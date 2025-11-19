İzmir Katip Çelebi Üniversitesi 9 sözleşmeli personel alacak

İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ SINAVINA BAŞVURACAKLAR İÇİN DUYURU

Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkalığında istihdam edilmek üzere, 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik"in 8 inci maddesi uyarınca, Sözleşmeli Bilişim Personeli pozisyonunda istihdam edilmek ve tam zamanlı çalıştırılmak üzere 23.12.2025 tarihinde İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğünde yapılacak yazılı sınavla 9(dokuz) adet Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır

BAŞVURU TARİHLERİ: 19.11.2025 - 05.12.2025

ÖSYM tarafından 2024 ve 2025 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavına (KPSS) ait KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak değerlendirilir) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı sıfır olarak değerlendirilir) toplamı esas alınarak, genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranlar arasından yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 10 (on) katı aday giriş sınavına alınacaktır.

GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER)

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları taşımak, b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen- edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, (Bu maddede belirtilen yükseköğretim mezunları aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katı ödenecek pozisyonlar için başvuru yapabilirler)

ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı 2 katını geçemeyecekler için en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak (Mesleki tecrübenin

belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır)

d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek, (Belge olarak öğrenilen programlama dillerinin belirtildiği onaylı lisans veya lisansüstü transkript belgesi veya mezun olunan bölümden alınan eğitimi yapılan programlama dillerini belirten onaylı yazı, çalışılan yerden alınan ve kullanılan programlama dillerini gösteren onaylı yazı veya eğitim kurumlarından alınan kurs katılım sertifikaları gibi belgeler kabul edilir)

e) Görevini yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak,

f) Yapılacak inceleme ve soruşturma sonunda Bilişim Personeli olmalarına engel bir durumu bulunmamak,

g) Başvuru süresi içinde başvurmak.

ÖZEL ŞARTLAR (NİTELİKLER):

Y1 - KIDEMLİ YAZILIM UZMANI (5 Kişi - 3,0 Katına Kadar)

1. Kamu kurum veya kuruluşlarında 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 6 ncı maddesi ve Kamu Kurum Ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas Ve Usuller Hakkında Yönetmelik kapsamında sözleşmeli bilişim personeli statüsünde çalışmış olmak veya en az 5 (beş) yıl en az 200.000 (iki yüz bin) kullanıcısı bulunan bilgi işlem merkezlerinde yazılım geliştiricisi olarak çalışmış olmalıdır. Bu tecrübeler belgelendirilmelidir.

2. Yazılım geliştirme süreçlerini iyi derecede bilmelidir.

3. .Net Framework ve MVC teknolojilerinde tecrübe sahibi olmalıdır.

4. .Net Core ve Web Api teknolojilerinde tecrübe sahibi olmalıdır.

5. Nesneye yönelik programlama kavramı ve yazılım mühendisliği teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmalıdır. (Test güdümlü programlama, tasarım kalıpları, nesneye yönelik tasarım prensipleri vs.)

6. HTML, CSS, Ajax, jQuery, JSON teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmalıdır ve geliştirme yapabilmelidir.

7. Angular kütüphanelerinde bilgi sahibi olmalıdır.

8. Microsoft SQL ve açık kaynak kodlu veri tabanları konusunda tecrübe sahibi olmalıdır.

9. Entity Framework ve Linq konularında deneyimli olmalıdır.

10. T- SQL programlama bilgisine sahip olmalıdır.

11. Bellek yönetimi (Redis, Memcache vb) hakkında bilgi sahibi olmalı ve performans

çalışması ile uygulamada gerekli görülen noktalara müdahale edebilmelidir.

12. Team Foundation Server (TFS), JIRA, GIT ve benzeri kaynak yönetim araçları ile proje geliştirme konusunda deneyimli olmalıdır.

13. Çevik yazılım geliştirme metodolojilerinde tecrübe sahibi olmalıdır.

14. Modüler ve çok katmanlı mimariye hakim olmalıdır.

15. Güvenli yazılım yazma konusunda bilgi sahibi olmalıdır.

16. İnsan ilişkilerine önem vermeli, takım çalışmasına uyum sağlayabilmelidir.

17. Erkek adaylar askerliğini tamamlamış olmalı ya da askerlik ile ilişiği olmamalıdır.

18. İlgili alanda en az 5 yıl tecrübeli olmalıdır.

19. Üniversite Bilgi Sistemlerinde tecrübeli olması tercih sebebidir.

