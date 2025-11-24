İstanbul Teknik Üniversitesi 2 sözleşmeli personeli alacak

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ GİRİŞ SINAVI İLANI

Üniversitemiz Bilgi işlem Dairesi Başkanlığı emrinde istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek altıncı maddesine dayanılarak 31.12.2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi işlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli istihdamına ilişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" uyarınca 2 (iki) adet sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.

Üniversitemiz tarafından gerçekleştirilecek yazılı ve sözlü sınava katılacak adayların seçiminde; anılan Yönetmeliğin 8'inci maddesi gereğince 2024 KPSSP3 sınav sonuç belgesi puanının yüzde yetmiş ite yabancı dil puanının yüzde otuzunun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak alınacak personel sayısının on (10) katı aday arasından seçilecektir.(KPSS puanı olmayan veya belge ibraz edemeyen adayın KPSS puanı 70 ve yabancı dil sınav puanı olmayan veya belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak hesaplanacaktır.)

I.ŞARTLAR

A) GENEL ŞARTLAR

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları haiz olması.

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak. (Maliye Bakanlığının vizesi doğrultusunda sadece 2 katına kadar olan pozisyonlara başvuru yapabileceklerdir.) ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda, son başvuru tarihi itibari ile ücret tavanı iki katını geçemeyecekler için en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak. (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde;

bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kuramlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.)

d) Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi işlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli istihdamına ilişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" te belirtilen özlük hakları ve diğer hususları kabul etmek.

B-ÖZEL ŞARTLAR

KIDEMLİ AĞ UZMANI (1 Kişi - Tam Zamanlı, Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 4 Katına Kadar)

1.Cisco IOS, NXOS işletim sisteminde ağ altyapısı kurulum, yapılandırma, bakım ve problem çözme konusunda 5 yıl tecrübeli olmak.

2. Kampus ağlarında en az 900 anahtarlayıcı ve 1500 kablosuz erişim noktası ile en az 35.000 aktif ucu barındıran kurumlarda çalışmış olmak.

3. Cisco Catalyst ve Nexus serisi anahtarlama ve yönlendirme donanımları, Huawei anahtarlama donanımları, Nokia SR yönlendirme donanımları bilgi ve tecrübe sahibi olmak

4. Cisco ASA, Palo Alto ve FortiGate Güvenlik Duvarı Ürünleri ile tecrübe sahibi olmak

5. Cisco Aironet ve Catalyst serisi kablosuz erişim noktası ve Cisco Wireless Lan Controller, Aruba kablosuz erişim noktası ve Aruba Wireless Lan Controller konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak

6. Cisco İSE ve FreeRadius erişim denetleyici ürünleri ile ilgili bilgi ve tecrübe sahibi olmak

7. Cisco DNA kampüs ağları SDN ürünü ile ilgili bilgi ve tecrübe sahibi olmak

8. Cisco ACI veri merkezi ağları SDN ürünü ile ilgili bilgi ve tecrübe sahibi olmak

9. Cisco İP telefon ve CUCM İP telefon yöneticisi ile ilgili bilgi ve tecrübe sahibi olmak

10. Üniversitelerin ortak olarak kurduğu güvenli kablosuz ağı olan Eduroam sistemi hakkında ileri seviye bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

11. Kablolu ve kablosuz ağlarda kullanmak üzere Captive Portal sistemleri hakkında ileri seviye bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

12. AnyConnectve Global Protect, FortiCLİent VPN sistemleri ile son kullanıcılara VPN hizmeti verme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

13. IPSec, GRE, VxLAN gibi tünelleme protokolleri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

14. COOP, LISP, MPGBP gibi yönetim protokolleri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

15. RSTP+, VPC, HSRP, VRRP gibi aktif-aktif ve aktif-pasif bağlantı protokolleri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

16. Ağ cihazları ile gRPC, gNMI, NetConf, RestConf, Snmp gibi protokolleri kullanarak otomasyon sistemleri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

17. Python, Go yazılım dilleri ile otomasyon geliştirme konusunda ileri derece bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

18. Cisco Certified Specialist-Enterprise Core ve/veya eş değer sertifikaya sahip olmak.

19. VMware ESXI ve Kubernetes ortamları konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

20. ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi) sertifikasına sahip işyeri/firmada çalışmış olmak.

BİLGİ GÜVENLİĞİ VE SÜREÇ UZMANI (1 Kişi - Aylık Brüt Sözleşme Ücret

Tavanının 3 Katına Kadar)

1. ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ve kalite yönetim süreçleri hakkında bilgi ve uygulama deneyimine sahip olmak.

