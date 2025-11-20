Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri ile 12.06.2018 tarih ve 30449 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği"nin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesi uyarınca Üniversitemiz internet sayfasında yayımlanan "Akademik Personel Atama Yönergesi"nin öngörülen koşullarını sağlamış olmak şartıyla öğretim üyesi alınacaktır,

BAŞVURU İÇİN İSTENİLEN BELGELER

https://perdb.kocaeli.edu.tr/sayfalar/formlar-d55

Personel Daire Başkanlığına sunulacak başvuru dosyası için;

1- https://perdb.kocaeli.edu.tr/sayfalar/fomilar-d55 adresinde bulunan öğretim üyeleri başvunı fonnu (3 Adet)

2-Özgeçmiş (2 Adet)

3-Vesikalık fotoğraf (2 Adet) (son altı ay içinde çekilmiş)

4-Kimlik fotokopisi (2 Adet)

5-Yabancı dil belgesi (2 Adet)

6- Mezuniyet belgeleri lisans, yüksek lisans, doktora ve doçentlik belgesi (doçentlik belgesi doçent ve profesör adayları için) (2 Adet)

7-Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp aynlsalar dahi) çalıştıkları kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesi veya E-Devlet üzerinden alacakları "HİTAP Hizmet Belgesini" (2 Adet)

8-Başvurulan ünvana göre ayrıca akademik yayın dosyası hazırlanması:

a) Profesör kadrosuna başvuracak adaylar tarafından hazırlanacak akademik yayın dosyası için;

Doçentlik belgesi, özgeçmiş ve Üniversitemiz https://perdb.kocaeli.cdu.tr/sayfalar/akademik-personel-islemleri-ile-ilgili-yonergeler-ile-usul-ve-esaslar-9ca adresinde bulunan Akademik Personel Atama Yönergesinde yer alan puanlama şablonunu doldurup, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan I adet dosya (fiziki olarak) ve bu dosyadaki belgeleri içeren PDF formatında hazırlanmış olan 6 adet (CD, DVD veya USB 3.0 Flash Bellek) taşınabilir belleğe ekleyerek sunacaklardır.

b) Doçent kadrosuna başvuracak adaylar tarafından hazırlanacak akademik yayın dosyası için;

Doçentlik belgesi, özgeçmiş ve Üniversitemiz https://pcrdb.kocacli.cdu.tr/sayfalar/akadcmik-pcrsoncl-islcmleri-ilc-ilgili-yoncrgclcr-ilc-usul-vc-csaslar-9ca adresinde bulunan Akademik Personel Atama Yönergesinde yer alan puanlama şablonunu doldurup, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan I adet dosya (fiziki olarak) ve bu dosyadaki belgeleri içeren PDF formatında hazırlanmış olan 4 adet (CD, DVD veya USB 3.0 Flash Bellek) taşmabilir belleğe ekleyerek sunacaklardır.

e) Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adaylar tarafından hazırlanacak akademik yayın dosyası için;

Doktora diploması, özgeçmiş, yabancı dil belgesi ve Üniversitemiz https://perdb.kocaeli.edu.tr/savfalar/akademik-personel-islemleri-ile-ilgili-yonergeler-ile-usul-ve-esaslar-9ca adresinde bulunan Akademik Personel Atama Yönergesinde yer alan puanlama şablonunu doldurup, birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet dosya (fiziki olarak) ve bu dosyadaki belgeleri içeren PDF formatında hazırlanmış olan 4 adet (CD, DVD veya USB 3.0 Flash Bellek) taşınabilir belleğe ekleyerek sunacaklardır.

AÇIKLAMALAR

1-Profesör ve Doçent kadroları devamlı statüdedir.

2-Başvurular şahsen yapılacak olup, başvuru süresi ilanın Resmi Gazete'de yayım tarihinden itibaren 15. (on beşinci) günü mesai bitimidir. İlana başvurular Kocaeli Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına yapılacak olup, posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

3-Başvuran adayların Kocaeli Üniversitesi öğretim üyeliği kadrolarına başvuru ile İlgili Üniversitemiz "Akademik Personel Atama Yönergesi"nde belirtilen koşullara uyup uymadığı Üniversitemizce oluşturulacak "Ön Değerlendirme Komisyonu" tarafından incelenecek olup, bu inceleme sonucunda aranan koşulları taşıdığı tespit edilen adayların müracaatları kabul edilecektir.

4-Başvuru yapan adaylann koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması halinde atamalan yapılmayacak ve ataması yapılmış olanlar ise iptal edilecektir. 5-Yurtdışından alman diploma veya Unvanların Üniversitelerarası Kurul'ca eşdeğerliliğinin yapılmış olması gerekmektedir.

6-Her aday tek bir kadroya başvurabilir.

7-İdare uygun gördüğü takdirde ilanın her aşamasını değiştirebilir ve iptal edebilir,

8- E-devlet üzerinden alınan karekodlu belgeler geçerlidir.

9-"12" ve "19" Nolu ilanlarımız Üniversitemiz Akademik Personel Atama Yönergesi'nin 14. Maddesi uyannca işlem yapılacaktır.

Not:

-Başvuru tarihlerinin 15. (on beşinci) günü hafta sonu ve/veya resmi tatil gününe rast gelmesi halinde takip eden günün iş günü mesai bitimi son gün olarak değerlendirilecektir.

Başvuru Adresi:

Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Kampüsü Kabaoğlu Mah. Prof. Baki Komsuoğlu Bulvarı Rektörlük Personel Daire Başkanlığı No:515 A İzmit/KOCAELİ