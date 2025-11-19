Süleyman Demirel Üniversitesi 68 sözleşmeli personel alacak

Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğünden;

SÖZLEŞMELİ PERSONEL İLANI (2025/1)

Üniversitemiz birimlerinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4'üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların" Ek 2'nci maddesinin (b) fıkrası gereğince yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın 2024 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle 68 (altmış sekiz) sözleşmeli personel (aşağıda belirtilen pozisyon ve niteliklerde) alınacaktır.

A-GENEL ŞARTLAR:

1- Başvuracak adayların yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

3- Adayın başvurduğu pozisyon niteliğine göre 2024 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak.

4- Başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesine eklenen "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri halinde sözleşmenin bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." şartını sağlıyor olmak. Bu hükme aykırı durumu tespit edilenler sözleşmeye hak kazansalar dahi sözleşme imzalanmayacaktır.

5- "7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu" ile "Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yapılmasına Dair Yönetmelik" uyarınca yaptırılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması ya da arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

6- Çeşitli Kanun Hükmünde Kararnameler ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak.

7- Erkek adaylar için askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

8- Başvuran adayların ilanda belirtilen görev tanımlarındaki görevlerini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak.

9- İlgili birimin yönetimi tarafından belirlenecek saatlerde, yapılacak görev gereği mesai saatleri dışında, hafta sonlarında ve vardiyalı çalışmaya herhangi bir engeli olmamak.

10- e-Devlet Kapısından alınan kare kod içeren belgenin/belgelerin ilanımızın yayımlandığı tarih ile son başvuru tarihi arasında tanzim edilmiş güncel halinin alınmış olması gerekmektedir. Belgelerin doğrulaması yapılamaması halinde belgeler geçersiz sayılacaktır, değerlendirmeye alınmayacaktır.

11- Kurumumuzda normal mesai saatleri 08.30-17.30 olup vardiyalı çalıştırılacak personel için mesai saatleri 24 saat esaslı ve dönüşümlü çalışma şeklinde uygulanmaktadır. Adayların istihdama hak kazanmaları durumunda, kendilerine uygulanacak mesai saatleri içinde staj, kurs, ders v.b. sebeplerle görev yerlerinden ayrılmalarına izin verilmeyeceğinden herhangi bir kurumda örgün öğrenim öğrencisi olan adayların başvuru yaparken bu durumu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.

12- İstihdama hak kazanıp göreve başlatılan personelin dört yıl süreyle herhangi bir sebeple kurumlar arası naklen geçişi yasal olarak mümkün olmadığından başvuru yapacak adayların bu durumu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.

13- Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvuru yapabilecektir. Birden fazla pozisyona başvuru yapanların tespiti halinde tüm başvurular geçersiz sayılacaktır.

B- DESTEK PERSONELİ (Temizlik Görevlisi (Hastane)) GÖREV TANIMI:

1- Üniversitemiz hastanesinde büro, yemekhane hizmetlerinde ve açık/kapalı alanlarında her türlü temizlik/basit bakım ve onarım, taşıma, içecek hazırlama, bulaşık yıkama ve servis yapma, tarımsal faaliyetler ile peyzaj hizmetlerinde ve diğer işlerin yapılmasına yardımcı olmak.

2- Üniversitemiz hastanesinde çalıştığı birimin/alanın periyodik temizlik işleri, hasta taşıma, tıbbı malzeme taşıma, demirbaş malzeme taşıma, tıbbi atık taşımak gibi işleri kendisine verilmiş olan eğitim ve talimatlar doğrultusunda gerekli ekipman ve ürünleri kullanarak yapmak.

3- Görev tanımına uygun, amirleri tarafından verilen diğer işleri yapmak.

C- DESTEK PERSONELİ (Hizmetli (Kamu Kuruluşları)) GÖREV TANIMI:

1- Üniversitemiz yerleşkesinde çalıştığı birimin/alanın periyodik temizlik işlerini kendisine verilmiş olan eğitim ve talimatlar doğrultusunda gerekli ekipman ve ürünleri kullanarak yapmak.

2- Üniversitemiz yerleşkesinde bulunan açık/kapalı alanlarında her türlü çevre temizliğini (park, bahçe, peyzaj alanları vs.), basit bakım ve onarım işlemlerini, demirbaş eşya veya malzemelerin bir yerden bir yere taşınma işlemlerini yapmak.

3- Görev tanımına uygun, amirleri tarafından verilen diğer işleri yapmak.

