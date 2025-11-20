Diyanet 1250 Kur'an kursu öğreticisi alacak

Diyanet İşleri Başkanlığı Taşra Teşkilatında münhal bulunan 4/B sözleşmeli pozisyonlarda istihdam edilmek amacıyla 2024 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) puan sırası esas alınarak ilan edilen boş pozisyonların üç katı kadar aday arasından Başkanlıkça yapılacak sözlü sınav sonucuna göre Diyanet Akademisi Başkanlığına aday din görevlisi (Kur'an kursu öğreticisi) alımı yapılacaktır.

Alım yapılacak kontenjan grupları ile sınava ilişkin şartlar aşağıda yer almaktadır.

I. BAŞVURU ŞARTLARI

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen genel şartları

taşımak,

2. Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nde yer alan ortak nitelik şartını taşımak,

3. Başvurunun son günü itibarıyla ünvan gruplarına göre tabloda belirtilen öğrenim durumuna sahip olmak,

4. 2024 yılı KPSSP124 puan türünden en az 50 puan almış olmak,

5. Başvuru yapacağı ünvanda görev yapmaya mani bir engeli bulunmamak,

6. Hafız olmak (+Hafız kontenjan gruplarına başvuran adaylar için),

7. Halen Başkanlığımız teşkilatında personel alımı yapılacak ünvanlarda kadrolu veya sözleşmeli olarak çalışıyor olmamak,

. Adaylar sadece bir kontenjan grubu için sınava müracaat edebilecektir.

. Sözleşmeli bir pozisyonda görev yapmakta iken Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'ın Ek 1 inci maddesinde istisna edilenler hariç olmak üzere, sözleşmenin feshi sebebiyle görevinden ayrılanlardan sözleşmelerinin fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmeyenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir. Bu hususun sonradan anlaşılması halinde yerleştirmeleri yapılmış olsa dahi sözleşmeleri iptal edilecektir.

II. BAŞVURU İŞLEMLERİ

1. Müracaatlar, başvuru şartlarını taşıyan adayların bizzat kendileri tarafından 24.11.202505.12.2025 (saat 16:30) tarihleri arasında "sinav.diyanet.gov.tr" adresi üzerinden yapılacaktır.

2. Adayların öğrenim durumları elektronik ortamda tespit edilecektir. Öğrenim bilgileri elektronik ortamda bulunmayan adaylar, başvuru işlemlerinden önce mezuniyet bilgilerini ilgili kurumlar (üniversiteler) aracılığıyla elektronik ortama kaydettireceklerdir.

3. +Hafız gruplarına müracaat etmek isteyen adaylardan, hafızlık bilgisi başvuru ekranına otomatik olarak gelmeyenler, hafızlık bilgilerini müftülükler aracılığıyla kayıt yaptırdıktan sonra

müracaatlarını yapabileceklerdir.

4. Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak

yapılmasından adayların kendileri sorumlu olacaktır.

5. Müracaatların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.

6. Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

III. SINAVA İLİŞKİN TEBLİGAT VE DUYURULAR

1. Sınav ve sonuçları ile ilgili bütün duyurular Başkanlığımızın internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

2. "Sınav Giriş Belgesi" alma ve sınav sonuç öğrenme işlemleri adaylar tarafından "sinav.diyanet.gov.tr" adresi aracılığıyla gerçekleştirilecektir.

IV. SINAVA ÇAĞIRMA, SINAVIN YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE KONULARI

1. Sınav, sözlü olarak Ankara'da yapılacaktır.

2. Her bir kontenjan grubunda başvuruların kontenjan sayısından fazla olması halinde, KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere ilan edilen kontenjan sayısının 3 (üç) katı aday sözlü sınava çağrılacaktır. Bir grupta KPSS puan sırasına göre son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde bu adayların tamamı sözlü sınava çağırılacaktır.

