Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır. İlan edilen kadrolar aşağıda belirtilmiş olup, istenen evraklara ilişkin detaylı bilgilere www.afsu.edu.tr web sayfasından erişilebilecektir.

GENEL AÇIKLAMALAR:

1. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin (lisans ve yüksek lisans YÖK tarafından, doktora ÜAK tarafından) onaylanmış olması şarttır.

2. Adayların 657 sayılı Kanun'un 48.maddesinin tüm şartlarını taşıyor olmaları gerekmektedir.

3. Müracaat eden adayların aranan koşullara uyup uymadığı Üniversitemizce oluşturulacak "Ön İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu" tarafından ön incelemeye alınacak olup, bu inceleme sonucunda aranan koşulları taşıdığı tespit edilen adayların müracaatları kabul edilecektir.

4. Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece bir tanesine başvuru yapabilirler.

5. Adayların başvuru yaptıkları ilandaki kadro derecelerine atanma şartlarına sahip olması gerekir.

6. Başvuru süresi bu ilanın Resmi Gazete'de yayım tarihinden itibaren 15 gün olup, başvuru evrakları geri iade edilmeyecektir.

7. Başvurular Rektörlük Personel Daire Başkanlığı'na şahsen (08:30 - 17:00 saatleri arasında) yapılacak olup süresi içinde yapılmayan ya da eksik belgeli yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

8. Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak veya iptal edilecektir.