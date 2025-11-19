Afyon Kocatepe Üniversitesi 4 sözleşmeli personel alacak

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemiz Rektörlüğüne bağlı birimlerde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4'üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere; "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" uyarınca Ortaöğretim mezunları için 2024 KPSS (B) grubu KPSSP94 puanı esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen ünvanlarda 4 sözleşmeli personel alınacaktır. Ayrıca yazılı ve sözlü sınav yapılmayacaktır.

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR

A. GENEL ŞARTLAR

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına

engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

3. Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış veya muaf olmak.

4. Görevini devamlı yapmasına engel sağlık sorunu bulunmamak.

5. Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak.

6. Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan öğrenim düzeyinden mezun olmak, başvurunun son günü itibariyle aranan nitelikleri taşımak ve belgelendirmek.

7. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

8. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasının "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet

sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri halinde sözleşmenin bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmüne uygun nitelikleri taşımak.

9. Çalıştırılacak birime göre 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bağlı mevzuatta tanımlanmış olan tehlikeli, az tehlikeli ve çok tehlikeli işyerinde çalışmaya mani hali olmamak.

10. 17.04.2021 tarih ve 31457 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan "Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması

Kanunu" gereğince sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar hakkında yapılacak olan arşiv araştırması sonucu olumlu olmak (Asıl ve yedek adayların belirlenmesini müteakip yapılacaktır).

11. Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonları için genel şartlara ilave olarak;

a. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun'un 10'uncu maddesinde yer alan şartları taşımak,

b. Açık ve kapalı alanda koruma ve güvenlik hizmetleri görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir hastalığı bulunmamak,

c.7/24 saat esasına göre vardiyalı olarak kapalı ve açık alanlarda çalışmasına engel durumu olmamak, ç.170 cm'den kısa boylu olmamak, boy kilo oranını gösteren vücut kitle indeksi 30'dan büyük olmamak.

B. BAŞVURU YERİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ

1. Başvurular e-Devlet Kapısı üzerinden "Afyon Kocatepe Üniversitesi - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" hizmeti veya "Kariyer Kapısı"https://kariyerkapisi.gov.tr/isealiminternet adresi üzerinden 19.11.2025-03.12.2025 tarihleri arasında alınacaktır.

2. Şahsen başvuru alınmayacak olup posta veya diğer yollarla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

3. Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvuru yapabilecektir. Birden fazla pozisyona müracaat eden adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

4. Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından ve istenen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden başvuruda bulunan aday sorumludur.

İstenen Belgeler:

Adayların; kimlik, iletişim, fotoğraf, adli sicil kaydı, askerlik, KPSS ve eğitim bilgileri başvuru esnasında e-Devlet Kapısı üzerinden otomatik olarak aktarılacaktır.

5. Asıl olarak kazanan adayların ibraz edecekleri belgeler Üniversitemizwww.aku.edu.trweb sayfasında duyurulacaktır.

6. Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonlarına müracaat eden adayların; özel güvenlik görevlisi kimlik kartlarını ve Genel Şartlar Bölümünün 12. maddesinin (ç) ve (d) maddelerinde belirtilen boy/kilo durumlarını gösterir resmi bir sağlık kuruluşundan alacakları güncel tarihli belgeyi "Diğer Belgeleriniz" sekmesi altında bulunan belgeler bölümündeki ilgili alana pdf veya jpg formatında mutlaka yüklemeleri gerekmektedir (Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna yerleşmeye hak kazanan asıl ve yedek adayların boy ve kilo ölçümü kurumumuzca ayrıca yapılacaktır).

7. Mezuniyet bilgileri otomatik olarak gelmeyen adaylar başvuru güncel bilgilerini manuel olarak giriş yapıp, onaylı diploma örneği veya mezuniyet belgelerini pdf formatında e-Devlet üzerinden yükleyeceklerdir.

8. Yurt içi veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup bu ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların denklik gösterir belgelerini Kariyer Kapısına yapılan başvurusu sırasında "Diğer Belgeleriniz" aşaması altında bulunan "Denklik Belgesi" alanına yüklemeleri gerekmektedir.

9. Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu üzerinde "İşleminiz başarıyla gerçekleştirilmiştir." ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bu nedenle adaylar, başvuru işlemlerinin tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmelidir,

10. Başvuru işleminin süresi içinde hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden başvuruda bulunan adaylar sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır. Yüklenen belgelerdeki yanlışlıklar ile eksik belgelerden adaylar sorumludur.

11. Adayların verdikleri beyanlar ile sundukları başvuru belgelerinin sorumluluğu kendilerine aittir.

C. İSTİHDAM EDİLECEK BİRİM

1. İlgili tüm pozisyonlarda adaylar atanmalarına müteakip, Üniversitemizin ilgili birimlerinde görevlendirilecektir. İhtiyaç halinde personel planlamaları dahilinde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13/b-4 maddesi uyarınca farklı birimlerde de görevlendirilebileceklerdir.

Ç. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI

1. Üniversitemiz tarafından süresi içinde yapılan başvurular, belgelerin eksik olup olmadığı ve adayların belirlenen şartları taşıyıp taşımadıkları bakımından incelenecek olup, ilanda belirtilen başvuru şartlarını taşıyan adayların başvuruları kabul edilecektir.

2. Başvurusu kabul edilenlerden, yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın 2024 KPSS (B) grubunun ilgili puan türünde en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere yapılacak sıralama esas alınmak suretiyle ilan edilen unvanların nitelik kodlu pozisyon adedi kadar asıl ve asıl aday sayısının beş (5) katı kadar yedek aday belirlenecektir.

3. Belirlenen asıl ve yedek adaylara ait isim listesi ile asıl adayların işe başlamaları için gerekli belgeler, bu belgelerin teslim edileceği yer ve zaman, Afyon Kocatepe Üniversitesi resmi internet sayfasında (www.aku.edu.tr) son başvuru tarihini takip eden bir (1) ay içerisinde yayımlanacak olup, sonuç ilanları tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

4. Asıl olarak kazanan adaylardan süresi içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak başvurmayan, feragat eden veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Adayların puanının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi önce olan adaya öncelik tanınacaktır. Ayrıca, adaylar sınav sonuçlarına ilişkin bilgilere Kariyer Kapısı üzerinden ulaşabilecektir.

5. KPSS'de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına hak kazandırmaz. Pozisyon için belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır. Eksik evrak, yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir.

6. Süreç sonunda ilan edilen pozisyonlarda çalışmaya hak kazanan adaylar ile hizmet sözleşmesi yapılacak olup sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri feshedilecektir. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedecek olup gerçeğe aykırı belge beyan/teslim edenler hakkında yasal işlem başlatılacaktır.

7. İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.

8. Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 6'ncı maddesi gereği "İşe alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi." hallerinde hizmet sözleşmesi kurumca tek taraflı olarak feshedilecektir.

9. Aranılan nitelikler ile ilanda belirtilen şartlara ilişkin tüm dokümanların asıl veya yetkili kurumca yapılmış tasdikli suretleri adayların atanmasına müteakip istenilecektir.

10. Adaylar başvuru sonuçlarına ilişkin bilgilere Kariyer Kapısı üzerinden ulaşabileceklerdir.

E. DİĞER HUSUSLAR

1. Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca sözleşmeli personelin başka bir kuruma naklen tayini mümkün değildir.

2. Gerekli görülmesi halinde ilanın her aşamasında Rektörlüğümüzce ilanda değişiklik ve ilan iptali yapılabilir.

3. Müracaat dokümanlarının incelenmesi işlemlerine bağlı olarak ilan sonuç tarihi ertelenebilecektir.