Y2 -YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI (3 Kişi - 2,0 Katına Kadar)

1. Yazılım geliştirme süreçlerini iyi derecede bilmelidir.

2. .Net Framework ve MVC teknolojilerinde tecrübe sahibi olmalıdır.

3. .Net Core ve Web Api teknolojilerine tecrübe sahibi olmalıdır.

4. Nesneye yönelik programlama kavramı ve yazılım mühendisliği teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmalıdır. (Test Güdümlü Programlama, Tasarım Kalıpları, Nesneye yönelik tasarım prensipleri vs.)

5. Modüler ve çok katmanlı mimariye hakim olmalıdır.

6. Microsoft SQL ve açık kaynak kodlu veri tabanları konusunda tecrübe sahibi olmalıdır.

7. Entity Framework ve Linq konularında deneyimli olmalıdır.

8. T- SQL programlama bilgisine sahip olmalıdır.

9. Bellek yönetimi (Redis, Memcache vb) hakkında bilgi sahibi olmalı ve performans çalışması ile uygulamada gerekli görülen noktalara müdahale edebilmelidir.

10. Team Foundation Server (TFS), GIT ve benzeri kaynak yönetim araçları ile proje geliştirme konusunda deneyimli olmalıdır.

11. Çevik yazılım geliştirme metodolojilerinde tecrübe sahibi olmalıdır.

12. Güvenli yazılım yazma konusunda bilgi sahibi olmalıdır.

13. İnsan ilişkilerine önem vermeli, takım çalışmasına uyum sağlayabilmelidir.

14. Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği bulunmamak, tecil ettirmiş adaylar için ilan tarihi itibari ile en az bir yıl tecilli olmalıdır.

15. İlgili alanda en az 3 yıl tecrübeli olmalıdır.

16. Üniversite Bilgi Sistemlerinde tecrübeli olması tercih sebebidir.

Y3- İŞ ANALİSTİ (1 Kişi - 2,0 Katına Kadar)

1. Belgelendirmek şartıyla çevik yazılım prensiplerini uygulayarak yazılım geliştirme sürecinde görev almış olmalıdır.

2. İş talepleri doğrultusunda iş süreçleri tasarımı, fonksiyonel ve teknik analiz yapabilmelidir.

3. İş birimleri ve yazılım geliştirme ekipleri ile iş taleplerinin ve fonksiyonel gereksinimlerin karşılanmasına yönelik koordinasyonu sağlayabilmelidir.

4. Geliştirilen uygulamaların fonksiyonel testlerinin gerçekleştirilmesi ve kullanıcı kabul testlerinin koordine edebilmelidir.

5. İş akışı süreçlerinde tecrübe sahibi olmalıdır ve UML diyagramlarla modelleme yapabilmelidir.

6. Teknolojik gelişmeleri takip ederek yeni iş uygulamaları, yazılım geliştirme araçları ve yöntemleri hakkında kendini ve çalışma şeklini yenileyebilmelidir.

7. Proje ile ilgili her türlü statü, risk ve değişiklikleri takip ederek ilgili raporlama ve bilgilendirmeleri gerçekleştirebilmelidir.

8. Projelerin analizi, tasarımı ve test aşamalarının her birinde tecrübe sahibi olmalıdır.

9. Proje yönetim standartları çerçevesinde gerekli proje dokümantasyonunu zamanında ve kaliteli olarak oluşturabilmelidir.

10. İnsan ilişkilerine önem vermeli, takım çalışmasına uyum sağlayabilmelidir.

11. Destek ekibinin iş süreçlerini takip ve koordine edebilmelidir.

12. Erkek adaylar askerliğini tamamlamış olmalı yada askerlik ile ilişiği olmamalıdır.

13. İlgili alanda en az 3 yıl tecrübeli olmalıdır.

14. Üniversite Bilgi Sistemlerinde tecrübeli olması tercih sebebidir.

BAŞVURU ŞEKLİ, TARİHİ VE YERİ

Adaylar başvurularını, ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı günden itibaren 17 gün içerisinde, e-Devlet Kapısı ''İzmir Katip Çelebi Üniversitesi-Kariyer Kapısı İşe Alım'' veya https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.trinternet adresi üzerinden başvurunun son günü saat 17:30'a kadar yapılacaktır. Şahsen ve posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Süresi içinde yapılmayan veya sistemde meydana gelen gecikmeler sebebiyle yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır ve eksik belgeli başvurulardan Kurumumuz sorumlu değildir.

