Harran Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı akademik birimlerinin anabilim dallarına / programlarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Harran Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinin ilgili maddeleri ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

1) Başvurular ilanın Resmi Gazete' de yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde online olarak (https://ilan.harran.edu.tr) adresinden kabul edilecektir. Posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. (Şahsen başvuru yapmak isteyen adaylar, ayrıca online başvurusunu da yapmak zorundadır.)

2) Sistem üzerinden tamamlanmayan taslak durumundaki başvurular, ilanda belirtilen şartları taşımayan, eksik bilgi/belgesi olan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. (Online olarak yapılan başvurular için istenen tüm bilgi ve belgeler gerektiğinde adaylardan fiziksel olarak istenebilecektir.)

3) Profesör ve Doçent kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların anabilim dallarını belirten dilekçelerini, 1 adet vesikalık fotoğrafını, yayın listesini, özgeçmişlerini (ÜAK formatlı), beyanname belgesini, yabancı dil belgesini, diplomalarının tasdikli örneğini, nüfus cüzdanı fotokopisini, askerlik durum belgesini, Doçentlik Belgesini, kamu hizmetinde bulunanların hizmet belgelerini, adli sicil belgesini, açıktan atanacak adaylar Sağlık Kurulu (Heyet) Raporunu (atama esnasında istenecektir.), Puanlama ve Değerlendirme Çizelgesini (Ek-1), Açıklayıcı Örnek Formu (puanlanmış şekliyle) (Ek-2), online olarak (https://ilan.harran.edu.tr) adresine yüklemeleri gerekmektedir.

4) Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların anabilim dallarını belirten dilekçelerini, 1 adet vesikalık fotoğrafını, yayın listesini, özgeçmişlerini (ÜAK formatlı), beyanname belgesini, yabancı dil belgesini, diplomalarının tasdikli örneğini, nüfus cüzdanı fotokopisini, askerlik durum belgesini, kamu hizmetinde bulunanların hizmet belgelerini, adli sicil belgesini, açıktan atanacak adaylar Sağlık Kurulu (Heyet) Raporunu (atama esnasında istenecektir.), Puanlama ve Değerlendirme Çizelgesini (Ek-1), Açıklayıcı Örnek Formu (puanlanmış şekliyle) (Ek-2), online olarak (https://ilan.harran.edu.tr/) adresine yüklemeleri gerekmektedir.

5) Profesör ve Doçent adaylarının Rektörlüğe, Doktor Öğretim Üyesi adaylarının ise ilgili birime hitaben yazacakları başvuru dilekçelerinde başvurdukları birim ve anabilim dalı/program ile ilanın açıklama kısmında ifade edilen şart ve çalışma alanlarına ait yeterlikleri sağladıklarını belirtmeleri ve bunları belgelendirmeleri gerekmektedir.

6) Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak ve/veya iptal edilecektir. Üniversitemiz gerekli gördüğü durumlarda ilanı her aşamada kısmen veya tamamen iptal edebilir.

7) Yabancı ülkelerden alınan lisans ve yüksek lisans diplomalarının YÖK Başkanlığınca doktora ve doçentlik belgelerinin Üniversitelerarası Kurul'ca denkliğinin onaylanmış olması ve bu durumun belgelendirilmesi gerekmektedir.

8) Lisans, Yüksek Lisans, Doktora veya Uzmanlık Belgesi ve Doçentlik Belgesinin noter veya resmi kurumlarca onaylanmış olması gerekir. E-Devlet kapısından (www.turkiye.gov.tr) alınan kare kodlu öğrenim belgeleri geçerlidir.

9) 2547 sayılı Kanunun Ek-38'inci maddesi uyarınca belirlenen % 30'luk kota kapsamında başvuru yapılabilecek Doktor Öğretim Üyesi kadrosu bulunmamaktadır.

10) Müracaat edecek adayların Üniversitemiz "Harran Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi" nde (yönerge erişim linki: https://personel.harran.edu.tr/) belirtilen şartları yerine getirmeleri gerekmektedir.

11) Yukarıda verilen bilgiler dışında Profesör ve Doçent kadroları için Rektörlük Personel Daire Başkanlığının 0 414 - 318 30 26 nolu telefonundan, doktor öğretim üyesi kadroları için ise ilgili Dekanlık ve Yüksekokul Müdürlük telefonlarından bilgi edinilebilir.