3. Başvuru sonucunda her bir grupta ilan edilen kontenjan sayısından daha az başvuru olması halinde veya sözlü sınav sonucunda her bir grupta yeterli sayıda başarılı adayın olmaması durumunda kalan boş kontenjanlar başvuru yoğunluğuna göre diğer gruplara (boş kontenjan sayılarının diğer gruplardaki toplam başvurulara oranı dikkate alınarak) aktarılabilecektir.

4. Sınav tarihi, başvuruların tamamlanmasından sonra yapılacak gerekli hazırlıkların ardından ilan edilecektir.

5. Sınav Konuları

a) Kur'an-ı Kerim (70 puan),

b) Dini bilgiler (İtikat, ibadet, siyer ve ahlak konuları) (20 puan),

c) Hitabet (10 puan).

6. Sözlü sınava katılacak adayların yeterliklerinin tespitinde, Başkanlığın resmi internet sitesinde yayımlanan "Aday Din Görevlisi Yeterlikleri" esas alınacaktır.YETERLİKLERİ GÖRMEK İÇİNTIKLAYINIZ!

7. Adaylar, sınav tarihi ve yerini belirten "Sınav Giriş Belgesi" ile birlikte kimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı, kimlik kartı veya pasaport) sınava gelirken yanlarında bulunduracaklardır. Kimlik belgesi ve sınav giriş belgesi bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Nüfus cüzdanı, kimlik kartı veya pasaport dışında başka bir belge kimlik belgesi olarak kabul edilmeyecektir.

8. Sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir.

V. SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ

1. Adaylar, sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını sınav sonuçlarının yayımlandığı tarihten itibaren 7 (yedi) gün içinde bu duyurunun "İLETİŞİM" başlığında belirtilen "Yazışma Adresi"ne yapacaklardır. Süresi içerisinde ulaştırılmayan ve "DİĞER HUSUSLAR" başlığında belirtilen şekilde yapılmayan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

2. İtirazların sonucu en geç 15 (on beş) gün içinde adaylara bildirilecektir.

VI. DEĞERLENDİRME VE BAŞARI SIRALAMASI

1. Sınavda başarılı sayılabilmek için en az 70 (yetmiş) puan almak gerekmektedir.

2. Başarı sıralaması sözlü sınav puanı esas alınarak yapılacaktır. Sözlü sınav puanlarının eşit olması halinde sırasıyla KPSS puanı yüksek olana, KPSS'ye katıldığı öğrenim belgesinin mezuniyet tarihi önce olana, yaşı büyük olana öncelik verilecektir.

3. Başarılı olanlardan ilan edilen kadro sayısı kadar aday, aday din görevlisi olarak Diyanet Akademisi Başkanlığında mesleki eğitim almaya hak kazanacaktır. Diğerleri ise yedek olarak sıralanacaktır. Ancak bu durum, adaylar için müktesep hak teşkil etmeyecektir.

4. Mesleki eğitim almaya hak kazanan aday din görevlilerinin eğitim görecekleri merkezleri tercih etme/yerleştirme işlemlerine ilişkin diğer hususlar Diyanet Akademisi Başkanlığınca ayrıca ilan edilecektir.

VII. ADAY DİN GÖREVLİLERİNİN EĞİTİMİ, ÖZLÜK HAKLARI, ATANMASI VE KADROYA GEÇİRİLMESİNE İLİŞKİN HUSUSLAR

633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun'un 10/A maddesi gereğince;

1. Başkanlık tarafından sözlü sınavla belirlenen aday din görevlileri, Diyanet Akademisinde mesleki eğitime alınacaktır.

2. Aday din görevlilerinden mesleki eğitim alanı Kur'an kursu öğreticisi olanlara (6.000) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda, damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın her ay harçlık ödenecektir.

3. Aday din görevlilerinin eğitim dönemindeki iaşe ve ibateleri, sağlık giderleri ve yönetmelikte tespit edilecek ihtiyaçları Başkanlık bütçesine konulacak ödenekten karşılanacaktır.

4. Aday din görevlilerinden yükümlülüğü bulunanların askerlik hizmetleri, adaylıkla ilişikleri kesilinceye kadar ertelenecektir.