2. Bilgi güvenliği politikaları, risk yönetimi ve denetim süreçlerinde aktif rol almış olmak,

3. Siber güvenlik standartları, tehdit analizi ve zafiyet yönetimi konularında teknik bilgi sahibi olmak.

4. Güvenlik teknolojileri, ağ güvenliği, erişim kontrolü ve veri koruma çözümleri hakkında güncel bilgiye sahip olmak.

5. Alanla ilgili ulusal veya uluslararası geçerliliği olan (örneğin: CEH, CISSP, ISO 27001 LA/LI vb.) sertifikalara sahip olmak tercih sebebidir.

6.Yazılım geliştirme yaşam döngüsü (SDLC) süreçlerinde güvenlik ve kalite gereksinimlerinin belirlenmesinde deneyim sahibi olmak.

7. iş analizi, gereksinim toplama, kullanıcı senaryoları ve süreç modelleme alanlarında pratik tecrübe sahibi olmak.

8. BPMN (Business Process Model and Notation) standartlarını etkin biçimde kullanabilmek.

9. Camunda veya benzeri iş süreçleri yönetim (BPM) platformlarında süreç tasarımı ve entegrasyon deneyimi bulunmak.

10. Kurum içi iş süreçlerini analiz ederek dijital dönüşüm projelerine katkı sağlayabilecek yetkinlikte olmak.

11. Veri gizliliği, erişim yetkilendirmesi ve güvenlik politikaları kapsamında süreç geliştirme tecrübesine sahip olmak.

12. Teknik ekipler, denetçiler ve yönetim arasında köprü rolü üstlenebilecek iletişim becerilerine sahip olmak,

13. Dokümantasyon, raporlama ve süreç iyileştirme faaliyetlerinde tecrübe sahibi olmak.

14, Tercihen kamu veya büyük ölçekli kurumsal yapılarda süreç yönetimi veya bilgi güvenliği projelerinde görev almış olmak.

15. Güvenlik olay yönetimi (SIEM), log analizi ve olay müdahale (incident response) süreçlerinde deneyim sahibi olmak.

16. Güvenlik kontrolleri ve zafiyetlerin takibi için kullanılan araçlar (örneğin: Nessus, OpenVAS, Qualys, Burp Suite) hakkında bilgi sahibi olmak.

17. Ağ ve sistem mimarisi seviyesinde güvenlik bileşenleri (firewall, IDS/IPS, VPN, WAF vb.) hakkında teknik farkındalığa sahip olmak.

18. Veritabanı, uygulama ve sunucu güvenliği kapsamında konfigürasyon denetimi ve güvenli kodlama prensiplerine aşina olmak.

19. Süreç otomasyonu, API entegrasyonu ve veri akış yönetimi konularında temel teknik bilgiye sahip olmak.

20.Bilgi güvenliği ve süreç yönetimi alanlarındaki güncel standartlar, mevzuatlar (KVKK, GDPR, NIST, ISO 9001 vb.) ve iyi uygulama örnekleri hakkında bilgi sahibi olmak.

II. istenilen belgeler başvuru şekli yeri tarihi istenilen belgeler

1-Başvuru Şekli Tarihi ve Yeri:

Başvurular, elektronik ortamda e-Devlet üzerinden 24.11.2025-08.12.2025 tarihleri aralığında İstanbul Teknik Üniversitesi- Kariyer Kapısı Kamu işe Alım ve Kariyer Kapısı https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim adresi üzerinden alınacaktır. Kariyer Kapısı https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim adresi üzerinden başvuru yapmayan adayların talepleri dikkate alınmayacaktır. Bu duyuruda belirtilen esaslara uygun olmayan, posta yolu veya şahsen müracaat şeklinde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Müracaatların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır. Adaylar sadece tek bir ünvan için ilan numarası belirterek başvuru yapacaklardır. Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.

2- Başvuru için İstenilen Belgeler:

a) Fotoğraflı Özgeçmiş Formu. (Sisteme yüklenmesi gerekmektedir.) b) Diploma veya mezuniyet belgesi veya YÖK onaylı denklik belgesi. (Sisteme yüklenmesi gerekmektedir.)

c) Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge, d) Son bir ay içerisinde alınmış Adli Sicil Belgesi.

e) "Başvurular için Adaylarda Aranacak Genel Nitelikler" başlığının (ç) maddesinde belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge (Sisteme yüklenmesi gerekmektedir.) . Özel sektörde çalışanlar için Barkodlu SGK hizmet dökümü,

. Kamu kurumlarında çalışanlar için çalıştıkları kurumdan alınacak hizmet belgesi, . Barkodlu hizmet dökümünde meslek kodu uygun olmayan yada belirtilmeyenler için daha önce çalıştıkları kurumdan ilgili alanlarda çalıştıklarına dair alacakları çalışma belgesi.

f) Her bir pozisyon için "Özel Şartlarda" istenilen sınavla alınmış sertifikalar ile tecrübe veya deneyimi gösteren belgeler.(Transkrip veya Sertifika) (Sisteme yüklenmesi gerekmektedir.)

h) İngilizce yabancı dil puanını gösteren belge, Yabancı dil puanı olmayan adayın yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilecektir. (Yabancı dil belgesi olarak ÖSYM tarafından eşdeğerliliği kabul edilen sınavların herhangi birinden belge ibraz etmek.) (Sisteme yüklenmesi gerekmektedir.)

i) KPSS Sonuç Belgesi (Varsa) KPSS puanını gösteren belgenin fotokopisi ya da bilgisayar çıktısı.

III. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, geçerli KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (KPSSP3 puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSSP3 puanı 70 (yetmiş) olarak dikkate alınır) ile geçerli yabancı dil puanının yüzde otuzunun (yabancı dil puanı belgesi ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak hesaplanacaktır.) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre, yüksek puanlıdan başlanarak, duyurulan boş pozisyonların her birisinden 10 (on) katına kadar aday sınav için çağırılacaktır. Bu sıralamaya göre her bir pozisyon için son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sınava kabul edilecektir.

Sınava girecek adayların listesi, sınav yeri, sınav tarihi ve sınav yerinin açık adresi www.pdb.itu.edu.tr sitesinden ilan edilecektir. Adaylar başvuru ve sınav bilgilerine ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden de görüntüleyebilecektir.

IV. SINAV KONULARI VE SINAV ŞEKLİ

1-Sınav yazılı ve sözlü olarak iki aşamalı olarak yapılacaktır.

2-Yazılı sınav sonucunda her pozisyon için ayrı ayrı puan sıralaması yapılacaktır. Sınavdan 70 (yetmiş) puan ve üzeri alan adaylar sözlü sınava çağırılacaktır.

3-Sınav konuları pozisyonlara uygun olarak yukarıdaki genel ve özel şartlarda belirtilen tüm konulardır.

V. SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Yazılı ve sözlü sınav sonucunda alınan notların aritmetik ortalaması alınmak suretiyle 100 tam puan üzerinden 70 puan ve üstü alanlar başarılı kabul edileceğinden en yüksek puandan başlamak kaydıyla başarı puanı sırasına göre atama yapılacaktır. Puan eşitliği halinde sırasıyla iş tecrübesi, daha fazla programlama dili bildiğini belgeleme, yüksek lisans mezunu olunması, İngilizce dil puanı yüksek olması dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Yazılı ve sözlü sınav sonuçları www.pdb.itu.edu.tr sitesinde ilan edilecektir. Adaylar başvuru sonuçlarını Kariyer Kapısı işe Alım Platformu üzerinden de görüntüleyebilecektir.

VI. SINAV SONUÇLARININ İLANI, İŞE BAŞLAMA ve DİĞER HUSUSLAR

1- Başarı sırasına göre belirlenecek asıl ve yedek olarak kazanan adayların listesi www.pdb.itu.edu.tr adresinde ilan edilecektir. Asıl ve yedek olarak kazanan adayların listesi Kariyer Kapısı İşe Alım Platformu üzerinden de görüntü le nebi leçektir.

2- Listede adı bulunan asil adaylara en geç beş iş günü içinde postalanmak suretiyle yapılacak bildirimde, tebligatın yapıldığı tarihten itibaren en geç on iş günü içerisinde sözleşme imzalamak, sözleşmede belirtilecek tarihte işe başlamak ve varsa istenecek belgeleri teslim etmek üzere müracaat etmeleri istenir.

3- Sınavı kazanan her bir adayın güvenlik soruşturması yapılacaktır.

4- Kendilerine tebligat yapıldığı halde kamu kurum ve kuruluşlarına tebligat tarihinden itibaren on iş günü içerisinde müracaat etmeyen, sözleşme imzaladığı halde sözleşmede belirtilen sürede işe başlamayan veya bu sürenin dolduğu gün itibarıyla on beş günü geçmeyen ve belgeyle ispat edilebilen kabul edilebilir mazeretini bildirmeyen adaylar, hakkından feragat etmiş sayılır.

5 Asıl adaylardan hakkından feragat etmiş sayılanların yerine ilan edilen yedek adaylardan işe başlama işlemleri hakkında da yukarıda belirtilen esaslar uygulanır.

6 ilan edilen pozisyonlara atanmaya hak kazanan adaylardan gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunduğu tespit edilenler ile istenilen şartlardan herhangi birini taşımadığı sonradan anlaşılanların sözleşmeleri yapılmış ise derhal fesih edilecektir. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında hukuki işlem yapılacaktır.

VII. ÜCRET

Sözleşmeli Bilişim Personeline, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 6 ncı maddesi hükmü uyarınca sözleşme ücreti dışında herhangi bir ad altında (ek ödeme, fon, fazla mesai v.s.) başkaca bir ödeme yapılamaz.

Aylık brüt sözleşme ücret tavanı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilenler için 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 3 üncü maddesinde tespit edilen sözleşme ücreti tavanı tutarının Özel Şartlar başlığı altında her bir pozisyon için belirtilen katların çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Üniversite, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