Ç- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI:

1- Adaylar başvurularını, ilanda belirtilen başvuru başlangıç tarihi olan 19.11.2025 tarihi saat 08.30'dan son başvuru tarihi 03.12.2025 tarihi mesai bitişi saat 17.30'a kadar, e-Devlet Kapısı üzerinden "Süleyman Demirel Üniversitesi - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" hizmeti veya "Kariyer Kapısı" https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresi üzerinden e-Devlet şifreleri ile giriş yaparak durumlarına uygun pozisyona başvurularını eksiksiz yaptıktan sonra, sistemden alınacak başvuru formu ve ilanda istenen diğer belgeler ile birlikte Üniversitemiz Rektörlüğü Genel Evrak Birimine şahsen elden teslim etmeleriyle tamamlayacaktır.

2- Adaylar ilan süresi içinde başvuruda güncelleme veya belge teslimi yapabileceklerdir. Başvuru için istenen belgeler tesliminde tüm sorumluluk adaylara aittir. (Örneğin; yanlış/eksik belge teslim etme, farklı mezuniyetle başvurma, yanlış ilana başvurma vb. işlemlerde)

3- Adayların çevrimiçi başvuruyu tamamladıktan sonra çevrim içi başvuru yapan, ancak başvuru formunu ve eklerini elden teslim etmeyen veya postayla gönderen adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

4- Gerçeğe aykırı belge yükleyen, verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem başlatılacaktır. Sözleşmeleri imzalanmış olsa bile sözleşmeleri iptal edilecektir. Kurumumuzca kendilerine bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile tazmin edilecektir.

5- Üniversitemiz gerekli görmesi halinde ilanın herhangi bir aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkında sahiptir.

D- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

1- Üniversitemiz Sözleşmeli Personel Alım Komisyonu tarafından, ilanımıza yapılan başvurular, belgelerin eksik olup olmadığı ve adayların belirlenen şartları taşıyıp taşımadıkları bakımından incelenecek olup, ilanda belirtilen genel ve özel şartları taşıyan adayların başvuruları kabul edilecektir.

2- Başvurusu kabul edilenlerden, 2024 KPSS (B) grubunun ilgili puan türünde en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere yapılacak sıralama esas alınmak suretiyle ilan edilen sözleşmeli personelden Hemşire ve Temizlik Görevlisi (Hastane) pozisyonu adeti kadar asıl ve bu adetin 1 (bir) katı kadar yedek aday belirlenecektir. Diğer sözleşmeli personel pozisyonları için adeti kadar asıl ve bu adetin 2 (iki) katı kadar yedek aday belirlenecektir. KPSS puanlarının eşit olması halinde diploma mezuniyet notu (4'lük ve 5'lik not sisteminin 100'lük not sistemine çevrilmesinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca belirlenen dönüşüm tablosu esas alınacaktır.) yüksek olan aday, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik verilecektir.

3- Adaylar başvuru sonuçlarını başvuru süresinin bitimi tarihinden itibaren 10 (on) iş günü sonrasındaki ilk iş günü içinde Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) internet adresi üzerinden ve Üniversitemizin web adresinden (https://w3.sdu.edu.tr/) öğrenebileceklerdir.

4- Sözleşme imzalamaya hak kazanan adayların hazırlayacağı belgeler, belgelerin teslim yeri, teslim zamanı Üniversitemizin web sayfasında duyurulacaktır. Aranan nitelik ve şartları taşıdığı halde istenilen belgeleri süresi içerisinde ibraz etmeyen adayların sözleşmeleri imzalanmayacaktır.

5- Sözleşmeli Personel Alımı ile ilgili tüm duyuruların Üniversitemizin web adresinden (https://w3.sdu.edu.tr/) takip edilmesi gerekmektedir. Üniversitemizin web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetinde olup adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

6- Asıl olarak kazanan adaylardan süresi içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak başvurmayan, feragat eden veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.

7- 2024 KPSS (B) grubu istenen puan türünde en yüksek puanı almak ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına hak kazandırmaz. Belirtilen genel ve özel şartlara da sahip olmak gerekir. Pozisyon için belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmayan adaylar 2024 KPSS (B) grubu istenen puan türünde en yüksek puan almış olsa bile değerlendirmeye alınmayacaktır.

8- Eksik evrak, yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunan adaylar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir.

9- Sözleşme imzalamaya hak kazanan adayların güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu gelmesi neticesinde hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içinde feshedilecektir. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedecek olup gerçeğe aykırı belge beyan/teslim edenler hakkında yasal işlem başlatılacaktır. 10- Başvuru ve sözleşme imzalama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya şartları taşımadığı tespit edilenlerin sözleşmesi yapılmaz. Sözleşme yapılmış olsa dahi işe alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi hallerinde hizmet sözleşmesi kurumca tek taraflı olarak feshedilecektir.

11- Üniversitemiz, ilanın herhangi bir aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir. İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.