İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesi, 12.06.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan "İstanbul Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri" uyarınca Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna şahsen veya posta yoluyla eleman alınacaktır.

Başvuru Evrakları:

1.Başvuru dilekçesi (Dilekçe örneğine https://personel.istanbul.edu.tr/tr/ adresinde bulunan duyurular/formlar kısmından ulaşılabilir.),

2.1 Adet Biyometrik Fotoğraflı Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru Formu örneğine https://personel.istanbul.edu.tr/tr/_ adresinde duyurular/formlar kısmından ulaşılabilir,

3.Özgeçmiş ve Yayın listesi (Üniversitelerde Öğretim Elemanı kadrolarında görev yapanlar YÖKSİS ve AVESİS veri tabanına , yükledikleri özgeçmiş ve yayın listesini teslim edeceklerdir.)

4. Yabancı Dil Belgesi,

5.Diploma Fotokopileri (Noterden veya Resmi Kurumlarca onaylı veya e-Devlet) (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Sanatta Yeterlik,Uzmanlık),

6. Akademik Yükseltilme ve Atamada Değerlendirmeye Alınan Faaliyetler ve Puan Hesaplaması Formu (https://personel.istanbul.edu.tr/tr/_ adresinde duyurular/formlar kısmından ulaşılabilir,)

7.Asgari Koşulların Sağlandığına ilişkin Bildirim Formu (Beyanname)

(https://personel.istanbul.edu.tr/tr/_ adresinde duyurular/formlar kısmından ulaşılabilir,)

8.Akademik Yükseltilme Aday Özdeğerlendirme Formu,

9.Adli Sicil Kaydı (e-Devlet),

10. 1 adet Biyometrik Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş),

11. Kimlik Fotokopisi

12. Başlıca Araştırma Eseri olarak gösterdikleri yayın, makale, kitap (ISBN numarasını gösterecek şekilde) içindekiler bölümünün bir örneği (Profesör kadrosuna başvuracaklar için),

13. Askerlik durum belgesi (e-Devlet),

14. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan Hizmet belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getirecek olup, e-Devlet veya Resmi Kurum onaylı belge)

15. İlanın bir adet fotokopisi.

16. Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için 6 (altı) adet USB bellek. (https://personel.istanbul.edu.tr/tr/_adresinde yer alan kadro ön inceleme dosya hazırlama düzenine göre hazırlanmalıdır.)

USB içerikleri:

- Özgeçmiş ve yayın listesi (Üniversitelerde Öğretim Elemanı kadrolarında görev yapanlar YÖKSİS ve AVESİS veri tabanına, yükledikleri özgeçmiş ve yayın listesini teslim edeceklerdir.)

- Diplomalar,

- Asgari Koşulların Sağlandığına İlişkin Bildirim Formu (Beyanname),

- Akademik Yükseltilme Aday Özdeğerlendirme Formu,

- Akademik Yükseltilme ve Atamada Değerlendirmeye Alınan Faaliyetler ve Puan Hesaplaması Formu,

- Yabancı Dil Belgesi,

- Tüm Bilimsel yayın, çalışma ve faaliyetler. (Profesör kadrosu için başlıca araştırma eseri ayrıca belirtilmelidir.)

Açıklamalar:

1.Adayların Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmaması gerekmektedir.

2.İlan edilen bütün unvanlar için Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.

3.İlan edilen bu kadrolara müracaat edecek erkek adayların askerlik yönünden Mahkeme veya bakaya durumunda olmamaları gerekmektedir.

4. Başvurular ilanın Resmi Gazete'de yayımı tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içinde yapılacak olup, Doktor Öğretim Üyesi kadrosu başvuruları ilana çıkılan birimlere yapılacaktır.

5.İlanın Son Başvuru Tarihi: İlanımızın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15. (onbeşinci) gündür.

6.Müracaatlar Şahsen veya Posta yolu ile yapılacaktır. Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ile eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak olup, sorumluluk başvurana aittir. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihi mesai bitimine kadar başvuru yapılacak Doktor Öğretim Üyesi kadroları için ilgili birimin Dekanlığına/Müdürlüğüne, ulaşması gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.)

7.2547 sayılı Kanunun Ek 38. maddesi uyarınca (2547 sayılı Kanunun 50. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında istihdam edilerek doktora veya sanatta yeterlik eğitimlerini üniversitemizde tamamlayanların başvuru hakkı bulunmamaktadır.) belirlenen %30'lik kota kapsamında başvuru yapılabilecek Doktor Öğretim Üyesi kadrosu bulunmamaktadır.

8.İstanbul Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterlerine, https://personel.istanbul.edu.tr/tr/content/mevzuat/ kriterler adresinden ulaşılabilir. Dr. Öğretim Üyesi kadrosuna başvuran tüm adayların bilimsel dosyalarının kriterlere uygunluğu, ilgili akademik birimlerdeki ön inceleme komisyonları ve üniversitenin ilgili komisyonu tarafından incelenir. Akademik Yükseltilme ve Atamada asgari kriterleri sağlamayan adayların dosyaları jüri değerlendirmesine alınmaz.

9.İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen aday/adayların atamaları yapılmayacaktır. Başvuran aday/adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması durumunda atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

10. İlan şartında yabancı dil koşulu bulunan kadrolara başvurularda "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik'in 8. maddesinin 7. fıkrasında belirtilen şartlardan en az birinin sağlandığına dair belgenin ibraz edilmesi gerekmektedir.

11. Kadroya başvuruda bulunan adaylardan atanmaya hak kazananların atamaları, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Yürütme Kurulunun cari yıl için Üniversitemize tahsis ettiği atama izni kontenjanı dahilinde yapılacak olup, atama izinleri kontenjanını aşan hiçbir atama gerçekleştirilemeyecektir.

12. İdare uygun gördüğü takdirde İlanın her aşamasını iptal edebilir.

13. İlanımıza https://personel.istanbul.edu.tr/tr/_ adresinden ulaşılabilir.

BAŞVURU BAŞLANGIÇ TARİHİ : 24.11.2025

BAŞVURU BİTİŞ TARİHİ : 08.12.2025 (mesai saati bitimi itibariyle)