personeli olarak çalıştığını ve sürelerini belirtecek şekilde ilgili kurumlardan alınacak belge aranacaktır. Çalışma sürelerini gösteren belgelerin değerlendirilmesinde sadece lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır.),

4) Çalışma sürelerini gösteren belgeler, (Özel Şartlar'da belirtilen tecrübe ve çalışma deneyimini gösteren çalışma belgesi, Özel sektörde çalışanlar için SGK İşyeri Unvan listesi, Hizmet Dökümü, Genel Şartlar (Nitelikler) (ç) bendinde belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge, Kamu kurumlarında çalışanlar için çalıştıkları kurumdan alınacak belge (bilişim personeli olarak çalışma ve mesleki tecrübe sürelerini gösteren belgelerin değerlendirilmesinde, lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır)),

5) Genel Şartlar (Nitelikler) başlığının (d) maddesinde belirtilen, en az iki güncel programlama dilini bildiğini gösterir belge,

6) Özel Şartlar'da belirtilen sertifikalara ilişkin belge,

7) Eğitimini yurtdışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesi.

C- SÖZLÜ SINAV YERİ VE TARİHİ

Giriş sınavı sözlü usulü ile 12.01.2026 tarihinde başlamak üzere, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Üniversiteler Mahallesi İhsan Doğramacı Bulvarı No:4D Bilkent Çankaya/ANKARA adresinde yapılacaktır. Aynı gün bitmemesi halinde takip eden günlerde sözlü sınava devam edilecektir. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylara, sınav yeri ve tarihi bilgileri, (https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim) adresinden bildirilecektir.

D- SÖZLÜ SINAVIN ŞEKLİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ İLE SONUÇLARININ DUYURULMASI

Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, 2024 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) KPSSP3 puanının %70 (yüzde yetmiş)'i ile yabancı dil puanının %30 (yüzde otuz)'unun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 10 (on) katı aday sözlü sınava çağrılacaktır. Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sözlü sınava kabul edilecektir.

Komisyon, adaylara sözlü sınavda başvurulan pozisyonun teknik ve özel şartlarında belirtilen hususlarda teorik sorular sorabileceği gibi, bilgisayar başında uygulamalı sorular da sorabilir. Adaylar, kendilerinden beklenen nitelikleri karşılama derecelerine ve sorulara verdikleri cevaplara göre değerlendirilecektir.

Sınav sonuçları, adaylara (https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim) üzerinden bildirilecektir. Adaylara ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

III- SÖZLEŞME ÜCRETİ

Aylık brüt sözleşme ücret tavanı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesine göre istihdam edilenler için 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 3 üncü maddesinde tespit edilen sözleşme ücreti tavanının pozisyonların Özel Şartlar başlığı altında belirtilen katları ile çarpımı sonucunda bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurum, tavan ücretinin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

Sınav başvurusu ve/veya atama aşamasında yanlış bilgi, beyan ve sahte belge vererek ya da belgelerde tahrifat, silinti ve kazıntı yapmak suretiyle Kurumu yanıltanlar hakkında, Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Kurumu yanıltanlar kamu görevlisi ise bu durum ayrıca çalıştıkları kurumlara da bildirilir.

İlan olunur.

