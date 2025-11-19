Hazine ve Maliye Bakanlığı 15 Stajyer Hazine Kontrolörü Alacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığından: STAJYER HAZİNE KONTROLÖRLÜĞÜ GİRİŞ SINAVI İLANI

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığında istihdam edilmek üzere Genel İdare Hizmetleri sınıfında bulunan 8. derece "Stajyer Hazine Kontrolörü" kadrosuna en fazla 15 (on beş) Stajyer Hazine Kontrolörünün alımı amacıyla Giriş Sınavı yapılacaktır.

SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI

Stajyer Hazine Kontrolörlüğü giriş sınavına başvuracak adayların;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde yer alan genel şartları taşıması,

b) En az dört yıllık lisans eğitimi veren Hukuk, İktisat, Siyasal Bilgiler, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olması,

c) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 2024 ve 2025 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavlarının KPSSP17, KPSSP18, KPSSP22, KPSSP23, KPSSP28, KPSSP47 ve KPSSP48 puan türlerinin herhangi birinden 80 (seksen) ve üzerinde puan almış olması,

d) Giriş sınavının yazılı aşamasının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla (1 Ocak 2025) 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olması (01/01/1990 tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş olmak),

e) Sağlık durumunun Türkiye'nin her yerinde görev yapmaya, her türlü iklim ve yolculuk şartlarında seyahat etmeye elverişli olması,

gerekmektedir.

BAŞVURU YERİ, TARİHİ VE GEREKLİ BELGELER

Giriş Sınavı için başvurular, 01.12.2025-12.12.2025 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden Hazine ve Maliye Bakanlığı/Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adreslerinde elektronik ortamda yapılacaktır. Belirtilen süre içerisinde Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden yapılmayan başvurular dikkate alınmayacak, şahsen, kargo veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvuruda bulunacak adayların, mezuniyet bilgileri ile Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçları, YÖK veya ÖSYM sistemi üzerinden aktarılacak olup bilgilerinde hata/eksik olan ya da bilgileri gelmeyen adayların onaylı diploma örneği veya mezuniyet belgelerini "pdf" formatında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

Yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup, bu ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların, diploma veya mezuniyet belgesi yerine denklik gösterir belgelerini "pdf" ya da "jpeg" formatında "Denklik Gösterir Belge" alanına yüklemeleri gerekmektedir.

Başvuru sırasında sisteme son 6 ay içinde, yüz tamamen görünür şekilde ön cepheden çekilmiş ve adayın kolaylıkla tanınmasına imkan verecek nitelikte 1 adet vesikalık fotoğraf yüklenecektir.

Adaylar, el yazısıyla yazılmış özgeçmişlerini taratarak Kariyer Kapısı üzerinde yer alan ilgili bölüme yükleyeceklerdir.

Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden ve kontrol edilmesinden, başvuruda bulunan adaylar sorumludur. "İşleminiz başarıyla gerçekleştirilmiştir" ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bu nedenle adaylar, başvuru işlemlerinin tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmelidirler. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.

SINAV ŞEKLİ, YERİ VE SAATİ

Giriş sınavı, yazılı (klasik) ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılacaktır. Yazılı Sınav, 27 Aralık 2025 tarihinde sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki ayrı oturumda Ankara'da (T.C.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Eğitim Merkezi/Ankara Mesleki Eğitim Kursu Müdürlüğü - Gayret Mahallesi Bankacılar Caddesi No: 4 Yenimahalle/ANKARA) ve İstanbul'da (Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi No: 8 Ak Ofis Binası Ümraniye/İSTANBUL) aynı anda gerçekleştirilecektir.

Sınav yerleri ve/veya tarihinin değiştirilmesi halinde durum, Bakanlığın internet sayfasında ilan edilir. Bu ilan tebligat hükmündedir.

Yazılı Sınav konuları grup bilgileri itibarıyla aşağıda belirtilmektedir.

Hukuk Grubu: Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, İdari Yargılama Hukuku, Ceza Hukuku, Ceza Muhakemesi Hukuku (Genel Hükümler), Medeni Hukuk (Aile Hukuku ve Miras Hukuku hariç), Borçlar Hukuku (Genel Esaslar), Ticaret Hukuku (Deniz Ticareti ve Sigorta Hukuku hariç)

Ekonomi Grubu: Mikroekonomi ve Makroekonomi, Para Teorisi ve Politikası, Uluslararası Ekonomi, Türkiye Ekonomisi ve Güncel Ekonomik Konular

Maliye Grubu: Kamu Maliyesi, Bütçe ve Kamu Borçları, Maliye Teorisi ve Maliye Politikası, Vergi Teorisi ve Türk Vergi Sisteminin Genel Esasları

Muhasebe Grubu: Genel Muhasebe, Şirketler Muhasebesi, Maliyet Muhasebesi, Mali Tablolar Analizi

Yazılı sınava katılabilecek adaylara ilişkin liste, KPSS puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle düzenlenir. Yazılı sınava katılmaya hak kazanan adayların isimleri, atama yapılacak kadro sayısının yirmi katını geçmemek üzere Hazine ve Maliye Bakanlığı (Bakanlık) internet sayfasında (https://www.hmb.gov.tr) ilan edilecektir. Son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da yazılı sınava çağrılır. Başvuru şartlarına uymayanlar sınava kabul edilmezler.

