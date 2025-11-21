Trabzon Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

TRABZON ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Trabzon Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümlerine göre Öğretim Üyesi alınacaktır.

A)GENEL ŞARTLAR:

1) Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Trabzon Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönerge'sinde belirtilen şartları sağlamaları gerekmektedir.

2) Doçentlik kadrolarına başvuranlardan doçentlik ünvanını Üniversitelerarası Kurul'ca sözlü sınava tabi tutulmadan almış olan adaylar müracaat ettikleri doçent kadroları için Üniversitemiz "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi" hükümleri gereği sözlü sınava tabi tutulacaklardır. Bu sınavdan başarılı olamayan adayların kadro atamaları yapılmayacaktır.

3) Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuran adayların YÖKDİL, YDS, KPDS veya ÜDS'den en az 65 ya da eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir yabancı dil puanı almış olmaları gerekir.

B) İSTENEN BELGELER:

a) Profesör Kadroları İçin;

1) Bir Adet Başvuru Dosyası (içerisinde; Başvuru dilekçesi, 1 adet fotoğraf, kimlik fotokopisi, güncel adli sicil belgesi, doçentlik belgesi, doçentlik sözlü sınav başarı belgesi, özgeçmiş ve yayın listesi, yönergeye göre hazırlanan puan tablosu bulunmalı). E-devlet sistemi üzerinden alınacak karekodlu belgeler kabul edilecektir.

2) 6 (altı) adet taşınır bellek veya CD (içerisinde; Doçentlik belgesi, özgeçmiş ve yayın listesi, yönergeye göre hazırlanan puan tablosu, adayın bilimsel çalışmalarına ait yayınlarının tamamını

içerecek şekilde hazırlanmalı).

b) Doçent Kadroları İçin;

1) Bir adet Başvuru Dosyası (içerisinde; Başvuru dilekçesi, 1 adet fotoğraf, kimlik fotokopisi, güncel adli sicil belgesi, doçentlik belgesi, özgeçmiş ve yayın listesi, yönergeye göre hazırlanan puan tablosu bulunmalı). E-devlet sistemi üzerinden alınacak karekodlu belgeler kabul edilecektir.

2) 4 (dört) adet taşınır bellek veya CD (içerisinde; Doçentlik belgesi, özgeçmiş ve yayın listesi, yönergeye göre hazırlanan puan tablosu, adayın bilimsel çalışmalarına ait yayınlarının tamamını

içerecek şekilde hazırlanmalı) .

c) Doktor Öğretim Üyesi Kadroları İçin;

1) Bir adet başvuru dosyası (içerisinde; Başvuru dilekçesi, 1 adet fotoğraf, kimlik fotokopisi, güncel adli sicil belgesi, yabancı dil belgesi, lisans, yüksek lisans (varsa) ve doktora/sanatta yeterlilik diplomalarının örnekleri, özgeçmiş ve yayın listesi, yönergeye göre hazırlanan puan tablosu bulunmalı). E-devlet sistemi üzerinden alınacak karekodlu belgeler kabul edilecektir.

2) 4 (dört) adet taşınır bellek veya CD (içerisinde; Yabancı dil belgesi, lisans, yüksek lisans (varsa) ve doktora/sanatta yeterlilik diplomalarının örnekleri, özgeçmiş ve yayın listesi, yönergeye göre

hazırlanan puan tablosu, adayın bilimsel çalışmalarına ait yayınlarının tamamını içerecek şekilde hazırlanmalı).

C) GENEL AÇIKLAMALAR:

1) Adaylar şahsen veya posta yolu ile başvuruda bulunabilirler.

2) Adaylar başvuru dilekçesini (https://personel.trabzon.edu.tr/S/3429/formlar) eksiksiz doldurmalıdırlar.

3) Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece bir tanesine başvuru yapabilirler, birden fazla kadroya başvuran adayların hiçbir başvurusu kabul edilmeyecektir.

4) Doçent kadrosuna profesörler, doktor öğretim üyesi kadrosuna profesör ve doçentler başvuramazlar.

5) Kamu kurumunda çalışan adayların (daha önce çalışıp ayrılmış olsalar dahi) Hitap Hizmet Belgesini müracaat belgelerine eklemeleri gerekmektedir. (Trabzon Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde halen görev yapmakta olan adaylar hariçtir). E-devlet sistemi üzerinden alınacak karekodlu belgeler kabul edilecektir.

6) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı / Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.

7) İstenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılacaktır. Ayrıca adayların başvuru ve atanma koşullarına sahip olmadıklarının sonradan anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak olup atamaları yapılmış olanlar var ise atamaları iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir. Ayrıca bu kişiler hakkında yasal işlem yapılacaktır.

8) İdarenin gerekli görmesi halinde ilanın başvuru sürecinde değişiklik yapılabilir, ilan kısmen veya tamamen iptal edilebilir. Üniversite resmi internet sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetinde olup kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

9) Başvuru süresi 05.12.2025 tarihi mesai saati sonunda (Saat 17.00'de) biter. Süresi içinde ulaşmayan başvurular ile eksik belgeli başvurular geçersiz olacaktır. Başvuru yapılacak birimin posta adresi

Üniversitemizin internet sayfasında yer almaktadır (https://trabzon.edu.tr/Iletisim). Eksik belgeli başvurulardan veya postada yaşanacak gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.

Başvuru evrakları adaylara iade edilmeyecektir.

İlgililere ilanen duyurulur.