Piri Reis Üniversitesi öğretim üyesi ve öğretim elemanı alacak

Piri Reis Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği", "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" ve "Piri Reis Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Ölçütlerine İlişkin Senato Esaslarının ilgili hükümleri uyarınca Öğretim Elemanları alınacaktır.

Tüm Adayların;

- Başvuru Dilekçesi (başvurulacak kadro ve bölüm belirtilmelidir, web sayfamızdan temin edilebilir)

- Bilgi Formu (web sayfamızdan temin edilebilir)

- YÖK Formatlı Özgeçmiş, bir fotoğraf, kimlik önyüz fotokopisi,

- Transkript ile Onaylı Mezuniyet Belgeleri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora (varsa) Mezuniyet Belgesi) (e-Devlet alınan barkotlu belge kabul edilmektedir.) (Yüksek lisans, diploma veya öğrenci belgesi veya not dökümünde tezli olduğu belirtilmemişse; tezli yüksek lisans yaptıklarını gösterir resmi bir belge ibraz etmeleri gerekmektedir.)

- ALES ve Yabancı Dil Belgesi (YDS-YÖKDİL veya muadili) (Belgelerin kontrol kodlu ve barkotlu olması gerekmektedir.)

- Yurt dışında alınmış diploma ve ünvan var ise denklik belgelerini başvuru esnasında teslim etmeleri gerekmektedir.

- Alanında tecrübe sahibi olduğunu gösterir kaşeli, imzalı kurum/işyeri tarafından verilmiş çalışma belgesi (Aranan Niteliklerde "tecrübe şartı" isteniyorsa) (staj, gönüllü çalışma vb. tecrübeler dikkate alınmayacaktır.)

- Devam Eden Yüksek Lisans veya Doktora Öğrenimi Hakkında Öğrenci Belgesi. (e-Devlet belgesi kabul edilmektedir.)

- KVK Mevzuat Uyarınca; Akademik Personel Adayı Aydınlatma Metni ve Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metni (web sayfamızdan temin edilebilir).

Ayrıca;

Profesör ve Doçent kadroları için:

- Çalışma alanlarını da belirten bir dilekçe ile;

- Diğer Öğrenim belgeleri ile Doçentlik Belgesi,

- Yayın listesi,

- Bilimsel çalışma ve yayınları,

- Yayınlarına yapılan atıflar,

- Yönettiği doktora çalışmaları ile

Eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayacak şekilde hazırlayacakları, profesörlük için 3 takım dosyayı (1 dosya fiziki olarak ve 2 dosya Flash Bellek olarak), doçentlik için 3'er takım dosyayı (1 dosya fiziki olarak ve 2 dosya Flash Bellek olarak) İnsan Kaynakları Müdürlüğüne,

Dr. Öğretim Üyeliği için 4'er takım dosyayı (1 dosya fiziki olarak ve 3 dosya Flash Bellek olarak) ilgili Fakülte Dekanlığına/MYO Müdürlüğüne ilanın son başvuru tarihine kadar bizzat teslim etmeleri gerekmektedir.

- Profesör kadrosuna başvuru yapacakların dilekçelerinde "Başlıca Araştırma Eseri" belirtilmelidir.

- Üniversitemizin öğrenim dili İngilizce olan bölümlerine başvuracak adayların "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik" maddelerinde belirtilen koşulları sağlandıklarını belgelemeleri gerekmektedir. (Araştırma Görevlileri için 100/65 (Senato kararı), diğer ünvanlar için dil puanı en az 100/85 olmalı)

Not:

Hukuk Fakültesinin Eğitim dili %100 Türkçedir.

Başvuru Yeri:

Profesör ve Doçent adaylarının İnsan Kaynakları Müdürlüğü'ne başvurmaları gerekmektedir.

Dr. Öğr. Üyesi, Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi adaylarının ilgili Fakülteye / Müdürlüğe başvurmaları gerekmektedir.

Başvuru Tarihi: İlanın Resmi gazetede yayınlanma tarihi ilk başvuru tarihidir.

Son Başvuru tarihi: İlanın Resmi Gazetede yayın tarihinden 15 gün sonradır.

Öğretim Görevlileri için Başvuru ve Sınav Takvimi:

Başvuru ve Sınav Takvimi

Duyuru Başlama Tarihi : 21.11.2025

Son Başvuru Tarihi : 05.12.2025

Ön Değerlendirme Tarihi : 09.12.2025

Sınav Giriş Tarihi : 12.12.2025

Sonuç Açıklama Tarihi : 16.12.2025

- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme sonuçları, Üniversitemizin web sitesinde yayınlanacaktır.

- Postada oluşacak gecikmelerden başvuru sahibi sorumludur. Son başvuru tarihinden sonra gelen başvurular kabul edilmeyecektir.

- Yapılacak atamada Üniversitenin adayın yayınları ile başlıca uzmanlık ve araştırma konuları dikkate alınarak tercih yapma hakkı saklıdır.

İLETİŞİM: Telefon: 0216 581 00 50 / 1758 - Web: www.pirireis.edu.tr