Adaylar yazılı sınava, Bakanlık internet sayfası (https://sinav.hmb.gov.tr) üzerinden bilgisayar çıktısı olarak alacakları aday belgesini ve geçerli bir kimlik belgesini göstermek suretiyle katılabileceklerdir. Adayların sınava girebilmeleri için, T.C. kimlik numarası ve fotoğrafı bulunan; Türkiye Cumhuriyeti nüfus cüzdanı/kimlik kartı, sürücü belgesi veya kullanım süresi dolmamış pasaport belgesinden en az birini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Bunlardan en az birinin olmaması durumunda aday sınava alınmayacaktır.

Adayların çanta ve benzeri eşyalar, cep telefonu, çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi, çok fonksiyonlu bilimsel hesap makinesi, cep bilgisayarı ve benzeri cihazlar ile saat fonksiyonu dışında fonksiyonu bulunan saatlerle sınava girmeleri kesinlikle yasaktır. Bu eşya, araç ve cihazları sınav esnasında yanında bulunduranların durumları tutanakla tespit edilerek bu adayların sınavı geçersiz sayılacaktır.

YAZILI SINAV DEĞERLENDİRİLMESİ VE SÖZLÜ SINAVA DAVET

Yazılı sınav soruları gruplarına göre ayrı ayrı hazırlanır. Yazılı sınav notu her grup itibarıyla 100 (yüz) puan üzerinden değerlendirilir. Adayların yazılı sınavda başarılı sayılabilmeleri için, her gruptan 50 (elli) puandan az not alınmaması kaydıyla, tüm sınav gruplarından alınan notların aritmetik ortalamasının 100 (yüz) puan üzerinden en az 70 (yetmiş) puan olması gerekmektedir.

Yazılı sınav sonuçları, Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) Platformunun Başvurularım menüsünden ve Bakanlık internet adresinde (https://www.hmb.gov.tr) yayımlanmak suretiyle duyurulacaktır.

Yazılı sınavda başarılı olan adaylardan, en yüksek puan alan adaydan başlanarak, atama yapılacak kadro sayısının dört katını geçmemek üzere, sözlü sınav duyurusunda belirtilen sayıda aday sözlü sınava çağırılır. Son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da sözlü sınava çağrılır. Sözlü sınavın tarihi ve yapılacağı yer, sözlü sınavdan en az on beş gün önce, sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri ile birlikte Kariyer Kapısı ve Bakanlık internet adresinde duyurulur.

Yazılı sınavdan en az 70 (yetmiş) puan almış olmak, sözlü sınava çağrılmayan diğer adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

Yazılı sınavı kazanan adaylardan sözlü sınavdan önce, sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir durumun olmadığına, adli sicil kaydına ve erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı istenir.

Sözlü sınavda adaylar;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilir.

Adaylar, sınav komisyonu tarafından (a) bendi için elli puan, (b) ila (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Verilen puanların toplamı sözlü sınav puanını teşkil eder. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için sınav komisyonu başkan ve üyelerinin 100 (yüz) tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) olması şarttır.

Nihai değerlendirme puanı; KPSS, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalamasından oluşur.

Adaylar, nihai değerlendirme puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle sıralamaya konulur. Adayların nihai değerlendirme puanlarının aynı olması halinde sırasıyla yazılı sınav puanı ve Stajyer Hazine Kontrolörlüğü giriş sınavı başvurusunda esas alınan KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır.

SINAV SONUCU İLANI VE ATAMA

Giriş Sınavını kazananların isimleri, Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) Platformunun Başvurularım menüsünden ve Bakanlık internet adresinde (https://www.hmb.gov.tr) yayımlanmak suretiyle duyurulacaktır.

Sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen kadro sayısından fazla ise en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilanda belirtilen kadro sayısı kadar aday asıl, atama yapılacak kadro sayısının en fazla yarısı kadar yedek aday belirlenir. Bakanlık başarılı aday sayısı ilan edilen kontenjandan az olduğu takdirde sınav duyurusunda ilan edilenden daha az sayıda Stajyer Hazine Kontrolörü alma hakkına sahiptir.

Giriş sınavını kazanan adaylardan; atama işlemi yapılmadan önce feragat eden, atamaları yapılanlardan kendilerine bildirilen süre içinde göreve başlamayan, atamaya esas belgelerini süresi içerisinde teslim etmeyenler ile ataması yapılıp göreve başladıktan sonra çeşitli nedenlerle görevinden ayrılanların yerine sınav sonuçlarının açıklanmasından itibaren en geç bir yıl içerisinde olmak üzere müteakip sınav ilanı tarihine kadar yedek listede yer alan adaylardan başarı sırasına göre atama yapılabilir.

GERÇEĞE AYKIRI BEYAN

Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler sınava alınmazlar. Giriş sınavını kazananlardan sınava katılma şartlarını taşımadığı anlaşılanların sınav sonuçları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez.

Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

BİLGİ TEMİNİ

Sınavla ilgili her türlü bilgi Bakanlık internet sayfasından ya da aşağıda yer alan adres ve telefon numaraları aracılığıyla Bakanlıktan temin edilebilir.

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığı

Adres : Devlet Mahallesi No: 12 Dikmen Yerleşkesi Kat: 7 06420 Dikmen / ANKARA

İnternet Adresi : https://www.hmb.gov.tr

E-posta : [email protected]

Telefon : (312) 415 18 69 - 415 18 70

12349/1-1