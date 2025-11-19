Kültür ve Turizm Bakanlığı 6 sözleşmeli personel alacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İsletmesi Merkez Müdürlüğünden: 6 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Merkez Müdürlüğümüz teşkilatında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4'üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esaslar'ın Ek 2'inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre; 2024 yılı KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, aşağıda unvanı, bölümü, puan türü, yeri ve adedi belirtilen münhal pozisyonlara, toplam 6 sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

1. GENEL ŞARTLAR

Başvuracak adaylarda aranılan nitelikler ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesindeki gene] şartlar ve ilan edilen münhal pozisyon için belirtilen özel şartlar aranır:

1. Türk Vatandaşı olmak,

2. Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşım tamamlamış olmak,

3. Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak,

4. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

5. Türk Ceza Kanunu'nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,

6-Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 4/B sözleşmeli personel pozisyonunda çalışmıyor olmak,

7-Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-1 'inci maddesinde istisna edilenler hariç olmak üzere, sözleşmenin feshi sebebiyle görevinden ayrılanların sözleşme fesih tarihinin üzerinden 1 yıl geçmiş olmak,

8. Erkek adaylar için askerlik durumu itibarıyla; askerlikle ilgisi bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

9. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

10. Yurt dışındaki veya yurt içindeki öğretim kuramlarından mezun olup bu ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların, denklik gösterir belgelerini başvuru sırasında (.pdf) ya da ( jpe8) formatında "Diğer Belgeleriniz" sekmesi altında bulunan "Denklik Belgesi" alanına yüklemeleri gerekmektedir.

2. KPSS PUAN SIRALAMASI İLE ALINACAK 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL POZİSYON VE ADETLERİ

a) BÜRO PERSONELİ (BÜRO-PRS1)

Bu pozisyonda 4 sözleşmeli personel alınacaktır.

Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar:

1. Yükseköğretim kuramlarının lisans düzeyinde eğitim veren İktisat, İşletme, Maliye, Muhasebe, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Kamu Yönetimi veya Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

bölümlerinden ya da buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

2. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2024 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP3 puan türünden en az 70 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısı kadar aday arasına girmek,

3. Görevini yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak.

4. Seyahat etmesine engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak.

5. Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.

6. Adayların, son başvuru tarihi itibarıyla, ilanda belirtilen öğrenim ve bölüm mezunu olmaları gerekmektedir.

7. Başvuru yaptığı ilin merkez ve ilçelerindeki Bakanlığa ait tüm hizmet birimlerinde çalıştırılabileceklerini kabul etmiş olmak.

3. BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ

1. Başvurular elektronik ortamda 24/11/2025-28/11/2025 tarihleri arasında alınacaktır.

2. Başvurmak isteyen adaylar, e-Devlet üzerinden Kültür ve Turizm Bakanlığı- Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariverkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden yalnızca elektronik ortamda başvurulannı gerçekleştirecek ve şahsen, posta/kargo yoluyla veya e-posta ile başvuru kabul edilmeyecektir,

3. Aranan şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilen adayların başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır,

4. Adaylar sadece öğrenim durumuna göre bir pozisyon için başvuruda bulunabilecek olup, tercih ettiği pozisyon için yapılacak sıralamaya katılacaktır. Birden fazla pozisyon için yapılan başvurular kabul edilmeyecektir,

5. Adaylar alıma ilişkin bilgileri Merkez Müdürlüğümüz internet sitesi ve Kariyer Kapısı üzerinden göriintüleyebilecektir.

4. DİĞER HUSUSLAR

1. Atanmaya hak kazanan adaylar hakkında 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanununun 3'üncü maddesi uyarınca arşiv araştırması yapılacaktır, (Söz konusu arşiv araştırmasının olumlu gelmesi halinde ilgililerin atamaları yapılacaktır.)

2. Başvuru ve atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı belge veren, beyanda bulunan veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilen adaylar tüm haklannı kaybederler, yerleştirmeye hak kazanmalan halinde atamalan yapılmaz. Bu durumun atamadan sonra ortaya çıkması halinde ise atama işlemleri iptal edilir ve ilgililer hakkında yasal işlem yapılır. İdare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilir, sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri feshedilir.

3. Kamu görevinden herhangi bir nedenden dolayı ihraç edilenlerden başvuru alınmayacaklardır.

5. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN İLAN EDİLMESİ

1. Yerleştirmelerde, KPSS puanı esas alınacaktır. KPSS puanı en yüksek adaydan başlanarak KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlanmak üzere ilan edilen pozisyon sayısı kadar aday asil olarak yerleştirmeye hak kazanacak ve kontenjan sayısının 3 katı olarak belirlenen aday da yedek olarak belirlenecektir. Adayların KPSS puanının eşit olması halinde sırası ile mezuniyet ve doğum tarihi önce olana öncelik verilecektir.

2. Asil veya yedek sıralamaya giremeyen adaylar için KPSS'de asgari puan almış olmak müktesep hak teşkil etmeyecektir.

3.Yedek sıralamasında yer alan adaylar için yedek listede yer almak daha sonraki alımlar için müktesep hak teşkil etmeyecektir.

4. Sözleşme imzalamaya hak kazanan asil adayların ve kontenjan sayısının 3 katı olarak belirlenen yedek aday listesi Merkez Müdürlüğümüz internet sitesi ve Kariyer Kapısı üzerinden yayınlanacaktır.

5. Başvuruda istenilen bilgileri eksik ve süresi içinde teslim etmeyen ile nitelikleri uygun olmayan adayların başvurulan hakkında işlem yapılmayacaktır.

6. Adaylar başvuru sonuçlarına ilişkin bilgilere Merkez Müdürlüğümüz internet sitesi ve Kariyer Kapısı üzerinden ulaşabilecektir.

İlanen duyurulur.

12454/1-1