5. Diyanet Akademisi eğitim süresi; adayların eğitim durumu, atanacakları pozisyon ve Akademiye giriş sınavındaki başarı durumu dikkate alınarak altı aydan az olmamak şartıyla Akademi Başkanlığınca belirlenecektir.

6. Belirlenen program süresi içerisinde eğitimleri ve sınavları başarıyla tamamlayamayan, alım

şartlarını kaybeden veya bu şartları taşımadığı sonradan anlaşılan aday din görevlileri ile

atanacakları kadro için aranan şartlar bakımından mesleğe uygun olmadıklarına Başkanlıkça

karar verilen aday din görevlilerinin Diyanet Akademisi ile ilişikleri kesilecektir.

7. Eğitim programları ile eğitim sonunda yapılacak sınavları başarıyla tamamlayan aday din

görevlileri, eğitimlerine uygun pozisyonlara atanacak ve yapılan atama, sözleşmenin imzalanmasıyla geçerlilik kazanacaktır. Sözleşme, imzalanmadan herhangi bir hak doğurmayacaktır.

8. Sözleşmeli personel olarak atananlar üç yıl süreyle başka bir yere atanamayacaktır. Aile birliği mazeretine bağlı yer değiştirmelerde bu madde uyarınca istihdam edilen sözleşmeli personelin eşi bu personele tabi olacaktır. Sözleşme gereği üç yıllık çalışma süresini tamamlayanlar talepleri halinde bulundukları yerde pozisyonlarıyla aynı ünvanlı memur kadrolarına atanacaktır. Bu şekilde atananlar, aynı yerde en az bir yıl daha görev yapacaklardır.

9. Mesleki eğitim görerek ataması yapılanlar, mesleki eğitim süresi kadar mecburi hizmetle yükümlü olacaklardır. Sağlık nedeniyle görevini yapmaya devam edemeyecekler hariç olmak üzere, mesleki eğitimini tamamlamadan eğitimden çekilenler ile Başkanlıkça adaylığına son verilenler, kendileri için yapılmış bulunan bütün giderleri ödeme tarihindeki karşılığı esas alınarak geri ödemek zorunda kalacaklardır.

10. Ataması yapıldıktan sonra sağlık nedeniyle görevini yapmaya devam edemeyecekler hariç olmak üzere, herhangi bir sebeple mecburi hizmet yükümlülüğü dolmadan görevinden çekilenler ile göreviyle ilişiği kesilenler, kendileri için yapılmış bütün giderleri, görev yapmadıkları süre ile orantılı olarak ve ödeme tarihindeki karşılığı esas alınarak ödemek zorundadırlar.

VIII. DİĞER HUSUSLAR

1. 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu gereğince arşiv araştırması

sonucu olumlu olan aday din görevlilerinin Diyanet Akademisindeki eğitim süreci başlayacaktır.

2. Başkanlık sınav sürecinin her aşamasında adaylar tarafından belirtilen hususlarda adaylardan ayrıca bilgi ve belge talep edebilecektir.

3. Sınav öncesi, sonrası ve yerleştirme sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı bilgi ve belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuru ve sınavları geçersiz sayılacaktır.

4. Adayların, sınavın tüm aşamalarıyla ilgili taleplerini T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adreslerinin yer aldığı dilekçe ile Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına ulaştırmaları gerekmektedir. E-posta ile ulaştırılan talepler dikkate alınmayacaktır.

5. Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar, Diyanet İşleri Başkanlığı Vaizlik, Kur'an Kursu Öğreticiliği, İmam-Hatiplik ve Müezzin-Kayyımlık Kadrolarına Atama ve Bu Kadroların Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliği, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri geçerlidir.

IX. İLETİŞİM

Yazışma Adresi : Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü

Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığı Üniversiteler Mah. Dumlupınar Blv. No: 147/A 06800 Çankaya/ANKARA

Telefon : (0312) 295 77 63

E-mail : [email protected]