Başvuru için İstenilen Belgeler

1. Özgeçmiş

2. Onaylı Mezuniyet Belgesi : E-Devlet üzerinden temin edilebilecek doğrulanabilir QR kodunu içeren mezuniyet belgesi veya Lisans diploması ya da geçici mezuniyet belgesinin aslı veya noter

onaylı sureti.

3. Mesleki Çalışma Sürelerini Gösteren Belgeler : E-Devlet üzerinden temin edilebilecek QR kodunu içeren SGK Hizmet Dökümü ya da kamu personeli için hizmet belgesi

4. Mesleki Tecrübe Şartını Gösteren Belgeler : Çalışma Belgesi (Özel sektör tecrübeliler için yaptığı işin detaylı anlatır imzalı kaşeli onaylı belge)

5. En Az İki Programlama Dilini Bildiğini Gösteren Belgeler : Yazılım dilinin açık olarak belirtildiği transkript ya da yazılım dilinin açık olarak belirtildiği ders içeriği belgesi ya da yazılım dillerinin açık olarak belirtildiği kaşeli ve imzalı çalışma belgesi ya da sınav ile alınmış doğrulanabilir sertifika ya da doğrulanabilir katılım belgesi

6. Varsa KPSS Sonuç Belgesi

7. Varsa Yabancı Dil Belgesi

8. Adli Sicil Belgesi : Son altı ay içerisinde alınmış olmalıdır. QR kodunu içeren E-Devlet çıktısı kabul edilmektedir.

9. Erkek Adaylar İçin Askerlik İle İlişiği Bulunmadığına ya da Tecil Ettirildiğine İlişkin Belge : QR kodunu içeren E-Devlet çıktısı kabul edilmektedir.

10. Özel şartlar altında belirtilen tecrübe belgeleri. (Çalıştığı kurum/firma tarafından kaşeli, imzalı onaylı belge/belgeler)

BAŞVURU SONUÇLARININ DUYURULMASI

Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, KPSS puanının %70'i (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak dikkate alınır) ile yabancı dil puanının %30'unun (yabancı dil puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak dikkate alınır) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak toplam her pozisyon aday miktarının 10 (on) katı aday yazılı sınava çağırılacaktır. Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sınava çağrılacaklardır. Sınava girecek adaylar 15.12.2025 tarihinde personel.ikcu.edu.tr sitesinde ilan edilecektir. Adaylar başvuru sonuçlarına ilişkin bilgilere Kariyer Kapısı üzerinden ulaşabilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

SINAV KONULARI, ŞEKLİ, SINAV TARİHİ VE YERİ

Sınav soruları başvurduğu pozisyonun özel şartlarında belirtilen tüm konuları kapsayacaktır.

Sınavlar yazılı olarak yapılacaktır.

Yazılı sınav 23.12.2025 tarihinde saat 13:30'da İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (Balatçık Mahallesi Havaalanı Şosesi No:33/2 Balatçık Çiğli İZMİR,) Yabancı Diller Yüksekokulu Binası'nda yapılacaktır.

SINAVLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Yazılı sınav sonucunda 100 tam puan üzerinden 70 ve üstü puan alan adayların Sözleşmeli Bilişim Personeli Giriş Sınavı nihai başarı dereceleri tespit edilecektir. Adaylar nihai başarı derecelerine göre sıralamaya tabi tutulacak ve kontenjan sayısı kadar aday başarılı olarak değerlendirilecektir.

SINAV SONUÇLARININ İLANI

Yazılı sınav sonucunda başarılı olanlar, 29.12.2025 tarihinde personel.ikcu.edu.tr sitesinde ilan edilecektir. Adaylar sınav sonuçlarını Kariyer Kapısı üzerinden de görüntüleyebilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

ÜCRET

Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenlerin sözleşme ücret tavanının özel şartlar başlığı altında belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

DİĞER HUSUSLAR

Sınav başvurusunda ve/veya atamalarda yanlış bilgi, beyan ve sahte belge vererek ya da belgelerde tahrifat, silinti ve kazıntı yapmak suretiyle kurumu yanıltanlar hakkında, Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. Kurumu yanıltanlar kamu görevlisi ise bu durum ayrıca çalıştıkları kurumlara da bildirilecektir.

İlan olunur.

NOT: Üniversitemiz zorunlu hallerde ilanda değişiklik yapma, ilan takviminde değişiklik yapma ve her aşamasında ilanı iptal etme hakkını saklı tutar, değişikliğe ilişkin duyurular Personel Daire Başkanlığı internet sayfasından ilan edilir, ayrıca tebligat yapılmaz.